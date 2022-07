Le microphone Blue Yeti Nano Premium ne coûte que 75 $ aujourd’hui (économisez 25 $)

Si vous cherchez à améliorer votre qualité audio pour le podcasting ou le streaming, le microphone Blue Yeti Nano est une excellente option. Il est beaucoup plus puissant que la plupart des microphones intégrés pour ordinateur portable, mais ne prend pas beaucoup de place sur le bureau.

Best Buy a réduit de 25 $ le prix du Blue Yéti Nano microphone pour aujourd’hui, ce qui signifie que vous . Seule la couleur Red Onyx est marquée, mais c’est une option solide pour tous ceux qui veulent un micro à condensateur USB simple à utiliser. Cette offre expire ce soir, alors agissez rapidement si vous souhaitez profiter de cette offre.

À seulement 1,39 livre et moins de 9 pouces de hauteur, ce micro compact est une bonne option pour les personnes travaillant dans un petit espace ou traitant de nombreux autres matériaux et équipements. Il est également compatible avec PC et Mac, donc quoi que vous utilisiez pour créer, ce microphone peut vous aider.

Le Nano dispose d’une sortie casque sans latence et se connecte via USB. Il suffit de le brancher et il est prêt à l’emploi. Vous pouvez enregistrer à partir d’une ou de plusieurs sources à la fois, et le microphone dispose d’un mode omnidirectionnel pour enregistrer le son dans toutes les directions ainsi que d’un mode cardioïde pour enregistrer directement devant le micro.

Il dispose également d’effets Blue “VO! CE”, d’une qualité sonore 24 bits et de commandes intégrées pour régler le volume du casque, des fonctions de sourdine pour votre micro et le schéma de micro. Si vous avez besoin d’un micro de qualité pour une raison quelconque, cette option à faible coût vaut vraiment la peine d’être envisagée.