Le Michigan n ° 3 accueille le Nebraska, tirant pour rester invaincu

Nebraska (3-6, 2-4 Big Ten) au Michigan n ° 3 (9-0, 6-0, CFP n ° 3), samedi, 15 h 30 HNE (ABC)

FANDUEL SPORTSBOOK COLLEGE LINE : Michigan par 30 1/2.

Record de la série : Michigan mène 6-4-1.

CE QUI EST EN JEU?

Le Michigan est sur le point de s’affronter dans deux semaines sur la route contre son rival et deuxième classé Ohio State pour le titre Big Ten East et une place dans les éliminatoires de football universitaire probablement en jeu. Si le Nebraska ne remporte pas ses trois derniers matchs, le programme autrefois fier sera la seule équipe Power Five à ne pas être allée à un bol depuis 2017.

CORRESPONDANCE CLÉ

RB Blake Corum contre la défense du Nebraska. Dans chaque match, la priorité absolue de Jim Harbaugh est d’établir le jeu de course dirigé par Corum. Jusqu’à présent, aucune équipe n’a été en mesure de le ralentir autant. Corum a une course de plus de 17 verges à chaque match et une moyenne de 5,8 verges par course dans les matchs du Big Ten. Il a marqué 17 touchés, menant tous les joueurs de FBS, et se classe quatrième avec 1 187 verges au sol. Les Cornhuskers abandonnent 183 verges au sol par match, se classant 13e dans la conférence à 14 équipes et 108e dans le FBS.

JOUEURS À SURVEILLER

Nebraska : S Phalen Sanford. Il commencera à la place du deuxième plaqueur Myles Farmer, qui a été suspendu après avoir été cité pour conduite en état d’ébriété le week-end dernier. Sanford a joué au football à huit au Nebraska et a continué en 2019 après avoir commencé sa carrière au NAIA Hastings College.

Michigan : Corum. Le candidat au trophée Heisman a marqué à chaque match, réalisant un exploit accompli par un seul autre joueur (Kendre Miller de TCU).

FAITS ET CHIFFRES

L’entraîneur par intérim des Cornhuskers, Mickey Joseph, a une fiche de 2-4 depuis qu’il a remplacé Scott Frost, qui a été congédié après un départ de 1-2 avec une fiche de 16-31 en plus de quatre saisons. … Nebraska RB Anthony Grant est devenu le premier joueur du programme depuis 2018 à disputer cinq matchs de 100 verges au sol en une saison après avoir parcouru 115 verges lors de la défaite de la semaine dernière contre le Minnesota. … Les Cornhuskers ont mené les Gophers 10-0 au troisième quart avant de perdre 20-13. … Le Nebraska a lancé une course de quatre décennies en tant que l’un des principaux programmes de football universitaire lorsque la première équipe de Bob Devaney a surpris 25-13 les Wolverines dirigés par Bump Elliott en 1962 au Michigan Stadium. Devaney et Tom Osborne se sont combinés pour 21 titres de conférence et cinq championnats nationaux avant que le déclin du programme ne commence au début des années 2000. … Le Michigan, la Géorgie la mieux classée, l’État de l’Ohio n ° 2 et le TCU n ° 4 sont les équipes invaincues du FBS. … Les Wolverines connaissent leur meilleur départ depuis 2016, lorsqu’ils ont perdu leur 10e match dans l’Iowa lors de la deuxième saison de Harbaugh, et ont une fiche de 21-2 depuis la saison raccourcie par la pandémie en 2020. … Le Michigan abandonne 72,4 verges au sol, No. 1 en FBS et cinquième avec 250 verges au sol par match.

