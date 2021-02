En novembre, Micromax est retourné en Inde avec l’annonce des In note 1 et In 1b. Le co-fondateur Rahul Sharma a répondu à plusieurs questions dans le deuxième épisode de «Let’s Talk INdia» (que vous pouvez regarder ci-dessous).

Il a révélé qu’une mise à jour Android 11 pour In note 1 est en préparation et devrait être publiée en avril. Il passera d’abord par une période de test d’accès anticipé, les volontaires pourront bientôt s’inscrire au forum communautaire Micromax.

Quant au Micromax In 1b, une mise à jour de l’édition Android 11 Go est prévue mais aucun délai n’a été fourni. Tout d’abord, une mise à jour plus petite sera publiée avec des améliorations de la caméra (y compris l’option vidéo au ralenti), les haut-parleurs et un correctif de sécurité de janvier.

Le premier smartphone 5G de la société est en cours de développement dans le centre de R&D de Bengaluru. Une autre équipe travaille sur des écouteurs sans fil qui auront un design unique. Plus de détails sur ces projets seront révélés ultérieurement.

Le co-fondateur de la société a affirmé que Micromax n’avait aucun intérêt à créer un skin personnalisé pour Android (contrairement à pratiquement tous les autres fabricants d’Android). De plus, Micromax ne mettra jamais d’annonces dans ses téléphones, déclare le cofondateur.

À propos, une mise à jour plus petite pour la note 1 est sortie le mois dernier. Il a ajouté les modes EIS et RAW à l’appareil photo, amélioré le mode portrait de la caméra selfie et augmenté le correctif de sécurité jusqu’en janvier.

