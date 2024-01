Le Michigan embauche Sherrone Moore pour remplacer Jim Harbaugh

Le Michigan a promu la coordinatrice offensive et entraîneur de la ligne offensive Sherrone Moore au poste d’entraîneur-chef, a annoncé l’école vendredi, agissant rapidement pour recruter l’une des figures clés derrière le championnat de cette année en tant que successeur de Jim Harbaugh.

Moore, 37 ans, est le premier entraîneur-chef noir de l’histoire du programme.

“J’ai préparé toute ma carrière d’entraîneur pour cette opportunité et je ne peux pas penser à un meilleur endroit pour être entraîneur-chef qu’à l’Université du Michigan”, a déclaré Moore dans l’annonce de l’école. “Nous ferons tout chaque jour en tant qu’ÉQUIPE pour perpétuer l’héritage du football de championnat joué au Michigan au cours des 144 dernières années.

“Nos normes ne changeront pas. Nous serons une équipe de championnat intelligente, solide, fiable, implacable et enthousiaste, qui aime le football et joue avec passion pour le jeu, le casque ailé et les uns les autres.”

Moore était considéré dans les cercles du football universitaire comme le remplaçant le plus évident du Michigan si Harbaugh partait pour un deuxième passage dans la NFL. Harbaugh a accepté les termes avec les Chargers de Los Angeles mercredi après avoir obtenu une fiche de 89-25 au cours de ses neuf saisons avec les Wolverines.

En trouvant un nouvel entraîneur-chef au sein du personnel existant, le Michigan mise sur une transition en douceur pour aider les Wolverines à poursuivre la plus grande course de l’histoire récente. Les Wolverines ont remporté trois couronnes consécutives du Big Ten, ont battu l’Ohio State trois années de suite et viennent de remporter leur premier championnat national depuis 1997.

Moore est le cinquième entraîneur-chef de l’ère moderne du programme à être promu assistant. Les quatre recrues précédentes ont atteint un Rose Bowl et deux, Lloyd Carr et Bennie Oosterbaan, ont remporté un championnat national.

Selon le protocole d’accord obtenu par USA TODAY Sports, Moore recevra un contrat de cinq ans d’une valeur de 6 millions de dollars par saison pour commencer : 500 000 $ de salaire de base, une prime de rétention de 500 000 $ s’il est employé pendant toute l’année du contrat et 5 000 000 $ de ” rémunération supplémentaire », qui doit augmenter de 2 % (100 000 $) chaque année contractuelle subséquente.

Moore recevrait un bonus de 500 000 $ pour avoir remporté le Big Ten, 200 000 $ pour avoir atteint les éliminatoires du football universitaire à 12 équipes, 300 000 $ pour avoir atteint le deuxième tour des séries éliminatoires, 500 000 $ pour avoir atteint les demi-finales des séries éliminatoires, 750 000 $ pour une apparition dans un match pour le titre national et 1 000 000 $ pour remporter le championnat national.

Si Moore est licencié sans motif, le Michigan lui devrait 75 % de son salaire de base et une indemnité supplémentaire pour le reste du mandat. Si Moore devait partir après un an, il devrait 5 000 000 $ au Michigan, et le rachat diminue d’un million de dollars après chaque année.

Ancien joueur de ligne offensive à Oklahoma, Moore a débuté sa carrière d’entraîneur à Louisville (2009-13) et à Central Michigan (2014-17) avant d’être engagé pour rejoindre l’équipe de Harbaugh au Michigan en 2018 pour entraîner les extrémités rapprochées.

Il a été l’un des rares assistants à avoir survécu à une purge majeure du personnel après la désastreuse saison 2020 des Wolverines. À partir de 2021, Moore a été promu coordonnateur co-offensif et entraîneur de ligne avant de devenir l’unique coordonnateur l’année dernière. La ligne offensive du Michigan a remporté le prix Joe Moore en tant que meilleure ligne de la subdivision Bowl en 2021 et 2022, devenant ainsi le premier programme à se répéter en tant que gagnant.

Moore a passé deux séjours distincts la saison dernière en tant que remplaçant intérimaire d’un Harbaugh suspendu, qui a été suspendu par l’école pour les trois premiers matchs en raison de violations de recrutement et les trois derniers matchs de la saison régulière par le Big Ten en raison de la signature présumée du Michigan. vol. Il a été l’entraîneur par intérim pour une victoire contre Bowling Green en septembre et de nouveau en novembre pour des victoires contre Penn State, Maryland et Ohio State.

“Sherrone est intervenu cet automne et a servi comme entraîneur-chef par intérim lorsque le programme et surtout l’équipe avaient besoin de lui”, a déclaré le directeur sportif Warde Manuel dans le communiqué de l’équipe. “Sherrone a géré cette situation d’une manière qui a scellé ma confiance déjà croissante en lui. Il n’a pas parlé de lui, il s’agissait toujours de l’équipe !”

Contributeur : Steve Berkowitz, USA TODAY Sports ; Presse gratuite de Détroit