Le Michigan fait tomber des arbres et des lignes électriques ; plusieurs personnes tuées

ROMULUS, Michigan –

Une forte tempête provoquée par des vents allant jusqu’à 121 km/h dans le Michigan a abattu des arbres, arraché les toits des bâtiments et laissé des centaines de milliers de clients sans électricité. Le service météorologique national a déclaré vendredi que certains des dégâts pourraient avoir été causés par deux tornades.

Une femme et deux jeunes enfants ont été tués dans un accident impliquant deux véhicules alors qu’il pleuvait jeudi soir, a déclaré un porte-parole du bureau du shérif du comté de Kent.

« Il y avait deux véhicules qui se dirigeaient l’un vers l’autre. L’un d’eux a fait de l’aquaplanage sur l’eau et était occupé par quatre personnes », a déclaré le sergent. Eric Brunner a déclaré à WZZM-TV. Selon lui, au moins deux autres personnes ont été blessées dans l’accident.

Dans le comté d’Ingham, où une possible tornade a été signalée, le bureau du shérif a déclaré vendredi que plus de 25 véhicules le long de l’Interstate 96 avaient été gravement endommagés, avec un décès confirmé et plusieurs personnes grièvement blessées.

Des arbres ont été déracinés et certains toits se sont effondrés. De nombreuses routes ont été fermées à cause de la chute des arbres et des lignes électriques. Le service météorologique national de Grand Rapids a déclaré que des responsables seraient sur le terrain vendredi pour effectuer des enquêtes sur les dégâts causés par deux tornades présumées, dans les comtés de Kent et d’Ingham.

Une partie du toit s’est effondrée et des bardeaux ont été arrachés dans un foyer d’accueil pour adultes près de Williamston, dans le comté d’Ingham.

« Une fois que j’ai senti cette succion, je pouvais juste en ressentir la puissance, et je pouvais sentir tout trembler, je pouvais sentir le toit trembler et se briser », James Gale, un gardien de 14 personnes. a déclaré à WXYZ-TV. Il a déclaré que le plafond de la chambre d’une femme avait disparu et qu’elle avait été emmenée à l’hôpital. D’autres ont été emmenés en bus vers un autre établissement.

Plus de 420 000 clients dans le Michigan et plus de 215 000 dans l’Ohio étaient sans électricité vendredi à 7h30, selon le site Web Poweroutage.us.

La tempête de jeudi soir a fait suite à une série de fortes pluies mercredi qui ont laissé plus de 12,7 centimètres de pluie dans les zones du sud-est du Michigan jeudi matin, entraînant des inondations dans les rues de la région de Détroit, y compris des tunnels menant à l’aéroport métropolitain de Détroit dans la banlieue. de Romulus, ont indiqué des responsables. Les autorités ont rouvert le terminal McNamara de l’aéroport jeudi après-midi. De violentes tempêtes se sont développées dans l’ouest de l’État dans l’après-midi.

Des gens aident à pousser une voiture hors des eaux de crue après qu’une femme soit restée coincée au milieu de Canton Center Road à Canton, Michigan, après qu’un orage ait déversé plusieurs centimètres de pluie dans la région tôt le jeudi 24 août 2023. (Eric Seals/Detroit Free Press via AP)

La gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a activé jeudi soir le centre des opérations d’urgence de l’État pour fournir un soutien aux communautés touchées « alors qu’elles réagissent aux impacts des inondations ».

Certaines parties de l’ouest des États-Unis ont été inondées ces dernières semaines par les pluies de la tempête tropicale Hilary, et une grande partie du centre des États-Unis a été frappée par une chaleur étouffante meurtrière. À Hawaï et à Washington, les équipes d’urgence ont lutté contre des incendies de forêt catastrophiques.

Les scientifiques affirment que sans une étude approfondie, ils ne peuvent pas relier directement un seul événement météorologique au changement climatique, mais que le changement climatique est responsable d’événements extrêmes plus intenses et plus fréquents tels que les tempêtes, les sécheresses, les inondations et les incendies de forêt. Le changement climatique est en grande partie causé par les activités humaines qui émettent du dioxyde de carbone, du méthane et d’autres gaz à effet de serre dans l’atmosphère, selon la grande majorité des études évaluées par des pairs, des organisations scientifiques et des climatologues.

Hendrickson a rapporté de Columbus, Ohio. Les journalistes d’Associated Press Rick Callahan et Ken Kusmer à Indianapolis ; Heather Hollingsworth à Mission, Kansas ; et Kathy McCormack à Concord, New Hampshire, ont contribué à cette histoire