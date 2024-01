Le microdosage de psilocybine peut réduire l’anhédonie induite par le stress

Dans une nouvelle étude de l’Université du Danemark du Sud, des chercheurs ont mis en lumière les effets du microdosage de psilocybine, le composant actif des champignons psychédéliques, chez les rats. L’étude offre des preuves préliminaires que de petites doses régulières de psilocybine pourraient potentiellement offrir des avantages thérapeutiques, en particulier en réduisant l’anhédonie induite par le stress (l’incapacité de ressentir du plaisir) et les comportements compulsifs, sans induire d’anxiété significative ni de symptômes de type schizophrénique. Les résultats ont été publiés dans Psychiatrie Moléculaire.

La psilocybine, connue depuis longtemps pour ses effets psychédéliques, a récemment attiré l’attention de la communauté scientifique pour son potentiel dans le traitement de divers troubles psychiatriques. Des études antérieures se sont principalement concentrées sur les effets de fortes doses de psilocybine, souvent utilisées en association avec une psychothérapie, pour traiter des pathologies telles que la dépression et la dépendance. Les patients subissant de tels traitements vivent un épisode psychédélique contrôlé dans un cadre de soutien, qui est ensuite intégré à leur thérapie.

Cependant, on en savait moins sur l’impact de la prise de psilocybine à des doses beaucoup plus faibles et sous-psychédéliques, communément appelées « microdosage ». Cette pratique, popularisée par les cultures de haute performance dans des endroits comme la Silicon Valley, est censée améliorer la clarté mentale et le bien-être sans les expériences psychédéliques intenses. Les chercheurs avaient pour objectif d’étudier scientifiquement ces allégations et d’élargir notre compréhension des utilisations thérapeutiques potentielles de la psilocybine.

« J’ai toujours été intéressé par les drogues psychédéliques et le système sérotoninergique. J’ai réalisé mon mémoire de maîtrise en développant des radiotraceurs pour l’imagerie par émission de positrons des récepteurs 5-HT2A. Le microdosage a attiré mon attention lorsque j’étais postdoctoral à l’Université de Stanford en 2012-2015 », a déclaré l’auteur de l’étude. Mikael Palnerprofesseur agrégé au Département de recherche clinique de l’Université du Danemark du Sud.

«Cela a été beaucoup évoqué dans les médias et je connaissais quelques personnes du secteur technologique qui en parlaient. Lorsque mon collègue, Martin Korsbak Madsen, a mené une étude chez l’homme où ils ont mesuré la liaison de la psilocybine au récepteur 5-HT2A et l’ont corrélée à l’expérience psychédélique, cela a vraiment ouvert la voie à une bonne étude de microdosage chez le rat, avec un nouveau manière de définir des microdoses plus scientifiques. Une liaison inférieure à 20 % au récepteur 5-HT2A n’a pas induit d’effets psychédéliques chez l’homme.

L’étude a porté sur 78 rats Long Evans dans diverses configurations expérimentales. Les rats ont été hébergés dans des conditions contrôlées et certains ont été soumis à un régime restrictif afin de maintenir leur motivation pour certains tests. Les chercheurs ont d’abord établi ce qui constituait une « microdose » de psilocybine. Pour ce faire, ils ont administré différentes doses de la substance et mesuré son occupation d’un type spécifique de récepteur de sérotonine dans le cerveau (récepteurs 5-HT2A) à l’aide de tomographies par émission de positons (TEP).

Une dose qui occupait moins de 20 % de ces récepteurs sans induire de changements comportementaux manifestes était considérée comme une microdose. Cela a été déterminé comme étant 0,05 mg/kg de psilocybine.

En outre, l’équipe a examiné l’impact de la psilocybine sur différents récepteurs de sérotonine, évaluant l’affinité et le potentiel d’activation du médicament. Les effets comportementaux du microdosage de psilocybine ont ensuite été évalués. Les rats ont reçu une microdose tous les deux jours pendant 24 jours, et leurs comportements, tels que les niveaux d’anxiété, les réactions au stress et les actions compulsives, ont été observés dans des environnements familiers et nouveaux. Des analyses post-mortem ont également été menées pour examiner les changements dans les expressions des récepteurs et les niveaux de protéines synaptiques.

Dans des environnements contrôlés, les rats microdosés n’ont pas présenté d’anxiété accrue ni de symptômes proches de la schizophrénie, qui sont parfois préoccupants avec les substances psychédéliques. Curieusement, une réduction des comportements compulsifs d’auto-toilettage a été observée. Cela suggère un impact potentiel sur les comportements liés au stress ou compulsifs.

Même dans de nouveaux environnements, les rats microdosés n’ont montré aucune augmentation significative de leur anxiété. Ils n’ont pas présenté de comportements d’exploration modifiés lors des tests en hauteur et en labyrinthe ou en champ ouvert.

L’une des découvertes les plus intéressantes a été la résistance accrue à l’anhédonie induite par le stress. Les rats recevant des microdoses ont maintenu une préférence constante pour le saccharose, ce qui indique qu’ils n’ont pas perdu la capacité de ressentir du plaisir, un symptôme courant dans certains troubles de santé mentale comme la dépression.

“Dans notre étude, nous avons comparé un groupe ayant reçu des injections de psilocybine à un groupe ayant reçu des injections de solution saline”, a déclaré Palner. « J’ai été surpris que ces injections répétées de solution saline suffisent à induire une anhédonie chez nos animaux, ce n’était pas notre hypothèse initiale. Les animaux qui ont reçu de la psilocybine n’ont pas montré le même comportement anhédonique.

L’étude n’a également trouvé aucune preuve de désensibilisation comportementale à la psilocybine. Cela signifie que les réponses des rats à la substance sont restées constantes tout au long de la période de traitement, ce qui est important pour envisager son utilisation thérapeutique à long terme.

Notamment, l’étude a observé une augmentation de l’expression du récepteur 5-HT7 et des niveaux de protéine 2A des vésicules synaptiques dans le noyau thalamique paraventriculaire du cerveau. Cela suggère que le microdosage pourrait induire des modifications dans les connexions synaptiques et les expressions des récepteurs, ce qui pourrait potentiellement étayer les changements comportementaux observés.

“De petites doses de psilocybine ont des effets sur le cerveau et le comportement du rat”, a déclaré Palner à PsyPost. « En particulier, cela semble induire une résilience au stress, ce qui pourrait être l’une des raisons pour lesquelles les gens rapportent des résultats si variés. Le stress est une prédisposition à de nombreux troubles mentaux et exagère les symptômes.

Une limite importante est que l’étude a été menée sur des rats et non sur des humains. Bien que les rats constituent un modèle courant pour comprendre la biologie et le comportement humains, il existe des différences intrinsèques entre les espèces qui peuvent affecter la manière dont ces résultats se traduisent en traitements humains. De plus, il sera essentiel d’explorer les effets à long terme et la durabilité de tout bénéfice thérapeutique avant d’envisager le microdosage de psilocybine comme une option de traitement viable.

“Il s’agit d’une étude menée sur des rats, et les rats ne sont pas des humains”, a expliqué Palner. « Surtout, essayer de dire quoi que ce soit sur la santé mentale à partir d’études sur des rats doit être pris à la légère. Mais cela dit, j’espère que cela pourra guider les futures études sur l’homme. Deuxièmement, nous n’avons examiné aucun effet secondaire possible : une plasticité accrue du cerveau à long terme n’est peut-être pas une bonne chose et pourrait vous rendre vulnérable à d’autres troubles ou maladies. Autrement, la sélection naturelle nous aurait donné une période d’adolescence beaucoup plus longue, au cours de laquelle le cerveau est particulièrement adaptable. »

“Je voudrais vraiment souligner que même si certaines personnes considèrent le microdosage de psilocybine comme une chose naturelle, il s’agit toujours d’un médicament et nous ne savons pas grand-chose actuellement sur les effets secondaires d’une utilisation répétée à long terme.”

