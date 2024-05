Le Michigan signale 3 autres foyers de H5N1 dans des troupeaux laitiers

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural du Michigan (MDRAD) a signalé aujourd’hui trois autres foyers de grippe aviaire H5N1 dans des troupeaux laitiers, notant qu’il enverra les résultats au Laboratoire national des services vétérinaires (NVSL) du ministère de l’Agriculture des États-Unis (USDA) pour confirmation.

En outre, le H5N1 a été détecté chez deux chats domestiques dans le Dakota du Sud, aucun d’eux ne provenant d’élevages de volailles ou de fermes laitières touchés, selon un rapport. notification des représentants du gouvernement américain à l’Organisation mondiale de la santé animale (WOAH).

Par ailleurs, la Food and Drug Administration (FDA) a récemment détaillé ses prochaines étapes pour surveiller le virus dans l’approvisionnement en lait de ce pays et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont publié une mise à jour sur ses mesures de réponse, qui comprend une évaluation de le virus de l’épidémie laitière avec son outil d’évaluation des risques de grippe (IRAT).

Virus désormais détecté dans 18 troupeaux du Michigan

Dans un déclaration, le MDARD a déclaré que les trois troupeaux laitiers nouvellement touchés se trouvent dans les comtés de Clinton, Gratiot et Ionia, qui ont tous été touchés lors de récentes épidémies. Les échantillons provenant des fermes se sont révélés positifs lors des tests effectués au laboratoire de diagnostic vétérinaire de la Michigan State University, et des échantillons ont été envoyés au NVSL pour confirmation.

Selon la liste des lignes directrices du MDARD, le Michigan a désormais signalé 18 foyers chez des vaches laitières dans neuf comtés, soit le plus grand nombre de tous les États.

Dans un 16 mai mise à jourl’USDA a signalé 51 épidémies dans des troupeaux laitiers dans neuf États, dont deux troupeaux nouvellement touchés, un au Michigan et un dans l’Idaho.

Aucun lien connu avec des produits laitiers ou de la volaille chez les chats du Dakota du Sud

Quelques détections de H5N1 chez des chats ont été signalées plus tôt lors des foyers dans les fermes laitières aux États-Unis, et il était connu que certains animaux avaient consommé du lait cru provenant de vaches infectées. Cependant, les autorités ont maintenant signalé deux infections chez des chats domestiques sans lien avec des élevages de volailles ou de vaches laitières. Les deux chats viennent du comté de Campbell, dans le Dakota du Sud, situé dans la partie nord de l’État, à la frontière avec le Dakota du Nord.

Le Dakota du Sud connaît une épidémie chez les bovins laitiers, survenue dans le comté de Brown, qui se trouve également à la frontière du Dakota du Nord.

Le rapport de WOAH ne précise pas si les chats domestiques du Dakota du Sud présentaient des symptômes cliniques. Des rapports antérieurs sur le H5N1 chez les chats, tant aux États-Unis qu’à l’étranger, décrivaient des symptômes respiratoires et neurologiques chez les animaux infectés, qui étaient souvent mortels.

Depuis que la souche eurasienne H5N1 a été détectée pour la première fois aux États-Unis début 2022, le virus a été détecté à plusieurs reprises chez des mammifères, principalement des animaux sauvages, notamment des lynx roux et des pumas, espèces connues pour se nourrir d’oiseaux sauvages infectés.

Études de validation de la pasteurisation par la FDA en cours

La FDA a présenté aujourd’hui dans une mise à jour ses prochaines études scientifiques pour valider l’impact de la pasteurisation sur le H5N1, qui comprendront des tests utilisant le même équipement de pasteurisation que celui utilisé par les transformateurs de lait. L’agence a noté que les tests d’inoculation de suivi sur 297 échantillons de lait de vente au détail contenant des fragments de virus lors de la PCR au repos étaient tous négatifs pour le virus vivant.

Des tests sont en cours sur du lait cru groupé destiné à être expédié pour transformation commerciale, dans le but de caractériser les niveaux de virus avant la pasteurisation. La FDA a déclaré que l’étude reproduirait mieux les conditions du monde réel et évaluerait plus clairement l’efficacité de la pasteurisation pour inactiver le H5N1 dans le lait et d’autres produits laitiers.

En outre, la FDA a annoncé 8 millions de dollars supplémentaires pour renforcer les travaux en cours visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en lait, qui soutiendront les études visant à valider les critères de pasteurisation, à effectuer une surveillance à différents points du système de production laitière, à augmenter la capacité des laboratoires et à former le personnel. sur les procédures de biosécurité.

Le financement facilitera les activités de partenariat avec les États et pourrait permettre à la FDA de s’associer à des universités pour répondre à des questions de recherche clés.

Le CDC renforce la surveillance de la grippe et lance un examen de la pandémie

Pendant ce temps, dans son dernière mise à jour Concernant sa réponse aux épidémies de H5N1 dans les troupeaux laitiers, le CDC a déclaré qu’il élaborait un plan de surveillance renforcée au cours de l’été, qui comprendra une augmentation du nombre d’échantillons de grippe testés et sous-typés dans les laboratoires de santé publique.

« Bien que les tests de dépistage de la grippe diminuent généralement au cours de l’été, cette approche permettrait de maintenir un niveau de test accru », a-t-il déclaré.

Le CDC a également déclaré qu’il avait entamé le processus d’évaluation du risque de pandémie du virus H5N1 lié à l’épidémie chez les bovins laitiers à l’aide de l’IRAT. Les scientifiques du CDC mesurent 10 éléments de risque, ce qui peut prendre des mois.

Le CDC dernière évaluation IRAT a été publié en juillet 2023 et impliquait le virus H5N1 qui a déclenché une épidémie dans un élevage de visons espagnol. Bien que ce virus ait obtenu un score plus élevé selon certaines mesures de risque du CDC, la menace globale est modérée et similaire à la version précédente du virus.

Concernant la surveillance des eaux usées pour la grippe A, le CDC a déclaré qu’il compare les niveaux hebdomadaires les plus récents avec ceux signalés sur le même site la saison précédente. Les sites de la catégorie « élevée » incitent le CDC à contacter les juridictions locales et à effectuer un examen de surveillance intensif.

Dans la plupart la semaine dernièreil y avait quatre endroits dans la catégorie élevée : deux en Californie (San Francisco/San Mateo et Sonoma), un au Kansas (comté de Saline) et un au Texas (Dallas). Le CDC a déclaré jusqu’à présent qu’il n’y avait aucun indicateur inhabituel de grippe chez les personnes. , y compris pour le H5N1.