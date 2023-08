Le micro Cardi B lancé sur un fan à Las Vegas se vend près de 100 000 $ sur eBay | Actualités Ents & Arts

Un microphone lancé par Cardi B sur un membre du public à Las Vegas a été vendu pour près de 100 000 $ sur eBay.

Clips montrant le rappeur lançant un micro – également partagé par la star elle-même – est devenu viral sur les réseaux sociaux fin juillet.

L’incident s’est produit après qu’une femme a semblé éclabousser un verre Cardi Bde son vrai nom Belcalis Almanzar, alors qu’elle interprétait son tube Bodak Yellow sur scène au Drai’s Beachclub à Las VegasNévada.

La police a confirmé que l’incident avait été signalé comme batterie le lendemain, mais plus tard abandonné leur enquête criminelle et a déclaré qu’aucune accusation ne serait déposée après un « examen approfondi » de l’affaire.

Maintenant, le micro a été vendu sur le site d’enchères eBay.

Il a été initialement mis en vente par Scott Fisher, propriétaire de The Wave Inc, une société de production audio basée à Las Vegas qui a fourni du matériel audio au club de plage le jour de l’incident.

Il a dit qu’il avait réussi à récupérer le micro et avait décidé de le mettre aux enchères sur eBay, promettant que les bénéfices seraient partagés entre deux organisations caritatives – Friendship Circle Las Vegas, pour les adolescents et les jeunes adultes ayant des besoins spéciaux, et le Wounded Warrior Project, pour les anciens combattants blessés.

Dans la liste eBay d’origine, il a écrit: « Nous avons fourni plus d’un microphone pour ce spectacle particulier et vérifié avec l’équipe interne lequel a été spécifiquement utilisé par Cardi pour le spectacle.

« C’était assez facile à identifier car son micro était marqué » principal « . C’est le micro qui a été vu dans tout le pays voler dans la foule après que Cardi ait été éclaboussé de liquide. Le micro fonctionne toujours comme je l’ai testé quand il est revenu au magasin audio. »

« Un morceau d’infamie hip hop »

Dans un article ultérieur, il a exhorté les soumissionnaires à prendre la vente au sérieux. « Cela peut très bien tomber dans l’oreille d’un sourd, mais pour tous les enchérisseurs : il s’agit d’une vente aux enchères sérieuse et l’argent va à une bonne cause. Si vous ne prévoyez pas de payer pour l’article, veuillez ne pas enchérir.

« Si vous voulez un morceau d’infamie hip hop et ce qui est maintenant devenu une nouvelle nationale et mondiale, veuillez enchérir sur ce que vous êtes prêt à dépenser. »

L’article s’est maintenant vendu pour 99 900 $ (environ 78 400 £) après avoir reçu plus de 120 offres.

« J’espérais qu’il atteindrait 5 000 dollars, mais encore une fois, je n’en avais aucune idée », a déclaré Fisher au média américain CBS News. « Je pensais que cela gagnerait une certaine attention à l’échelle nationale, mais la quantité de couverture médiatique a été stupéfiante. »