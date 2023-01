Le microbiome intestinal peut jouer un rôle dans le syndrome du côlon irritable

Les résultats ont été publiés en ligne le 18 janvier dans Spectre microbiologique un journal de l’American Society for Microbiology.

Le niveau d’abondance de 21 espèces bactériennes spécifiques différait également entre les patients atteints du SII et les témoins sains, bien que les résultats ne soient pas statistiquement significatifs, ont noté les auteurs de l’étude.

Pour étudier cela, les enquêteurs ont combiné leur propre ensemble de données avec neuf autres ensembles de données publiés, impliquant un total de 576 patients atteints du SII et 487 patients “témoins” en bonne santé.

Normalement, “plus de 10 000 espèces de micro-organismes vivent dans l’intestin humain”, a noté le co-auteur de l’étude, le Dr Jung Ok Shim, professeur de gastro-entérologie pédiatrique, d’hépatologie et de nutrition au Korea University College of Medicine à Séoul.

VENDREDI 20 janvier 2023 (HealthDay News) — Les chercheurs pensent avoir trouvé un lien entre une plus faible diversité bactérienne dans le microbiome de l’intestin et le syndrome du côlon irritable (IBS).

Le SCI est une affection courante, provoquant des ballonnements, de la diarrhée, des douleurs à l’estomac et des crampes. Sa cause est inconnue et il n’existe aucun traitement efficace.

“Sur la base des études épidémiologiques sur les patients atteints du SCI, le microbiote intestinal altéré a été proposé comme l’une des causes possibles du SII”, ont écrit les chercheurs. “La gastro-entérite bactérienne aiguë peut provoquer une inflammation chronique, asymptomatique et de faible intensité de la paroi intestinale, suffisante pour altérer la fonction des cellules neuromusculaires et épithéliales.”

