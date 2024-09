Le Midwest pourrait offrir le feuillage le plus électrique de l’automne, mais les observateurs de feuilles d’ailleurs ne le manqueront pas

PORTLAND, Maine — L’automne est de retour et apporte avec lui les citrouilles, le football, tout à la citrouille épicée et — dans certaines parties du pays — un feuillage particulièrement éclatant.

Les feuilles du nord des États-Unis commencent à virer au orange, au jaune et au rouge, ce qui incite des légions d’amoureux des feuilles à sauter dans leurs voitures et à se rendre à la campagne pour admirer au mieux les feux d’artifice de l’automne. Observer les feuilles – l’acte de voyager pour assister au kaléidoscope annuel de la nature – rapporte des milliards de dollars l’économieen particulier en Nouvelle-Angleterre et à New York.

Mais cette année, les couleurs les plus vives pourraient bien se trouver dans le Midwest. AccuWeather, le service de prévision météorologique commercial, a annoncé début septembre qu’il s’attendait à des feuillages particulièrement éclatants dans des États comme le Michigan et l’Illinois.

Le service a également indiqué que des couleurs vives et éclatantes sont attendues dans le nord de l’État de New York et dans certaines parties de la Pennsylvanie, tandis que la Nouvelle-Angleterre suivra un schéma de couleurs plus typique. Mais cela ne signifie pas que les voyageurs de la Nouvelle-Angleterre seront laissés de côté.

Le Maine, l’État le plus boisé du pays, a bénéficié « d’une abondance de soleil quotidien et d’une quantité de pluie idéale pour créer une saison de feuillage à couper le souffle », a déclaré Gale Ross, porte-parole du feuillage d’automne de l’État. Le changement de couleur et le moment de l’automne dépendent de la météo, mais les températures nocturnes plus fraîches et les journées plus courtes devraient mettre en valeur les couleurs, a déclaré Ross.

« La saison de croissance de 2024 a été excellente pour les arbres, soutenant la santé et la résilience des arbres qui devraient conduire à des couleurs d’automne éclatantes dans tout le Maine », a déclaré Aaron Bergdahl, pathologiste forestier de l’État.

Les couleurs d’automne atteignent leur apogée à différents moments aux États-Unis, la saison des feuillages commençant parfois peu de temps après la fête du Travail dans l’extrême nord du pays et s’étendant jusqu’en novembre plus au sud. Dans le Maine seulement, le feuillage peut atteindre son apogée dans la partie nord de l’État fin septembre et n’arriver dans les zones côtières qu’à l’approche d’Halloween.

Tourner la feuille se produit lorsque l’été cède la place à l’automne et les températures chutent et la quantité de lumière du soleil diminue. La chlorophylle des feuilles se décompose alors, ce qui permet à leurs couleurs d’automne de briller avant la chute des feuilles.

Cependant, les conditions météorologiques liées au changement climatique ont perturbé certaines saisons récentes d’observation des feuillesLe réchauffement de la planète a entraîné une sécheresse qui fait brunir les feuilles et les fait faner avant qu’elles n’atteignent leur couleur optimale.

Les autres ennemis de l’observation des feuilles sont les vagues de chaleur qui provoquent la chute des feuilles avant l’arrivée de l’automne et les événements météorologiques extrêmes comme les ouragans qui dépouillent les arbres de leurs feuilles. Une vague de chaleur estivale dans le nord-ouest du Pacifique en 2021 a provoqué une maladie appelée « brûlure du feuillage » qui a fait brunir prématurément les feuilles.

Cette année, dans le Maine, la décoloration des feuilles était encore très rare dans la plupart des régions à l’approche de la fin septembre, mais l’office du tourisme de l’État se préparait déjà à un afflux de touristes. Le nord du Maine connaissait déjà une décoloration modérée. Et le New Hampshire voisin attendait environ 3,7 millions de visiteurs, soit plus du double de la population de l’État.

« Il n’est pas surprenant que les gens viennent du monde entier pour admirer ces couleurs incroyables », a déclaré Lori Harnois, directrice du tourisme et des voyages du New Hampshire.