Le Michigan et les Big Ten atteignent un carrefour de voleurs de panneaux

Adam Rittenberg et Dan MurphyLecture de 8 minutes

Finebaum : l’enquête sur le vol de panneaux du Michigan s’annonce très mauvaise pour Harbaugh Paul Finebaum donne son avis sur les dernières mises à jour de l’enquête sur le vol de pancartes de football du Michigan.

La confrontation entre Michigan et la conférence Big Ten approche d’un carrefour.

Alors qu’une enquête de la NCAA sur les activités de repérage et de vol de signaux présumés hors campus du Michigan avance, le Big Ten est sur le point d’imposer des mesures disciplinaires pour violation de sa politique d’esprit sportif. La ligue a récemment envoyé au Michigan un avis de mesure disciplinaire, exigé par la politique d’esprit sportif « dans le cas où il deviendrait clair qu’une institution est susceptible d’être soumise à » des sanctions.

Le Michigan devait envoyer sa réponse au Big Ten d’ici la fin de mercredi, mais aucune discipline de la part du commissaire de la ligue, Tony Petitti, n’était attendue avant Jeudi au plus tôt. Les sanctions les plus probables, y compris une suspension, se concentreraient sur l’entraîneur du Michigan Jim Harbaugh plutôt que sur l’ensemble de l’équipe, ont indiqué des sources à ESPN. Connor Stalions, ancien membre du personnel du Michigan, au centre de l’enquête de la NCAA, a démissionné de son poste vendredi après avoir été initialement suspendu avec salaire.

La plus grande question autour du football universitaire cette semaine est : que fera Petitti ?

Le commissaire de première année avait jusqu’à présent suscité des critiques positives dans la ligue, en particulier après le mandat bref et difficile de son prédécesseur Kevin Warren. Mais la controverse au Michigan a suscité des émotions et des divisions au sein de la ligue. La semaine dernière, Petitti a entendu les entraîneurs et directeurs sportifs du Big Ten, dont beaucoup l’ont fortement encouragé à agir contre le Michigan, même si le processus d’enquête et d’infractions de la NCAA est loin d’être terminé. Il a également rencontré sur le campus le président du Michigan, Santa Ono, qui avait a exhorté Petitti dans un e-mail avant leur réunion pour respecter la procédure régulière et laisser se dérouler l’enquête de la NCAA (Ono a partagé sa lettre avec les autres présidents et chanceliers du Big Ten). Des sources du Michigan ont clairement indiqué que si Petitti imposait de la discipline, l’école utiliserait tous les recours légaux disponibles pour riposter.

“Cela va devenir moche”, a déclaré une source du Michigan à ESPN. “Nous ne pensons pas qu’il soit juste que 13 écoles se liguent contre une seule et que le commissaire se contente de céder. [Petitti] avez-vous l’autorité ? Pas de question. Mais nous disposons également de nombreux leviers de pouvoir. »

Alors qu’une décision sera rendue dès aujourd’hui, examinons la position de chaque partie et ce qui pourrait arriver si la situation arrivait devant les tribunaux.

Où se situe le Big Ten

Lorsque la NCAA a commencé son enquête sur le Michigan le mois dernier, les Big Ten semblaient prêts à regarder de côté. La Ligue a publié une déclaration le 19 octobre disant qu’il avait informé les prochains opposants du Michigan, mais qu’au-delà de cela, il “continuerait simplement à surveiller l’évolution de la situation”. [NCAA] enquête.”

À mesure que de nouveaux détails apparaissaient sur tout ce que les étalons auraient fait pour obtenir les signaux des adversairesCependant, le Big Ten a indiqué à ESPN qu’il pourrait prendre des mesures contre le Michigan avant la fin du long processus d’enquête et d’infractions de la NCAA, en imposant des sanctions dans le cadre de la politique d’esprit sportif de la conférence. Une source du Big Ten a déclaré à ESPN le 24 octobre que la ligue voudrait avoir « une image aussi complète de la réalité des faits, si nous devions agir » avant que la NCAA ne termine son enquête.

Le Big Ten estime disposer de faits lui permettant d’être certain que le Michigan a obtenu illégalement des signaux, ce que la ligue considère comme grave. La ligue a communiqué avec la NCAA et a suivi les nouvelles informations, y compris la révélation de la semaine dernière selon laquelle un homme non identifié ressemblant à des Stalions est apparu sur la touche du centre du Michigan habillé comme un entraîneur pour le match d’ouverture des Chippewas le 1er septembre à Michigan State.

Selon des sources, aucune preuve n’a encore été démontrée montrant que Harbaugh connaissait ou avait orchestré le dépistage hors campus. Mais le Big Ten considère Harbaugh comme responsable de tout ce qui concerne le programme, qu’il en ait connaissance ou non. La ligue pourrait citer Règlement de la NCAA 11.1.1.1qui précise : « L’entraîneur-chef d’un établissement est présumé être responsable des actes de tous les membres du personnel de l’établissement qui relèvent, directement ou indirectement, de l’entraîneur-chef. »

La politique d’esprit sportif du Big Ten, un document bref et quelque peu vague qui n’a été révisé qu’une seule fois depuis 2013, accorde à Petitti « l’autorité exclusive » pour déterminer si des violations ont eu lieu et pour infliger des mesures disciplinaires. Petitti se pencherait sur cette politique s’il choisissait de suspendre Harbaugh, en notant éventuellement les facteurs évoqués lors de l’examen de la discipline, tels que “la manière dont l’action offensive s’inscrit dans le contexte des règles du jeu pour le sport en question”.

La durée d’une suspension de Harbaugh mérite également d’être surveillée. Une suspension de deux matchs – couvrant le match de samedi à Penn State et celui du 18 novembre au Maryland – relèverait de la discipline standard, que Petitti pourrait s’imposer lui-même. Tout ce qui dépasse deux matchs est classé comme discipline « majeure » et nécessiterait l’approbation du comité exécutif du groupe mixte, qui comprend des représentants de plusieurs membres de la ligue. Le JGEC peut refuser ou atténuer les sanctions proposées par Petitti, mais des sources ne s’attendent pas à ce que cela constitue un obstacle pour le commissaire.

Comment Petitti va-t-il réagir après Le Michigan a envoyé les documents du Big Ten que cela montre que trois équipes – Rutgers, Ohio State et Purdue – se sont entendues pour partager les signaux du Michigan avant le match de Purdue avec les Wolverines lors du match de championnat Big Ten 2022 ? Bien qu’une source du Big Ten ait déclaré à ESPN que les documents n’auraient pas d’impact sur la poursuite par la ligue d’une éventuelle discipline pour le Michigan, Petitti et la ligue pourraient faire face à des pressions supplémentaires pour faire valoir que la situation du Michigan était bien différente et bien pire.

Où en est le Michigan

Le Michigan prévoyait de répondre mercredi à l’avis de discipline potentiel du Big Ten, ont confirmé des sources à ESPN. Une source a déclaré que la réponse reflète probablement bon nombre des mêmes préoccupations qu’Ono a partagées dans sa lettre à Petitti la semaine dernière – à savoir demander à la conférence de respecter le processus d’enquête de la NCAA plutôt que d’agir à la hâte face aux pressions des autres écoles et du publique.

“La réputation et les moyens de subsistance des entraîneurs, des étudiants et des programmes ne peuvent pas être sacrifiés dans la précipitation du jugement, peu importe le nombre et la force des protestations”, a écrit Ono la semaine dernière. “Une procédure régulière est importante. Nous, comme n’importe quel autre membre du Big10, ne méritons rien de moins. Nos étudiants, nos entraîneurs, notre programme – tous ont droit à un processus juste, délibéré et réfléchi.”

Si le Big Ten décide de discipliner Harbaugh ou l’équipe, plusieurs sources ont déclaré à ESPN que l’université envisageait d’utiliser le système juridique pour riposter. Selon l’ampleur de la sanction, les avocats de l’université ou de Harbaugh pourraient demander à un juge une ordonnance d’interdiction temporaire pour retarder une suspension.

Selon plusieurs sources, l’université envisage de consulter des avocats de Williams & Connolly, un grand cabinet national basé à Washington, pour évaluer leurs options juridiques. Harbaugh a embauché l’avocat Tom Mars pour l’aider dans une autre enquête et suspension de la NCAA plus tôt cette année. Mars a été l’avocat de plusieurs entraîneurs et athlètes universitaires luttant contre la NCAA pour des questions d’éligibilité ou des sanctions.

Le Michigan fera probablement valoir que le Big Ten avait accepté de surveiller l’enquête de la NCAA et d’attendre ses résultats, et qu’il n’est intervenu qu’en réponse à la pression des concurrents au sein de la conférence. Le Big Ten n’a pas lancé sa propre enquête, comme le permet la politique d’esprit sportif, et s’est essentiellement appuyé sur des informations provenant de diverses sources lors d’une enquête externe en cours. Les informations sur le Michigan n’ont fait surface qu’il y a quelques semaines, et le sport universitaire a une longue histoire d’infractions beaucoup plus graves qui ont mis beaucoup plus de temps à être résolues.

“Il n’y a pas beaucoup de précédent pour une conférence intervenant pour discipliner un entraîneur ou une équipe avant qu’une enquête de la NCAA ne soit menée”, a déclaré Gabe Feldman, directeur du programme de droit du sport de Tulane et l’un des principaux experts nationaux en matière de sports universitaires. Probleme juridique. “C’est juste une question de leadership relativement nouveau dans le Big Ten, de nouveaux membres arrivant dans le Big Ten et d’une certaine incertitude quant à la gravité de l’infraction, si la conférence veut créer un précédent.”

Le propre manuel de la ligue pourrait également être cité dans la défense de Michigan/Harbaugh. Dans la section « Politiques et procédures d’application », il y a un titre pour « Cas initiés par la NCAA ». Le manuel indique que le comité de conformité et de réintégration du Big Ten, et non le commissaire, examinerait toute violation potentielle de la NCAA par l’un de ses membres.

L’entrée se lit comme suit : “Lorsque la NCAA ouvre une enquête préliminaire ou officielle avec une université membre, la Conférence coopérera avec les représentants de l’université et de la NCAA dans le traitement de ce cas par le biais des processus normaux d’enquête, d’audience et d’appel de la NCAA. Pendant que l’affaire sera traitée par les voies normales de la NCAA, le comité de conformité et de réintégration de la conférence examinera le cas et pourra imposer des sanctions supplémentaires, si cela est justifié, à la suite de l’action de la NCAA.

Les avocats du Michigan et/ou de Harbaugh pourraient faire valoir que le Big Ten ne suit pas ses propres règles en laissant se dérouler une « enquête normale de la NCAA » et qu’il agit avant la NCAA, plutôt que d’imposer une discipline « suite à l’action de la NCAA ». ” Le Big Ten continuera de souligner sa politique d’esprit sportif, mais le Michigan pourrait faire valoir que cette affaire, initiée par la NCAA, relève d’une autre catégorie.

Comment pourrait se dérouler une bataille juridique

Si le Big Ten suspend Harbaugh, le Michigan demanderait probablement une injonction ou une ordonnance d’interdiction temporaire. Si cela est accordé par un juge, la discipline du Big Ten pourrait être suspendue pour une période déterminée.

Feldman pense que le Michigan aurait une bataille difficile devant les tribunaux. Les injonctions et les ordonnances d’interdiction temporaire ne sont pas prononcées très souvent, et les tribunaux ne veulent généralement pas s’immiscer dans…