Le Midwest et le Nord-Est connaîtront des changements de température sauvages

Ce fut un début d’octobre record, avec de nombreuses nouvelles températures élevées du Haut Midwest au Nord-Est.

Dimanche, dans le Minnesota, les Twin Cities ont atteint 92 degrés, soit la température la plus chaude que cette région ait jamais enregistrée au cours du mois d’octobre.

Lundi, International Falls – à la frontière du Minnesota avec le Canada – a atteint 87 degrés. C’était plus chaud que la température élevée à Atlanta ce jour-là et correspondait à celle de Miami lundi.

Mercredi sera marqué par une dernière journée de chaleur généralisée, cette fois-ci, la plupart des records étant susceptibles d’être établis depuis les Grands Lacs jusqu’au nord-est.

Les températures maximales qui seront de 10 à 30 degrés supérieures à la moyenne entraîneront des températures comprises entre le milieu et le haut des années 80. C’est plus typique du milieu de l’été et cela entraînera de nouveaux records quotidiens pour des villes comme Buffalo, New York ; Burlington, Vermont; Grands Rapides, Michigan ; Rochester, New York ; et Syracuse, New York.

Mais ce sera le dernier jour de chaleur record. Un front d’automne plongera hors du Canada et apportera des températures nettement plus froides plus tard dans la semaine, des plaines du Nord aux Grands Lacs, et éventuellement jusqu’au centre de l’Atlantique.

Ce front froid d’automne fera chuter les températures, les faisant chuter de 10 à 20 degrés en dessous de la moyenne, donnant ainsi l’impression que les villes du Haut-Midwest au Mid-Atlantique ressemblent davantage à novembre.

Ce sera l’air le plus frais de la saison jusqu’à présent pour ces régions.

Les villes jumelles ont déjà commencé leur refroidissement, depuis des températures élevées ces derniers jours dans les années 80 et basses dans les années 90 jusqu’aux années 60 supérieures mercredi. D’ici vendredi, les sommets se situeront dans les années 50.

Chicago connaîtra un jour de plus dans les années 80 mercredi, avant que les sommets ne plongent dans les années 70 jeudi, dans les années 60 vendredi et dans les années 50 ce week-end.

La côte Est conservera la chaleur un peu plus longtemps, avec des villes comme New York et Washington, DC, qui connaîtront des températures élevées dans les années 60 et 70 jusqu’à samedi. Le front froid finira par atteindre la côte Est d’ici dimanche, plongeant ses sommets dans les années 50 et 60 le long du corridor urbain.

Après une semaine qui a commencé avec des températures proche de juillet ou août, les températures plus fraîches du week-end seront plus moyennes pour le mois de novembre.

En termes de basses températures, certaines parties du Mid-Atlantique connaîtront les premières années 40 de la saison. Pour une ville comme Charlotte, en Caroline du Nord, ces températures de 40 degrés sont un peu plus élevées que la moyenne, qui se produit généralement au tout début. fin septembre.

De retour dans les Dakotas et le Haut-Midwest, les minimums dans les années 30 combinés à des vents décroissants présenteront les premières gelées généralisées au cours du week-end. Les Dakotas connaîtront leur plus grand risque de gel de vendredi soir à samedi matin, et certaines parties du Minnesota et du Wisconsin connaîtront un risque de gel de samedi soir à dimanche matin.