Le Michigan et le Kentucky parmi les États avec l’avortement sur le bulletin de vote

WASHINGTON (AP) – Depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé le droit national à l’avortement cet été, une douzaine d’États ont adopté des interdictions quasi totales et la question a été placée au centre des courses à travers le pays.

Mais le seul test direct de ce que les électeurs pensent de la loi sur l’avortement après Roe contre Wade a été au Kansas, où les électeurs ont fermement rejeté une pression visant à éliminer les protections constitutionnelles de l’État pour l’avortement. Maintenant, avec les élections de mi-mandat de mardi, cinq autres États obtiendront une mesure du sentiment des électeurs sur l’avortement, du Kentucky rouge foncé au Michigan violet et à la Californie bleue.

Le vote le plus surveillé a lieu au Michigan, un État qui est depuis longtemps l’un des champs de bataille présidentiels les plus compétitifs du pays. Les partisans d’une poussée pour protéger les droits à l’avortement dans la constitution de l’État ont recueilli plus de signatures que toute autre initiative de vote dans l’histoire de l’État pour l’obtenir devant les électeurs.

Si elle est adoptée, la mesure du scrutin mettrait un terme définitif à une interdiction de 1931 sur l’avortement. Un juge du Michigan a bloqué l’interdiction, mais un autre tribunal pourrait la relancer après le renversement de Roe en juin. En cas de succès, le scrutin annulerait cette interdiction et affirmerait le droit de prendre des décisions liées à la grossesse concernant l’avortement et d’autres services de reproduction comme le contrôle des naissances sans interférence.

Les opposants ont affirmé que la mesure pourrait avoir des effets considérables sur d’autres lois du Michigan, comme celle exigeant la notification parentale d’un avortement pour une personne de moins de 18 ans. un processus qui pourrait prendre des années et qui n’a aucune certitude de succès.

Pendant ce temps, les électeurs du Kentucky envisagent une mesure de vote qui ferait le contraire – modifier la constitution de l’État pour dire qu’il n’y a pas de droit à l’avortement. Les législateurs des États ont déjà adopté une interdiction quasi totale ; la mesure du scrutin, si elle était approuvée, saperait les arguments juridiques des partisans du droit à l’avortement contestant les restrictions à l’avortement.

Les législateurs ont ajouté l’amendement proposé au scrutin l’année dernière, une décision qui, selon certains, conduirait davantage d’électeurs conservateurs aux urnes. Mais depuis la décision Roe, les partisans du droit à l’avortement ont collecté près de 1,5 million de dollars pour le combattre. Ils espèrent répéter le résultat surprise cet été dans le Kansas conservateur, où les électeurs ont rejeté à une écrasante majorité un amendement similaire qui aurait permis à la législature contrôlée par les républicains de resserrer les restrictions ou d’interdire purement et simplement la procédure.

Une défaite pour la mesure de vote du Kentucky n’aurait pas d’effet direct sur les lois déjà adoptées par la législature contrôlée par les républicains, y compris une interdiction quasi totale avec une petite exception pour la santé de la femme que la Cour suprême de l’État a autorisée à entrer en vigueur . Une audience devant le tribunal pour contester cette loi est fixée au 15 novembre.

Les électeurs de Californie et du Vermont solidement bleus se dirigent également vers les urnes pour voter sur des mesures de vote qui consacreraient le droit à l’avortement dans la constitution de leurs États.

Dans le Vermont, la question des droits reproductifs est intervenue après l’adoption en 2019 par la législature de l’État d’une loi garantissant le droit à l’avortement.

La Californie a déjà adopté plusieurs mesures visant à faciliter l’accès à l’avortement et a mis de côté des millions de dollars des contribuables pour aider à payer certains voyages d’avortement hors de l’État. Ce jour du scrutin, les électeurs décideront également d’approuver ou non un libellé qui garantirait explicitement l’accès à l’avortement et à la contraception dans la constitution de l’État. Les partisans disent que c’est nécessaire après que la Cour suprême des États-Unis a conclu que le droit à la vie privée de la Constitution ne rend pas l’avortement légal après tout. Le gouverneur Gavin Newsom a fait des annonces de campagne pour soutenir la mesure et l’ancienne secrétaire d’État américaine Hillary Clinton s’est rendue à San Francisco pour la mettre en évidence.

Dans le Montana, pendant ce temps, les électeurs décident de créer ou non des sanctions pénales pour les prestataires de soins de santé à moins qu’ils ne fassent tout ce qui est «médicalement approprié et raisonnable» pour sauver la vie d’un bébé après la naissance, y compris la rare possibilité de naissance après une tentative d’avortement.

Les partisans disent que cela protégerait les nourrissons, mais les opposants soutiennent que la loi pourrait priver les familles d’un temps précieux avec des bébés nés avec des problèmes médicaux incurables si les médecins sont obligés d’essayer de les traiter. Les sanctions pour violation de la loi proposée comprennent jusqu’à 50 000 $ d’amendes et jusqu’à 20 ans de prison.

