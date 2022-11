Le micro bikini vintage Chanel de Jennifer Aniston pour la couverture de magazine également porté par Kim Kardashian

Jennifer Aniston a fait tourner les têtes cette semaine après que l’actrice ait posé dans un micro bikini Chanel vintage pour Allure, qui a été révélé par le magazine mercredi.

Le bikini vintage de 1996 – qui n’est pas à vendre – a également été porté quatre ans plus tôt par Kim Kardashian qui a posté un selfie osé sur Twitter après avoir bercé les maillots de bain à peine là.

Le bikini a été porté pour la première fois par Stella Tenant pour le défilé de la collection printemps Karl Lagerfeld de Chanel en 1996, et est disponible pour les résidents de Los Angeles à louer via EL CYĆER vintage pour 1 996 $, selon People et Page Six.

Le maillot de bain est disponible pour “les professionnels de l’industrie pour les campagnes éditoriales, les événements sur le tapis rouge, les vitrines publiques et les expositions”, selon le site Web d’EL CYĆER.

Aniston portait également un string Gucci de 1997 lors du tournage d’Allure, que Kardashian arborait également sur Instagram il y a quelques années.

Contrairement à Kardashian, cependant, la star de “Friends” a déclaré à Séduire dans l’article de couverture qu’elle “déteste[s]” sur les réseaux sociaux. “C’est une torture pour moi”, a révélé Aniston. “La raison pour laquelle je suis allé sur Instagram était de lancer [her haircare] ligne. Puis la pandémie a frappé et nous n’avons pas lancé. J’étais donc coincé avec le fait d’être sur Instagram. Cela ne vient pas naturellement.”

Pourtant, l’icône de la mode a déclaré qu’elle se sentait mieux à 53 ans que jamais.

“Je me sens mieux dans ce que je suis aujourd’hui, mieux que je ne l’ai jamais été dans la vingtaine ou la trentaine même, ou la quarantaine. Nous devions arrêter de nous dire du mal”, a-t-elle déclaré au magazine. “Tu vas avoir 65 ans un jour et je pense que j’avais l’air super bien à 53 ans.”

Aniston a également couvert ses luttes passées contre l’infertilité, sa relation avec ses parents qui ont divorcé quand elle était petite et si elle se remarierait dans l’article. “Ne jamais dire jamais”, a partagé Aniston.