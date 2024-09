Le Michigan peut-il battre le Texas ? La confrontation entre les deux équipes pourrait avoir un impact important sur les éliminatoires du football universitaire

ANN ARBOR, Michigan — Le Texas et le Michigan ne se sont rencontrés qu’une seule fois, un match connu comme le deuxième plus célèbre de Vince Young Le Rose Bowl performance.

Les fans du Michigan sont hantés par le souvenir du quarterback du Texas qui a traversé la défense des Wolverines pour 192 yards au sol et quatre touchdowns lors du Rose Bowl 2005, un thriller 38-37 remporté par les Longhorns sur un field goal dans les dernières secondes. Young est revenu dans cette zone d’en-but à Pasadena la saison suivante avec un touchdown emblématique qui a permis au Texas de vaincre l’USC et a offert à Mack Brown son seul titre national.

Au cours des années qui ont suivi, Michigan et Texas sont devenus emblématiques des programmes de haut niveau qui s’étaient égarés. Les Longhorns ont fait appel à Charlie Strong et Tom Herman avant d’embaucher Steve Sarkisian. Le Michigan a fait appel à Rich Rodriguez et Brady Hoke avant d’embaucher Jim Harbaugh. Après une longue ascension, les programmes ont failli se rencontrer au sommet la saison dernière, alors que le Texas était à un match de battre Washington au Sugar Bowl et d’affronter le Michigan lors du match de championnat des College Football Playoff.

Samedi, les Longhorns (3e) et les Wolverines (10e) se rencontreront dans le cadre du premier volet d’une série aller-retour initialement prévue en 2014. Signe des temps, le lieu du match de samedi a été déplacé d’Austin à Ann Arbor dans le cadre des négociations de sortie lorsque le Texas et l’Oklahoma ont quitté la Big 12 pour la SEC, ce qui a permis à Fox de diffuser le match dans sa fenêtre de diffusion de midi. Désormais, la séquence de 23 victoires consécutives à domicile du Michigan est en jeu.

Ce qui se passera samedi préparera le terrain pour les courses au CFP dans la Big Ten et la SEC. Une victoire sur les Wolverines consoliderait le Texas comme favori du CFP, tandis qu’une défaite contre les Longhorns donnerait au Michigan un énorme coup de pouce dans sa quête d’une quatrième apparition consécutive au CFP. Au-delà des implications de l’après-saison, le spectacle de deux programmes historiques se rencontrant au Michigan Stadium sera l’un des moments forts du calendrier du football universitaire de septembre.

« Il y aura beaucoup de monde ici, toutes les équipes de télévision », a déclaré le cornerback du Michigan Will Johnson. « Ce sera comme les Rose Bowls, les matchs de l’Ohio State, ce genre de matchs. J’ai l’impression que c’est à ce moment-là que nous jouons notre meilleur football. »



Le Texas a remporté sa seule rencontre avec le Michigan lors du Rose Bowl 2005. (Donald Miralle / Getty Images)

Trois confrontations à surveiller

Mason Graham et Kenneth Grant contre la ligne offensive du Texas. Le Texas possède l’une des meilleures lignes offensives du football universitaire, dirigée par le tackle gauche Kelvin Banks Jr., un choix de première équipe L’AthlétiqueL’équipe All-America de pré-saison de Michigan. Le Michigan possède deux des meilleurs linemen intérieurs du pays, Graham et Grant. Les deux joueurs sont appelés à jouer plus de snaps cette saison, et leur capacité à tenir le coup au quatrième quart-temps sera cruciale.

Colston Loveland contre la défense du Texas. Loveland a été la cible de passe préférée du nouveau quarterback du Michigan, Davis Warren, contre Fresno State, avec huit réceptions pour 87 yards et un touchdown. Les receveurs du Michigan n’ont rien filmé contre Fresno State qui puisse effrayer une défense adverse, ce qui signifie qu’il pourrait appartenir à Loveland de trouver un espace ouvert contre une défense qui sera prête à recevoir le ballon.

Clin d’œil Martindale contre Steve Sarkisian. Les passionnés de football vont adorer le jeu dans le jeu, car ces deux arbitres tentent de se surpasser l’un l’autre. Martindale, un coordinateur défensif vétéran de la NFL qui en est à sa première saison au Michigan, a de nombreuses façons de perturber une attaque. Sarkisian, l’un des meilleurs esprits offensifs du football universitaire, a de nombreuses façons de mettre une défense sur ses talons. Attendez-vous à ce que les deux aient quelque chose dans le sac pour tenir l’autre en haleine.

De quoi parlerons-nous après le match ?

Nous parlerons bien sûr des quarterbacks du Michigan. Il y a aussi de fortes chances que nous parlions de Donovan Edwards, qui a l’habitude de se montrer dans les grands matchs.

Pour preuve, voici les performances d’Edwards au cours des deux dernières années dans des matchs impliquant des adversaires du Top 25 et des matchs contre des adversaires non classés :

Adversaire Jeux Yds/G Verges/Att TD Non classé 18 41,9 4.6 5 Classé 8 91,8 7.7 7

La performance d’Edwards lors du match de championnat du CFP a suscité des attentes pour sa dernière saison et lui a permis de figurer sur la couverture d’EA College Football 25 aux côtés du quarterback du Texas Quinn Ewers et de Travis Hunter du Colorado. Mais sa performance contre Fresno State ressemble à certains de ses premiers matchs de la saison dernière, car Edwards a eu du mal à trouver des voies de course et a terminé avec 27 yards sur 11 courses.

Plus tôt cette semaine, l’entraîneur des running backs Tony Alford a tenu les mêmes propos que ceux que nous avions entendus la saison dernière lorsque Edwards était en difficulté. Alford a mentionné l’importance de prendre les yards disponibles au lieu d’essayer de frapper un home run à chaque course et a déclaré qu’il avait parlé à Edwards après le match pour lui demander de garder une attitude positive lorsque les longues courses ne se produisent pas.

« La frustration ? Bien sûr. Nous sommes tous frustrés à certains moments », a déclaré Alford. « Vous avez toujours la responsabilité de diriger de manière positive et de continuer à avancer parce que les gens vont vous regarder. Comment réagissez-vous lorsque les choses ne se passent pas aussi bien que vous le souhaiteriez ? Nous en avons parlé, et je suis très heureux et satisfait de la façon dont il a réagi. »

La saison dernière, Edwards n’a pas commencé à jouer avant le match contre Michigan contre Penn State en novembre, qui était le premier match de la saison contre un adversaire classé. Peut-être qu’affronter un adversaire du top 5 lors de la deuxième semaine sera ce dont Edwards a besoin pour prendre un meilleur départ.

« Personne dans ce bâtiment ne s’inquiète pour Donovan Edwards et ce qui l’attend », a déclaré Alford. « Il ira parfaitement bien. »

3 questions avec …

… Sam Khan Jr., L’AthlétiqueTexpert de :

1. Ces équipes étaient très proches de se rencontrer lors du dernier match de championnat du CFP. Nous savons que le Michigan est une équipe radicalement différente de l’année dernière, mais qu’en est-il du Texas ? Qu’est-ce qui est pareil et qu’est-ce qui est différent chez les Longhorns ?

Il y a eu des changements, mais aussi une quantité importante de transferts de la liste du Texas de 2023 à 2024. Steve Sarkisian a noté qu’il y a 46 joueurs qui ont voyagé jusqu’à la victoire de la semaine 2 à Alabama l’année dernière et qui feront ce voyage. Cela représente plus de la moitié de la liste des joueurs en déplacement. Et beaucoup d’entre eux occupent des postes clés comme le quart-arrière (Quinn Ewers), la ligne offensive (quatre des cinq titulaires reviennent et les cinq titulaires de cette année ont voyagé à Tuscaloosa l’année dernière), le secondeur (les super sophomores Anthony Hill et David Gbenda) et plusieurs joueurs de la défense, y compris leur meilleur joueur à l’arrière, Jahdae Barron.

Mais il y a beaucoup de nouveautés. L’ensemble du groupe de joueurs offensifs est nouveau. Les receveurs titulaires, le running back Jonathon Brooks et le tight end Ja’Tavion Sanders sont tous dans la NFL. Il en va de même pour le duo dynamique de defensive tackles T’Vondre Sweat et Byron Murphy qui ont donné le ton à la défense du Texas en 2023. Leur meilleur cornerback de l’année dernière, Ryan Watts, est également dans la ligue maintenant. Le remplacement de tous ces joueurs a été une partie importante de l’intersaison, que ce soit via le portail de transfert (les receveurs) ou en développant des revenants pour leurs rôles plus importants (ligne défensive).

Malgré ces changements, une chose qui a aidé le Texas à assurer sa continuité est le personnel d’entraîneurs. Les Longhorns ont les mêmes coordinateurs offensifs, défensifs et des équipes spéciales que Sarkisian avait initialement embauchés en 2021. Il y a eu quelques changements d’entraîneur de poste, dont deux cette intersaison, mais la stabilité du personnel et la cohérence des schémas ont été essentielles pour que le Texas ne fasse pas marche arrière.

2. Mettez-vous à la place du coordinateur offensif du Michigan, Kirk Campbell. Comment attaqueriez-vous cette défense du Texas avec un nouveau quarterback titulaire et une nouvelle ligne offensive ?

Ne craignez pas la défense du Texas. Foncez droit dessus et faites en sorte que cette unité prouve qu’elle peut arrêter le jeu au sol. Alfred Collins et Vernon Broughton, les joueurs qui ont succédé à Sweat et Murphy, sont de bons joueurs expérimentés, mais ils ne sont pas aussi dominants que leurs prédécesseurs – du moins pas encore. L’identité du Michigan est le jeu au sol puissant. Tenez-vous-en à cela jusqu’à ce que vous deviez vous adapter.

L’équipe du Colorado State n’a pas été déchaînée contre les Longhorns la semaine dernière, mais les Rams ont connu un certain succès, Justin Marshall ayant terminé avec 106 yards et une moyenne de 4,2 yards par course. En raison de l’explosivité de l’attaque du Texas, si j’étais Campbell, je chercherais à contrôler le temps et à minimiser les possessions. Travaillez dur et appuyez-vous sur vos grands hommes pour gagner sur la ligne de mêlée.

3. Quelle est la chose que le Michigan doit faire défensivement pour avoir une chance de ralentir l’attaque du Texas ?

Gardez tout devant vous, ce qui est plus facile à dire qu’à faire. Le Texas a beaucoup de vitesse sur le périmètre. Isaiah Bond, Matthew Golden, Johntay Cook II et le freshman Ryan Wingo sont tous des receveurs explosifs qui peuvent aller loin. Ne pas se faire battre par le haut et minimiser les gros jeux seront essentiels. Cela commencera à l’avant, en gardant le jeu de course du Texas sous contrôle.

Sarkisian aime construire à partir de la course avec le jeu de passe et plus les Longhorns réussissent dans le jeu de course, plus ils sont dangereux avec des tirs sur le terrain. Si Michigan peut arrêter Jaydon Blue, Quintrevion Wisner et Jerrick Gibson dès le début, les Wolverines seront moins sensibles aux efforts de Sarkisian pour étirer le terrain.

Conséquences de la CFP

L’AthlétiqueLe modèle de ‘s donne au Texas 80 % de chances de se qualifier pour le CFP et au Michigan 25 % de chances après les résultats de la semaine 1. Selon Austin Mock, une victoire du Texas augmenterait les chances des Longhorns à 88,2 % et leur donnerait une marge de manœuvre pour survivre à une défaite contre l’Oklahoma ou la Géorgie en octobre. Une défaite contre le Michigan ne serait pas dévastatrice pour les chances du Texas de se qualifier pour le CFP, car le modèle donnerait toujours aux Longhorns 63 % de chances d’obtenir une offre, mais ils auraient une marge d’erreur plus mince dans la SEC.

Les chances de Michigan de remporter un CFP grimperaient à 41,1 % en cas de victoire et chuteraient à 14 % en cas de défaite. Les Wolverines ont trois autres matchs à jouer contre des équipes actuellement classées dans le Top 25 : USC (13e) le 21 septembre, Oregon (7e) le 2 novembre et Ohio State (2e) le 30 novembre. Une défaite précoce n’élimine personne à l’ère des éliminatoires à 12 équipes, mais Michigan aurait besoin de gagner au moins un de ces matchs pour avoir une chance.

Prédiction

Texas 24, Michigan 17Les lecteurs astucieux remarqueront peut-être qu’il y a une semaine à peine, j’avais choisi le Michigan pour battre le Texas et terminer 10-2. Maintenant, je change d’avis et je choisis les Longhorns. Qu’est-ce qui se passe ?

Eh bien… nous avons enfin vu l’attaque du Michigan sur le terrain au lieu d’en entendre parler de seconde main. Une bonne règle de base consiste à prendre tous les rapports de pré-saison élogieux et à les sous-estimer d’environ 50 pour cent. Je l’ai fait, mais j’ai peut-être quand même sous-estimé à quel point il serait difficile pour le Michigan de remplacer ses stars disparues en attaque.

Malgré la concurrence élevée, je m’attends à ce que l’attaque du Michigan soit plus dynamique contre le Texas. Sherrone Moore sait comment organiser un jeu de course qui est un casse-tête pour l’autre équipe à défendre. Mais le match d’ouverture du Michigan a soulevé trop de questions auxquelles il est impossible de répondre en une semaine, et le Texas est suffisamment talentueux pour exploiter les limites offensives du Michigan.

