Le Midwest américain se prépare aux journées les plus chaudes de cet été, avec 55 millions de personnes sous alerte de chaleur

Une vague de chaleur a laissé NOUS Les États du Midwest sont confrontés à ce qui pourrait être certaines des journées les plus étouffantes que la région ait connues cet été, avec 55 millions de personnes incluses dans les alertes concernant ces conditions.

Un système de haute pression de fin de saison au-dessus de villes comme Chicago, Des Moines, Iowa et Topeka, Kansas, leur a fait subir des conditions météorologiques rares.chaleur extrême« pendant une longue période, « avec peu ou pas de répit pendant la nuit », selon le National Weather Service.

Les États de la région ont mis en place plusieurs centres de refroidissement publics en prévision de la chaleur dangereuse.

Nous ne savons pas ce que signifie « très réservé, très attentif », mais nous sommes presque sûrs que souffrir d’un coup de chaleur n’est rien de tout cela. Avec une chaleur extrême possible dans tout le Kansas, ralentissez, restez hydraté et passez du temps à l’intérieur. #KSwx pic.twitter.com/CbbpuTNoi1 — Croix-Rouge du Kansas (@KSRedCross) 24 août 2024

Une alerte à la qualité de l’air est en vigueur dans des États comme l’Iowa, l’Illinois, le Kentucky, le Missouri, l’Ohio et le Tennessee, où les indices de chaleur devraient atteindre 40,5 °C (105 °F) à 46,1 °C (115 °F). Les experts ont recommandé aux résidents de limiter les activités extérieures prolongées, en particulier ceux qui souffrent de maladies respiratoires chroniques.

Les élèves de la région devraient retourner à l’école cette semaine malgré les températures caniculaires. Lundi est le premier jour d’école pour les élèves des écoles publiques de Chicago, qui devaient assister aux cours normalement malgré les avertissements de chaleur. Cependant, les autorités avaient prévu d’annuler les activités en extérieur ou de les déplacer à l’intérieur.

Dans un déclaration publique Face à la chaleur, les responsables de l’école ont déclaré que « toutes les salles de classe sont équipées de climatisation et notre équipe chargée des installations travaillera avec les écoles pour réparer tous les systèmes de climatisation qui pourraient rencontrer des problèmes.

« Nous veillerons à ce que le personnel et les étudiants restent suffisamment hydratés. »

Le district a déclaré qu’il garderait les stores tirés dans les salles de classe pour empêcher la lumière du soleil de pénétrer et qu’il fermerait les portes des salles refroidies par des climatiseurs de fenêtre.

La crise climatique, causée en grande partie par la combustion de combustibles fossiles, la destruction des forêts et les émissions de méthane, signifie que les vagues de chaleur augmentent « en fréquence, en durée, en intensité et en ampleur », selon le rapport. Organisation Mondiale de la Santé.

La semaine dernière, un dôme de chaleur a recouvert de vastes zones du sud-ouest des États-Unis, affectant près de 23 millions d’Américains et mettant à rude épreuve les infrastructures énergétiques.

Il est conseillé aux personnes exposées à une chaleur extrême d’éviter les activités extérieures intenses, de rester hydratées et de porter de la crème solaire ainsi que des vêtements de couleur claire. Pour ceux qui travaillent à l’extérieur, il est recommandé de travailler tôt ou très tard dans la journée.

Les personnes qui s’occupent de populations vulnérables telles que les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées doivent prendre des précautions supplémentaires à leur égard.

La chaleur est la principale cause de décès liés aux intempéries aux États-Unis. Selon les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies, « environ 1 220 personnes meurent chaque année aux États-Unis à cause de la chaleur extrême ».