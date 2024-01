Le microbiome du sperme existe, et il pourrait avoir un impact sur la fertilité : ScienceAlert

Vous avez entendu parler du microbiome intestinal, et probablement du microbiome vaginal : il s’avère que le sperme peut aussi avoir son propre microbiome. Aujourd’hui, de nouvelles recherches ont montré qu’il pourrait même jouer un rôle dans la fertilité.

Pendant la majeure partie de son parcours depuis les testicules, le sperme et son apport protecteur de liquide séminal ne contiennent généralement pas de bactéries. Cela change une fois qu’il traverse les zones peuplées de microbes à l’extrémité du pénis, captant ainsi sa propre réserve de flore.

Une équipe de recherche dirigée par l’Université de Californie a découvert un lien entre la composition bactérienne du microbiome du sperme et la santé et la mobilité des spermatozoïdes – et donc la fertilité de la personne dont ils proviennent.

Comme pour les autres microbiomes, l’équilibre entre les bactéries est la clé d’un sperme sain. Là où cet équilibre est rompu, les spermatozoïdes semblent couler plus qu’ils nagent.

Les chercheurs ont analysé des échantillons de sperme de 73 hommes cisgenres âgés de 18 ans et plus, recrutés soit alors qu’ils cherchaient une évaluation de leur fertilité, soit qu’ils cherchaient une consultation pour une vasectomie après avoir déjà engendré des enfants.

Le sperme des 27 hommes présentant une motilité anormale des spermatozoïdes contenait une abondance plus élevée d’une bactérie particulière, Lactobacilles inerscomparé aux 46 hommes dont la motilité des spermatozoïdes était normale.

Le sperme n’est pas le seul fluide reproducteur L. iners C’est normal et même vital à certains niveaux du microbiome vaginal, même si une trop grande quantité peut diminuer les taux de fertilité et préparer le terrain pour la vaginose bactérienne, les infections sexuellement transmissibles et les complications de la grossesse.

Les chercheurs pensent L. iners pourrait également avoir un impact direct sur la fertilité masculine. Il produit sélectivement de l’acide L-lactique inflammatoire, qui s’est avéré efficace réduire la motilité des spermatozoïdes chez certaines espèces. Cela pourrait expliquer pourquoi les spermatozoïdes présents dans les échantillons de sperme chargés de L. iners avaient du mal, même si la cause n’est pas encore confirmée.

Trois espèces de Pseudomonas des bactéries ont été trouvées dans le sperme des hommes, et toutes les trois étaient présentes, que la concentration de spermatozoïdes soit normale ou anormale. Mais pour les 20 échantillons présentant une concentration anormale de spermatozoïdes, P. fluorescens et P.stutzeri étaient plus courants, tandis que P. putida était moins fréquent que les 53 échantillons présentant un nombre de spermatozoïdes normal.

Cette découverte suggère que même des bactéries étroitement apparentées n’ont pas toujours la même corrélation avec les mesures de fertilité.

Il est trop tôt pour dire comment toutes ces différentes bactéries et la composition du microbiome du sperme ont un impact sur le sperme et la fertilité, voire pas du tout. Il est possible que la corrélation entre les niveaux bactériens et les statistiques sur les spermatozoïdes soit le résultat d’un facteur totalement différent qui les influence tous les deux, par exemple.

Bien que la recherche jusqu’à présent effleure à peine la surface du microbiome du sperme, elle semble constituer un puits de potentiel pour les traitements de fertilité et d’autres problèmes de santé séminale.

“Il reste encore beaucoup à explorer concernant le microbiome et son lien avec l’infertilité masculine”, dit l’auteur principal de l’étude, l’urologue Vadim Osadchiy de l’Université de Californie.

“Notre recherche s’aligne sur les preuves d’études plus petites et ouvrira la voie à de futures enquêtes plus complètes pour démêler la relation complexe entre le microbiome du sperme et la fertilité.”

La recherche a été publiée dans Rapports scientifiques sur la nature.