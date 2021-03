Le Michigan est élargir l’admissibilité aux vaccins à tout le monde âgé de 50 ans et plus à compter du 22 mars et à tout le monde de 16 ans et plus à compter du 5 avril, a déclaré vendredi la gouverneure Gretchen Whitmer. L’annonce est intervenue un jour après le discours du président Biden aux heures de grande écoute, dans lequel il a demandé aux États d’élargir l’éligibilité à tous les adultes d’ici le 1er mai.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy