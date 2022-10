Le Michigan est la meilleure chance des démocrates de renverser une législature d’État

Le Michigan donne aux démocrates leur meilleure chance cette année de renverser une chambre législative d’État – ou deux.

C’est aussi un État où un échec démocrate à conserver au moins un certain contrôle gouvernemental pourrait avoir des conséquences immédiates et dramatiques sur l’accès à l’avortement, et où un contrôle républicain incontrôlé pourrait avoir des conséquences potentiellement désastreuses à long terme pour la démocratie.

Le Michigan, en tant qu’État du champ de bataille, jouera probablement un rôle décisif dans les futures élections présidentielles. Et les républicains de l’État, y compris ceux qui ont fait campagne sur l’idée qu’ils auraient tenté de renverser les élections de 2020, seraient bien placés pour tenter d’annuler les résultats, en particulier s’ils se voient accorder de nouveaux pouvoirs sur les élections par un Suprême imminent. Décision du tribunal.

Les démocrates du Michigan n’ont pas eu la majorité à la State House depuis 2010, ni au Sénat depuis 1984. Mais cette année, en grande partie grâce au redécoupage, Crystal Ball de Sabato a classé le Sénat et la Chambre du Michigan comme des tossups. La gouverneure démocrate Gretchen Whitmer est également légèrement favorisée dans une lutte acharnée pour sa réélection.

“Le terrain de jeu est plus égal”, a déclaré Bill Ballenger, un expert politique de longue date du Michigan.

“Nous savons que le contrôle du Sénat du Michigan traverse notre district”, a déclaré Kristen McDonald Rivet, une démocrate du 35e district du Sénat de l’État du Michigan, l’un des trois principaux champs de bataille de ce cycle qui pourrait lier la chambre. “Nous ressentons ce poids de l’importance de ce que cela signifiera à la fois si nous gagnons et si nous ne le faisons pas. Aucun de nous ne dort vraiment plus.

Le Michigan est compétitif, mais les démocrates ont une bataille difficile

Le redécoupage a changé la donne pour les démocrates du Michigan.

Une initiative de vote de 2018 a ajouté une exigence constitutionnelle selon laquelle un comité indépendant de redécoupage des citoyens de 13 membres redessine les cartes électorales de l’État. En conséquence, un nombre important de districts sont devenus plus compétitifs, y compris le district nouvellement créé de McDonald Rivet.

Les démocrates ont saisi l’occasion et ont dépensé plus d’argent que jamais dans leur tentative de renverser les deux chambres de la législature. Les courses ont également attiré d’importants financements extérieurs de la part du PAC Forward Majority aligné sur les démocrates et du States Project, un groupe axé sur la promotion du pouvoir démocrate au niveau des États. (Cependant, les républicains ont toujours l’avantage de l’argent liquide dans les semaines précédant le jour du scrutin.)

Comme dans d’autres régions du pays, la décision de la Cour suprême de juin d’annuler Roe contre Wade a également été une force galvanisante du côté démocrate, d’autant plus que les droits à l’avortement dans le Michigan sont menacés de manière imminente – et littéralement sur le bulletin de vote.

Les caucus républicains de la State House et du Sénat sont déjà allés devant les tribunaux pour tenter de faire appliquer une interdiction en vigueur depuis 1931, sans exception pour viol ou inceste. Et il y a une initiative de vote, connue sous le nom de “Proposition 3”, qui consacrerait le droit à l’avortement dans la Constitution de l’État si elle était approuvée par les électeurs.

Selon FiveThirtyEight, Whitmer n’a que 5 points de pourcentage d’avance sur son adversaire républicain Tudor Dixon en moyenne, et plusieurs sondages d’octobre l’ont montrée en avance par des marges encore plus petites. Parfois, des candidats de haut niveau en haut du ticket peuvent soulever des candidats au scrutin inférieur, mais Ballenger a déclaré que «les queues de pie de Whitmer sont littéralement réduites à rien».

La mesure du vote sur l’avortement, la proposition 3, n’est pas non plus aussi bien interrogée qu’auparavant: seulement 52% des électeurs probables ont déclaré qu’ils voteraient pour la mesure lors d’un sondage Emerson du 18 octobre avec 10% d’indécis. Les chiffres sont en baisse par rapport à 64 % (dont 59 % qui ont déclaré qu’ils voteraient certainement pour et 5 % qui ont dit qu’ils étaient enclins à le faire) dans un sondage EPIC-MRA de septembre commandé par le Detroit Free Press. Une majorité simple d’électeurs devrait approuver la mesure pour qu’elle réussisse.

Le dérapage pourrait être le résultat d’une campagne agressive menée par des militants anti-avortement contre la mesure, qui s’est centrée sur de fausses allégations selon lesquelles elle supprimerait les lois sur le consentement parental pour les mineurs souhaitant avorter, permettrait à des personnes non qualifiées telles que des vétérinaires d’effectuer la procédure, et permettre l’avortement jusqu’à la naissance.

“Les forces pro-vie ont réussi à convaincre beaucoup de gens que c’est trop extrême”, a déclaré Ballenger. “Ils font peur aux gens.”

L’augmentation du sentiment contre la mesure pourrait ne pas être de bon augure pour les candidats démocrates qui espéraient que l’initiative de vote augmenterait considérablement le taux de participation et enverrait un message retentissant aux républicains, peut-être même à l’échelle de l’initiative de vote sur l’avortement du Kansas au cours de l’été. Bien qu’une faible majorité d’électeurs soutiennent la proposition d’après les sondages, il est toujours possible qu’elle échoue.

Les démocrates, tant au niveau national qu’au niveau des États, sont confrontés à des vents contraires parmi les électeurs inquiets pour leur sécurité économique. Dans le Michigan, 43 % des électeurs probables l’ont classé comme leur principal problème dans le sondage d’Emerson, et McDonald Rivet a déclaré que cela éclipsait leurs sentiments à l’égard de l’avortement. Son district – qui englobe les «Tri-Cities» de Saginaw, Bay City et Midland – perd de la population plus rapidement que tout autre dans l’État, ce qui a entravé la croissance économique, et 75% de ses emplois sont à bas salaire, a-t-elle déclaré.

“Les électeurs veulent parler de la disponibilité d’emplois bien rémunérés qui vous permettent de subvenir aux besoins de votre famille et peut-être d’aller à Disney World de temps en temps”, a-t-elle déclaré. «Et puis, bien sûr, les autres questions en jeu font partie de la conversation nationale sur les droits de vote et les droits reproductifs. Mais honnêtement, ces problèmes passent au second plan par rapport aux problèmes de pain et de beurre dans tout le district. »

Son district sera probablement décidé par de simples centaines de voix. Il est allé pour Biden de moins de 3 points en 2020, selon le States Project. Ce genre de performance sera toujours difficile à reproduire lors d’une élection de mi-mandat, et peut-être encore plus étant donné que les électeurs qui classent l’économie comme leur principal problème se sont opposés aux républicains dans le sondage Emerson.

Malgré cela, Crystal Ball de Sabato considère toujours la Chambre du Michigan et le Sénat comme étroitement contestés, principalement grâce à une collecte de fonds réussie et aux opportunités offertes par les nouvelles cartes électorales.

Les conséquences si les démocrates échouent

Les démocrates s’inquiètent des conséquences de ne pas renverser au moins une chambre de la législature du Michigan, ou du moins d’obtenir une égalité au Sénat de l’État. Le droit à l’avortement dans l’État et l’avenir de la sécurité électorale – pas seulement au Michigan, mais potentiellement à travers les États-Unis – dépendent du résultat. Cela devient encore plus vrai si Whitmer, qui a servi de veto démocrate contre le programme du GOP de l’État, perd sa réélection. Si elle le fait, “vous allez voir un tout nouveau jeu de balle différent de tout ce que nous avons vu depuis longtemps”, a déclaré Ballenger.

Ce nouveau jeu de balle pourrait inclure des restrictions plus sévères en matière d’avortement. Actuellement, l’avortement est légal dans le Michigan jusqu’à la viabilité fœtale, qui est généralement d’environ 24 à 26 semaines de grossesse. Cependant, les républicains de la législature de l’État ont voté à plusieurs reprises contre l’abrogation d’une interdiction ultra-restrictive de l’avortement de 1931 et sont allés devant les tribunaux pour la défendre. L’interdiction est actuellement empêchée d’entrer en vigueur pendant que la bataille juridique se déroule.

La question de savoir si cette interdiction reste dans les livres dépend de la Cour suprême du Michigan, ainsi que du résultat de la mesure du vote sur l’avortement. Si la mesure réussit, elle empêcherait les républicains d’adopter des restrictions à l’avortement avant la viabilité du fœtus et dans les cas où il est nécessaire de protéger la vie ou la santé physique ou mentale de la personne enceinte, rétablissant les protections qui existaient pendant Chevreuil était toujours en place. Mais si cela échoue, les républicains ont signalé qu’ils essaieraient probablement de faire passer d’autres restrictions, ce qui rendrait beaucoup plus difficile l’avortement au Michigan.

S’ils maintiennent le pouvoir, les républicains n’ont pas explicitement exprimé leurs intentions de modifier les élections dans l’État de la même manière qu’ils ont clairement indiqué leur programme sur l’avortement. Cependant, les démocrates et les défenseurs des élections avertissent que les conséquences pourraient également être considérables.

La Cour suprême des États-Unis doit entendre une affaire plus tard cette année sur ce qu’on appelle la «théorie de la législature indépendante des États», qui, si elle était adoptée par les juges, donnerait aux législatures des États le pouvoir de manipuler potentiellement les résultats des élections. Selon une interprétation extrême de la théorie, cela leur donnerait l’autorité ultime sur la manière dont les élections sont menées dans leur État, leur permettant de remplacer d’autres fonctionnaires, tels que le secrétaire d’État, selon le Brennan Center for Justice.

“Le scénario cauchemardesque est qu’une législature, mécontente de la façon dont un responsable électoral sur le terrain a interprété les lois électorales de son État, invoquerait la théorie comme prétexte pour refuser de certifier les résultats d’une élection présidentielle et sélectionner à la place sa propre liste d’électeurs. », a écrit le centre cette année.

Dans le Michigan, une telle décision permettrait également aux législateurs républicains de supprimer la commission indépendante de redécoupage de l’État et certaines dispositions constitutionnelles de l’État, telles que le droit au scrutin secret, selon le centre.

Gus Portela, chef de cabinet adjoint et directeur des communications pour le GOP du Michigan, a rejeté l’idée que les républicains de l’État utiliseraient le contrôle de la législature de l’État pour tenter de manipuler ou d’annuler les résultats des élections : « Juste au bon moment, les démocrates paniqués mentent carrément et faire peur aux électeurs sur les enjeux de ce cycle », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Mais une bande de candidats du GOP dans le Michigan, y compris des titulaires, ont déjà nié ou mis en doute les résultats des élections de 2020, renforçant le mensonge de l’ancien président Donald Trump selon lequel il a gagné. Il est possible qu’ils cherchent à saper les résultats des élections de 2024 si cela ne va pas dans leur sens, et si les républicains maintiennent le contrôle de la législature du Michigan, ils auraient potentiellement le pouvoir et les voix pour le faire. Bien que la même chose puisse être vraie pour les législatures contrôlées par le GOP dans d’autres États swing, les titulaires républicains du Michigan ont déjà montré une plus grande volonté que dans nombre de ces États de lutter contre les résultats des élections.

Les républicains ont longtemps dominé au niveau des États, contrôlant environ les deux tiers des chambres législatives à travers le pays. Mais le Michigan, ainsi que la Pennsylvanie et l’Arizona, offrent aux démocrates l’occasion d’empêcher les législatures républicaines de contrôler 270 votes du collège électoral, le nombre nécessaire pour gagner une élection présidentielle.

Et certains démocrates craignent que s’ils échouent cette année, ils n’auront pas une autre chance.

“Ce cycle pourrait faire la différence entre une élection présidentielle libre et équitable en 2024 ou la fin de notre démocratie”, a déclaré Simone Leiro, porte-parole du States Project. “Lorsque nous décomposons la carte, mettre fin au contrôle de droite de la législature de l’État du Michigan pourrait faire la différence en ayant suffisamment de pouvoir de droite pour annuler ou non les électeurs.”