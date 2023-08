Le micrologiciel bêta de la PS5 apporte Dolby Atmos, deuxième contrôleur pour l’assistance

Sony a publié un nouveau firmware bêta pour la console PlayStation 5 qui apporte avec IT une multitude de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité ainsi que des fonctionnalités sociales, ainsi que l’inclusion de Dolby Atmos.

La PS5 peut désormais diffuser du son sur des appareils compatibles Dolby Atmos. Auparavant, cela n’était disponible que pour la lecture Blu-ray, cela aussi spécifiquement via bitstream. Cette nouvelle version bêta ajoute également l’encodage logiciel du contenu Atmos pour les jeux.

Lorsque vous jouez à des jeux prenant en charge la PS5 Tempest 3D AudioTech, la console encodera l’audio en Dolby Atmos si nécessaire afin que vous puissiez le diffuser sur vos haut-parleurs, votre barre de son ou votre téléviseur compatibles Atmos. Cela inclut également la prise en charge des canaux de hauteur. C’est quelque chose qui se fait sur la console afin que les jeux n’aient pas besoin d’être mis à jour pour Atmos et puissent continuer à utiliser le Tempest 3D AudioTech comme avant.

C’est tout un changement par rapport à il y a quelques années avant le lancement de la PS5 quand Mark Cerny de Sony a pris la parole sur la façon dont la technologie audio de l’entreprise est supérieure à Atmos et Dolby a rétorqué avec un article de blog.

La mise à jour ajoute également la prise en charge de l’utilisation d’un deuxième contrôleur pour l’assistance. Cela vous permet de coupler deux contrôleurs DualSense, qui sont tous deux reconnus comme le même contrôleur principal (pensez à deux souris ou claviers connectés au même PC). Une deuxième personne peut désormais également contrôler le même jeu avec le premier joueur afin de l’assister ou de jouer à ses côtés.

La prise en charge haptique a également été ajoutée pour les événements de navigation de l’interface utilisateur afin que vous obteniez des commentaires facultatifs pour des choses comme déplacer le focus, atteindre la fin d’une section déroulante, cocher une case, etc.

Sony a également enfin ajouté une fonction de recherche à votre bibliothèque afin que vous puissiez effectuer une recherche en tapant un nom plutôt qu’en faisant défiler sans fin.

Les nouvelles fonctionnalités sociales incluent la possibilité d’inviter un joueur à une fête sans ajouter automatiquement le joueur au groupe et l’envoi d’invitations de fête ouvertes ou fermées à des groupes au lieu d’individuels uniquement, la possibilité de voir lesquels de vos amis participent à une activité que vous pouvez rejoindre. , pouvoir voir le nombre de tournois auxquels vous avez participé et la meilleure place que vous avez atteinte, et ajouter des réactions avec des emojis.

La mise à jour ajoute également la prise en charge des disques M.2 de plus grande capacité. Vous pouvez maintenant avoir des disques jusqu’à 8 To, contre la limite précédente de 4 To.

Enfin, il y a des améliorations à l’aide du jeu, une nouvelle option Discover Tips et la possibilité de désactiver les bips sonores de la PS5.

Comme d’habitude, la version bêta est disponible pour un nombre limité d’utilisateurs qui s’y inscrivent dans certains pays. Attendez-vous à ces changements dans la version finale éventuellement avec quelques changements.

Source