Le Michigan frustré par une saison en spirale

ANN ARBOR – Les Wolverines savent ce qu’ils font de mal mais n’arrivent pas à trouver comment le corriger.

Ils sont frustrés, comme en témoigne leur langage corporel pendant les matchs et leurs paroles après.

Cette fois, c’est Nimari Burnett qui a dû expliquer ce qui n’a pas fonctionné lors de la défaite en basket-ball masculin du Michigan, lors de la défaite 88-78 de samedi soir contre l’Iowa. Il a fini par dire bon nombre des mêmes choses que lui et d’autres Wolverines ont dites précédemment.

« Nous avons une équipe pleine de gars capables de produire », a-t-il déclaré. « C’est pourquoi c’est super frustrant en ce moment. Les choses ne devraient pas être ainsi. (Notre record) ne devrait pas être de 7 à 13. Nous sommes bien meilleurs que ça.

L’offensive du Michigan n’était pas cohérente contre l’Iowa, mais elle était suffisante pour remporter la plupart des matchs du Big Ten. Oui, le Michigan a raté 11 tirs consécutifs en fin de match, passant près de 10 minutes entre les buts sur le terrain avant les 3 de Burnett avec 19 secondes à jouer. Cependant, marquer n’était pas le problème du Michigan samedi.

Burnett a énuméré tous les problèmes que le Michigan rencontre défensivement. “Communication; camaraderie; être sur la même longueur d’onde. Et juste avoir une fierté : ‘Arrêtons-nous’. » Si un joueur est fatigué, a-t-il dit, il doit « passer à travers » ou demander un remplacement. Obtenir des arrêts aiderait l’offensive, car le Michigan pourrait obtenir des paniers plus faciles (ou du moins plus faciles) en transition. Au lieu de cela, les Wolverines ont laissé leur mauvaise défense affecter leur jeu à l’autre bout.

La défense du Michigan est classée 168e dans le pays selon kenpom.com. Si cela se maintient à la fin de la saison, ce serait la pire note du programme depuis 2000-01, la dernière saison de Brian Ellerbe comme entraîneur.

Prenez la performance de Payton Sandfort samedi au Crisler Center. Il était en tête du rapport de dépistage du Michigan avant le match. Comme l’explique Burnett : « Restez attaché. Ne le laissez pas hors de votre vue. … Obtenez un coup de main dès le début. Dissuadez-le même de vouloir tirer le ballon.

Au lieu de cela, il a fallu moins de trois minutes au Michigan pour permettre à Sandfort de dribbler sur le terrain et de se diriger vers un 3 ouvert. Il a réussi, et le panier n’a fait que paraître plus grand à partir de là. Il a terminé avec six 3 et 26 points.

Howard aurait pu accepter ce genre de résultat si ses joueurs avaient contesté les tirs. “Mais les regards ouverts,” dit-il, “c’est sur eux.”

“Il nous a définitivement demandé de prêter attention au rapport de reconnaissance”, a déclaré Burnett à propos des messages d’Howard pendant les temps morts. “C’est exactement ce que nous avons pratiqué depuis le dernier match.”

Après le match, avec les journalistes, Howard a continué à revenir sur le blitz 10-0 des Hawkeyes pour commencer la seconde mi-temps, lorsqu’ils ont transformé un déficit de deux points en une avance de 52-44. L’Iowa a mené le reste du chemin.

Dans cette course décisive, le Michigan a autorisé une coupe dérobée qui a conduit à un et un ; un 3 ouvert en transition dû à un Wolverine obligé de choisir entre deux Hawkeyes ; et un joueur de l’Iowa pour dribbler 90 pieds pour atteindre le bord et commettre une faute. À l’autre bout, le Michigan a décoché deux tirs à longue distance (un juste à l’intérieur de la ligne des 3 points, un autre bien au-delà) avec au moins 15 secondes à jouer au chronomètre des tirs.

Les Wolverines ne se sont jamais complètement remis de cette séquence. Ils doivent faire un meilleur travail pour « ne pas paraître vaincus », a déclaré Burnett. C’était une autre chose sur laquelle Howard insistait dans les groupes : « Ramassez l’énergie. Nous sommes toujours là. Nous avons encore un match à jouer. Nous avons encore un match à gagner », a-t-il déclaré, selon Burnett. “Lorsque l’adversité frappe, nous devons mieux réagir.”

Cela a été un refrain courant toute la saison, et cela s’applique désormais aux perspectives des Wolverines pour les six prochaines semaines. Le Michigan a perdu huit de ses neuf derniers matchs.

“Ça a été une mauvaise saison pour nous”, a déclaré Burnett. « Nous pouvons certainement être meilleurs. Mais nous ne serons pas meilleurs si nous avons une mentalité où l’énergie est en baisse. Nous devons redresser le navire jeu par jeu, possession par possession, et il se retournera presque naturellement.

Comme les Wolverines l’ont découvert avec tant de problèmes cette saison, c’est plus facile à dire qu’à faire.