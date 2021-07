Le Microsoft Store sur Windows 11 a fait un début prometteur

Le nouveau Microsoft Store sur Windows 11 se développe déjà de manière extrêmement prometteuse. Une première version du nouveau système d’exploitation n’est disponible pour les initiés que depuis le 28 juin, mais le magasin a vu plusieurs nouveaux ajouts logiciels depuis lors.

La nouvelle attitude de Microsoft envers le Store n’était pas l’une des annonces phares de son événement Windows 11, mais elle pourrait s’avérer significative. La société permet aux développeurs tiers de distribuer plus facilement leurs applications sur le Microsoft Store, en supprimant l’exigence UWP (Universal Windows Platform) précédente et en autorisant les logiciels qui utilisent les programmes d’installation Win32.

Cependant, ce n’est pas tout. Microsoft ne gagnera pas d’argent grâce à la présence de ces applications sur le Store, et laissera tout développement et mise à jour aux entreprises elles-mêmes. Le seul domaine que Microsoft souhaite toujours générer des revenus, ce sont les jeux, mais même cela représente une proportion réduite par rapport à avant.

Le résultat de tout cela est qu’il est désormais beaucoup plus facile et plus attrayant pour les développeurs de rendre leurs applications disponibles sur le Microsoft Store. Et l’impact que cela a est déjà évident à voir.

Zoom, OBS et plus déjà ajoutés au Microsoft Store

Cette nouvelle approche fonctionne, comme le prouve un rapide coup d’œil au Microsoft Store sur Windows 11. Pour la première fois, des applications de bureau populaires telles que Zoom, Canva et OBS sont désormais disponibles sans avoir à télécharger un fichier exe sur le Web.

Chaque nouvelle application comporte une section « Fourni et mis à jour par », prouvant que les développeurs de logiciels et non Microsoft sont responsables de son entretien. D’autres outils Windows clés tels que WinZip 25 et Adobe Acrobat Reader célèbrent également leurs premiers jours sur le Microsoft Store.





Creative Cloud d’Adobe est un autre ajout récent. Image : Microsoft



Une autre application importante devrait suivre bientôt – Mozilla rendra bientôt son navigateur Web Firefox disponible dans le Microsoft Store. C’est un développement passionnant, étant donné que les extensions de navigateur pour Microsoft Edge sont également désormais disponibles dans le magasin.

L’essentiel ici est que les utilisateurs de Windows peuvent s’attendre à un Microsoft Store grandement amélioré dans Windows 11. Il offre une gamme de logiciels beaucoup plus étendue que l’équivalent de Windows 10, tandis que l’application est désormais beaucoup plus rapide et plus facile à utiliser.

Nous nous attendons à ce que Microsoft mette le Store amélioré à la disposition des utilisateurs de Windows 10 à un moment donné, d’autant plus qu’il continuera à être pris en charge jusqu’en octobre 2025. exclusif à Windows 11. Malheureusement, cette fonctionnalité n’est pas encore disponible dans la version bêta de Windows 11.

Une version de cet article a été initialement publiée en allemand sur notre site partenaire, PC-Welt.

