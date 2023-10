Avec des allégations qui circulent et le programme de football du Michigan pris dans la ligne de mire de la NCAA, Jim Harbaugh aurait vu une prolongation de contrat lucrative retirée par l’école, selon un reportage du dimanche soir du Wall Street Journal.

Le WSJ rapporte qu’une offre présentée par le Michigan visant à faire de Harbaugh l’entraîneur de football le mieux payé du Big Ten a été annulée, citant une source non identifiée « proche du dossier ».

Un porte-parole du département des sports a refusé de commenter cette histoire, déclarant à MLive dans un communiqué que les responsables de l’école “ne commentent pas les contrats de travail tant qu’ils ne sont pas terminés et entièrement exécutés”.

Harbaugh, 59 ans, en est actuellement à la deuxième année de son contrat de cinq ans signé en 2022, qui lui garantit plus de 7 millions de dollars par an et comprend plusieurs primes de performance. Cet accord est intervenu après le premier des deux championnats Big Ten consécutifs remportés par le Michigan, qui a de nouveau remporté le titre de conférence en 2022 et a pris un départ de 8-0 cette saison.

Mais Harbaugh et le programme sont dans une situation délicate avec la NCAA, l’organisme directeur de l’athlétisme collégial, qui a infligé au Michigan de multiples violations de niveau II plus tôt cette année pour recrutement illégal, utilisation inappropriée des entraîneurs et surveillance des entraînements des joueurs sur Zoom. Dans le cadre de cette enquête, Harbaugh lui-même fait face à une violation de niveau I pour son manque de coopération.

Et tandis que Harbaugh a purgé une suspension de trois matchs imposée par l’école plus tôt cette saison, la dernière enquête de la NCAA sur le programme – lancée le 18 octobre avec des allégations de dépistage en personne interdit des adversaires – a porté davantage atteinte à sa réputation.

Un employé subalterne, l’assistant analytique Connor Stalions, aurait acheté des billets pour plus de 30 matchs impliquant jusqu’à 12 des 13 autres écoles du Big Ten, demandé à ses associés de filmer les signaux des adversaires sur la touche et payé leur voyage. .

Le vol de panneaux et de signaux n’est pas contraire aux règles de la NCAA, mais le dépistage en personne et l’utilisation d’appareils et d’équipements électroniques pour les obtenir le sont.

Stalions a été suspendu avec salaire, tandis que Harbaugh a fait de son mieux pour se distancier des allégations, affirmant qu’il n’était au courant d’aucun vol illégal de pancartes et qu’il n’avait jamais ordonné à aucun membre de son équipe de participer à de telles actions.

Néanmoins, Harbaugh – dans son rôle d’entraîneur-chef et de leader du programme – pourrait toujours être puni par la NCAA. Il attend toujours une décision de l’instance dirigeante concernant la violation imminente de niveau I, et ces dernières allégations – si elles sont vraies – pourraient contribuer à aggraver cette sanction.

La nouvelle arrive moins de trois semaines après que Harbaugh a publiquement reconnu son intérêt pour un nouveau contrat, déclarant aux journalistes à Ann Arbor que cela « durait en quelque sorte trois ans et demi » et « vous voulez être quelque part où vous êtes ». je suis recherché. Une enquête récente de USA Today a révélé que Harbaugh ne faisait pas partie du top 10 des salaires des entraîneurs de football universitaire cette année, derrière James Franklin de Penn State (8,5 millions de dollars) et Ryan Day de l’Ohio State (10,271 millions de dollars).

Harbaugh a flirté avec la NFL ces dernières années, interviewant les Vikings du Minnesota en 2022 avant de revenir en grande pompe et un nouveau contrat et les Broncos de Denver en janvier. Il pourrait à nouveau se tourner vers les rangs professionnels cette intersaison, mais on peut s’attendre à ce qu’il exécute toute pénalité restante de la NCAA, selon le réseau NFL.