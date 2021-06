Le Michigan signale le premier cas humain. Ce qu’il faut savoir

Les hantavirus sont une famille de virus qui se propagent par les rongeurs.

Le virus Sin Nombre se transmet par la souris sylvestre.

Les symptômes de l’infection par l’hantavirus comprennent la fatigue, la fièvre et les douleurs musculaires.

Les responsables de la santé ont confirmé lundi le premier cas humain du hantavirus Sin Nombre dans le Michigan.

La femme a probablement été infectée alors qu’elle nettoyait un logement résidentiel inoccupé depuis environ deux ans, selon Susan Ringler-Cerniglia, porte-parole du service de santé du comté de Washtenaw.

« Nous pensons que l’individu a été exposé lors du nettoyage du logement », a-t-elle déclaré. « Les matières fécales … de l’infestation sont probablement devenues aéroportées pendant le nettoyage et ont été inhalées par l’individu. »

La femme a été hospitalisée et traitée pour un syndrome pulmonaire à hantavirus, la maladie causée par le virus, mais elle se rétablit et n’est plus à l’hôpital de Ringler-Cerniglia.

Les responsables disent que l’infection est rare, mais exhortent toujours les autres à contacter leur service de santé local s’ils doivent signaler un cas.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’hantavirus Sin Nombre.

Qu’est-ce que l’hantavirus Sin Nombre ?

Les hantavirus sont une famille de virus qui se propagent par les rongeurs, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Les hantavirus peuvent se transmettre aux humains par le biais d’un virus en aérosol que les rongeurs rejettent dans leur urine, leurs excréments et leur salive. Le virus peut provoquer le syndrome pulmonaire à hantavirus, qui est une maladie respiratoire grave et parfois mortelle.

Chaque hantavirus se transmet par un rongeur spécifique. Le virus Sin Nombre se transmet par la souris sylvestre.

Les scientifiques ont fait cette découverte en étudiant les origines d’une épidémie d’hantavirus en 1993 dans une zone partagée entre l’Arizona, le Nouveau-Mexique, le Colorado et l’Utah connue sous le nom de « Four Corners ». Les chercheurs ont également conclu qu’il était peu probable que le virus puisse se transmettre entre humains.

De rares cas d’un autre hantavirus – appelé virus des Andes – au Chili et en Argentine ont vu une transmission de personne à personne, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Le virus Sin Nombre est l’hantavirus le plus répandu dans le pays, a déclaré le Dr Tony Schountz, professeur de microbiologie à la Colorado State University.

« C’est le virus que nous avons principalement ici en Occident », a-t-il déclaré. « Ce qui rend l’Occident si spécial, c’est qu’il est si sec et qu’il facilite l’aérosolisation du virus. »

Mardi, le Nevada a signalé son 14e cas d’hantavirus depuis 2005, mais on ne sait pas si la maladie a été causée par le virus Sin Nombre.

De 1993 à 2017, il n’y a eu que 728 cas confirmés d’hantavirus aux États-Unis, la plupart n’étant pas mortels, selon les données du CDC. Schountz estime que le virus Sin Nombre en composait environ 600.

Les experts voient des cas dès février mais ont tendance à culminer au printemps et en été, a-t-il déclaré. La plupart des cas ont été identifiés chez l’adulte.

Symptômes du syndrome pulmonaire à hantavirus

Les premiers symptômes du SPH comprennent la fatigue, la fièvre et les douleurs musculaires, en particulier dans les grands groupes musculaires comme les cuisses, les hanches, le dos et parfois les épaules, selon le CDC. La moitié des patients souffrent de maux de tête, de vertiges, de frissons, de nausées, de vomissements, de diarrhée et de douleurs abdominales.

La toux et l’essoufflement peuvent survenir plus tard dans la maladie lorsque les poumons se remplissent de liquide, selon l’agence. Schountz a déclaré que le cœur peut également être affecté par le SPH car il travaille des heures supplémentaires pour augmenter la pression artérielle qui chute à cause de la fuite de plasma dans les tissus.

« Cela peut être une récupération longue et ardue de cette infection car elle peut causer des dommages substantiels au corps », a-t-il déclaré.

Il n’existe aucun traitement, remède ou vaccin spécifique contre l’infection à hantavirus.

L’hantavirus Sin Nombre est-il mortel ?

Les hantavirus ont un taux de mortalité élevé, avec environ 36% des personnes mourant du SPH, rapporte le CDC. En effet, les gens n’attrapent normalement pas le virus tôt pour le traiter, explique Schountz.

« C’est la clé pour que ces patients reçoivent immédiatement le régime de traitement approprié. Si cela se produit, il y a de très bonnes chances que vous surviviez », a-t-il déclaré. « Le problème est que beaucoup de gens attendent qu’il soit trop tard et qu’ils se présentent aux urgences avec du liquide déjà accumulé dans leurs poumons. »

Les experts de la santé exhortent les Américains à éviter l’infection en restant à l’écart des endroits où les rongeurs laissent des excréments ou à porter des gants en caoutchouc et un masque qui couvre le nez et le visage lors de l’exposition aux excréments de souris.

« Les souris sylvestres sont partout et vous devez supposer que certaines d’entre elles sont infectées où qu’elles se trouvent », a déclaré Schountz. « Vous devez prendre les précautions appropriées lorsque vous entrez dans leur habitat. »

Contribuant : Ryan Miller, USA TODAY, et Kristen Jordan Shamus, Detroit Free Press. Suivez Adrianna Rodriguez sur Twitter : @AdriannaUSAT.

La couverture de la santé et de la sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans les soins de santé. La Fondation Masimo ne fournit pas de contribution éditoriale.