Le micro d’un vétéran s’est coupé alors qu’il parlait du rôle joué par les esclaves libérés en honorant les soldats de l’Union dans les origines du Memorial Day

Le micro d’un ancien combattant a été coupé le lundi quand il a commencé à discuter du rôle joué par les esclaves libérés en honorant les soldats de l’Union dans les origines du Memorial Day.

Le lieutenant-colonel à la retraite Barnard Kemter, 77 ans, a déclaré qu’il pensait initialement qu’il s’agissait d’un dysfonctionnement audio lorsque la foule a déclaré qu’elle ne pouvait pas l’entendre quelques minutes après le discours au cimetière Markillie à Hudson, Ohio.

Le lieutenant-colonel de l’armée à la retraite Barnard Kemter s’est éloigné du micro et a continué Crédit : hudsoncommunitytv via Venmo

Pourtant, Kemter a déclaré qu’il avait été approché par l’ingénieur du son « bouleversé » après l’événement qui lui a dit que l’un des deux organisateurs avait baissé le micro.

Cela s’est produit alors qu’il commençait à discuter de la façon dont des coupures de journaux révélaient que les Noirs libres étaient parmi les premiers à commémorer les vacances après la capitulation de la Confédération.

« Je trouve intéressant que [the American Legion] … prendraient sur eux de censurer mon discours et de me refuser mon droit au premier amendement de [freedom of] discours », a déclaré Kemter au Akron Beacon Journal.

« Ce n’est pas le même pays pour lequel je me suis battu. »

Kemter avait été invité à prononcer le discours d’ouverture lors d’un événement du Memorial Day Crédit : hudsoncommunitytv via Venmo

Kemter affirme que les organisateurs lui avaient demandé de retirer des parties du discours plusieurs jours avant l’événement mais n’avaient pas indiqué quelles parties.

« Ces dernières années, les origines du comment et du lieu où le ‘jour de la décoration’ a commencé a suscité un vif débat parmi les historiens », a-t-il déclaré quelques minutes après le début du discours.

« Cependant, l’historien de Yale David Blight, affirmant que la fête est enracinée dans une cérémonie émouvante, [said it] a été menée par des esclaves affranchis le 1er mai 1865, dans les restes en lambeaux d’un camp de prisonniers de guerre confédéré.

«C’était un hippodrome et un club de jockey de Charleston Washington aujourd’hui connu sous le nom de Hampton Park.

« La cérémonie aurait inclus un défilé de 10 000 personnes, dont 3 000 écoliers afro-américains chantant la chanson de marche de l’Union, ‘John Brown’s Body' », a poursuivi Kemter.

« Ils portaient des brassées de fleurs et sont allés décorer les tombes. »

À ce stade, cependant, le microphone semble se couper et la foule commence à se plaindre.

CENSURE DES REVENDICATIONS DES ANCIENS COMBATTANTS

Dans les images de l’événement, on voit Kemter se tourner vers l’ingénieur du son pour résoudre le problème avant de poursuivre son discours.

Une minute plus tard, le micro se rallume et Kemter continue.

L’organisatrice de la cérémonie, Cindy Suchan, a confirmé au Akron Beacon Journal qu’elle ou le co-organisateur Jim Garrison avait baissé le micro pendant cette partie du discours mais n’a pas voulu le préciser.

Elle a affirmé qu’ils avaient voulu que cette partie du discours soit exclue car elle « n’était pas pertinente pour notre programme du jour ».

« Nous lui avons demandé de modifier son discours, et il a choisi de ne pas le faire », a ajouté Suchan.

Elle n’a pas dit quelles parties du discours elle avait demandé à retirer, mais a confirmé que les deux minutes pendant lesquelles le microphone de Kemter était éteint faisaient partie d’elles.

Kemter a fait valoir dans une interview avec le Journal qu’il avait voulu partager les origines du Memorial Day et avait reçu « de nombreux compliments ».

Le vétéran, qui a suivi une formation de médecin de combat et a servi dans l’armée de 1965 à 1995, a affirmé qu’il n’avait reçu aucune invite d’écriture lorsqu’il avait été invité à prononcer le discours et qu’on n’avait pas dit que certains sujets étaient interdits.

Kemter a parlé des origines du Memorial Day Crédit : hudsoncommunitytv via Venmo

« Tout au long de l’histoire, il y a eu beaucoup de réclamations sur qui a réellement effectué le premier service du Memorial Day », a déclaré Kemter au Washington Post.

« Avec ce discours, j’ai choisi d’informer les gens sur l’origine du Memorial Day et pourquoi nous le célébrions. »

Il a affirmé que Suchan n’avait pas indiqué exactement quelles parties elle souhaitait retirer et a déclaré qu’un responsable public de Hudson lui avait conseillé de laisser le discours intact.

« Je n’ai pas eu le temps de m’asseoir et de réécrire un autre discours », a-t-il ajouté.

L’ingénieur du son AF Stokes a également déclaré au Journal que Suchan et Garrison étaient « très catégoriques » à propos de baisser le micro mais il avait refusé.

Stokes a déclaré qu’il leur avait montré où se trouvait le commutateur et qu’ils pouvaient le faire eux-mêmes.

« C’était très inapproprié », a déclaré Stokes. « Je n’aurais jamais fait quelque chose comme ça. »

Il a dit qu’il s’était excusé auprès de Kemter après la cérémonie.

« Je n’avais rien à voir avec ça. Cindy et Jim sont ceux qui ont éteint votre microphone », aurait-il déclaré.

Kemter a déclaré au Journal qu’il n’avait pas parlé aux organisateurs après la cérémonie.

L’Ohio American Legion enquête actuellement sur l’incident après les allégations de censure de Kemter.