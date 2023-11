Le Michigan dit que Purdue, Ohio State, Rutgers ont décodé et partagé les signes des Wolverines : sources

Le Michigan a informé le Big Ten et la NCAA que des membres du personnel de l’Ohio State, Rutgers et Purdue avaient partagé des informations sur les signaux des Wolverines avant le match de championnat Big Ten 2022, a confirmé une source universitaire à L’Athlétisme.

La divulgation intervient après L’Athlétisme et d’autres médias ont obtenu des documents faisant correspondre les signaux du Michigan avec des pièces spécifiques. Les documents répertorient des signaux tels que « claque au coude » et « coup de gorge » avec des jeux comme la zone extérieure et des passes de jeu.

Le Michigan a pris connaissance de ces documents pour la première fois après avoir battu Purdue 43-22 lors du match de championnat Big Ten de l’année dernière, a déclaré la source universitaire, et les a utilisés pour affirmer que d’autres écoles conspiraient pour voler et partager les signaux des Wolverines. Le Michigan fait face à une éventuelle discipline de la part du Big Ten en raison de son propre scandale de vol de pancartes et de repérage.

ALLER PLUS LOIN Le Michigan devrait être puni, disent 94 % des entraîneurs de la CFB dans notre sondage. Qu’est-ce que cela a révélé d’autre ?

La personne qui a envoyé les documents au Michigan a travaillé pour Purdue la saison dernière et a déclaré aux Wolverines que l’information provenait de Rutgers et de l’État de l’Ohio, a indiqué la source universitaire. L’expéditeur des documents, qui a bénéficié de l’anonymat pour éviter d’éventuelles répercussions sur la profession, a déclaré L’Athlétisme Lundi, le partage de signaux entre amis dans d’autres programmes était assez courant.

Avec l’aimable autorisation d’une source universitaire L’Athlétisme.

Il a déclaré qu’il lui fallait 10 à 12 heures par semaine pour décoder les signatures des opposants sur les copies télévisées et autres films. Il a déclaré qu’il souhaitait partager ces informations pour soutenir les membres du personnel de Jim Harbaugh avec lesquels il avait travaillé auparavant et avec lesquels il avait des affinités, estimant que les deux feuilles d’informations montraient à quel point l’acte de vol de pancartes était omniprésent et comment d’autres équipes auraient eu des comportements similaires. des informations sur tout ce que Connor Stalions, ancien membre du personnel du Michigan, au centre de l’enquête de la NCAA, avait sur les adversaires du Michigan. Les Wolverines ont été pointés du doigt par leurs pairs du Big Ten lors de conversations à l’échelle de la ligue au cours des deux dernières semaines, alors que le commissaire de première année, Tony Petitti, se demande s’il doit punir le Michigan avant la conclusion de l’enquête de la NCAA. La personne qui a envoyé les documents au Michigan ne travaille pas actuellement dans le football universitaire.

Un membre du personnel d’une autre école Big Ten qui passe du temps à décoder les signaux des adversaires a déclaré que l’existence de tels documents n’est pas incriminant, notant la différence entre le vol de panneaux légal et le réseau de reconnaissance en personne complexe que le Michigan est accusé d’exploiter.

“Nous n’avons rien fait de mal”, a déclaré le membre du Big Ten. “Zéro. Ils l’ont porté à un autre niveau. Et ils ne peuvent pas le cacher. Ils essaient de le détourner mais ils ne peuvent pas le cacher.

Le scandale en cours obligera Petitti à décider jusqu’où il souhaite s’enfoncer dans le monde obscur du vol de pancartes. La ligue a remis samedi une mise en demeure d’éventuelles mesures disciplinaires au Michigan sur la base de violations présumées de la politique d’esprit sportif de la ligue. Une décision concernant les sanctions, y compris une éventuelle suspension de l’entraîneur-chef Jim Harbaugh, pourrait être prise dès mercredi.

Le Michigan fait valoir que les écoles Big Ten ont violé la politique d’esprit sportif en s’entendant pour partager des informations sur les signaux des Wolverines. La politique de la ligue donne au commissaire la latitude de déterminer si une institution a violé les principes fondamentaux de l’esprit sportif, notamment « l’intégrité de la compétition, la courtoisie envers tous et le respect, en particulier envers les adversaires et les officiels ».

Il n’est pas clair qu’un tel partage d’informations constituerait une violation de la politique d’esprit sportif du Big Ten, mais cela soulève des questions sur les zones grises éthiques impliquées dans le vol de pancartes.

Les responsables de l’État de l’Ohio n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Les porte-parole de Rutgers et Purdue ont refusé de commenter.

ALLER PLUS LOIN Les entraîneurs du Big Ten sont frustrés par la gestion du Michigan par la ligue: sources

L’échange d’informations sur les signaux des autres équipes est une pratique courante, ont déclaré trois membres actuels et un ancien du Big Ten. Comme les Stalions, les employés impliqués dans le décodage des signaux sont souvent jeunes et ambitieux, désireux d’acquérir des informations qui peuvent les aider à gravir les échelons. Pour certains, c’est le meilleur moyen d’ajouter de la valeur en tant que personne relative qui n’est pas autorisée à entraîner pendant le match. Il est courant que ces membres du personnel communiquent avec des amis d’autres équipes et s’entraident dans la préparation des matchs, a déclaré un ancien membre du Big Ten.

Si une équipe est intéressée par le résultat d’un match particulier, un membre du personnel peut contacter son homologue d’une autre école pour échanger des informations, a déclaré l’ancien membre du Big Ten. Grâce à ce système clandestin de partage d’informations, a déclaré l’ancien membre du personnel, il est possible que certaines écoles appelant à des sanctions contre le Michigan aient bénéficié d’informations recueillies par les Stalions.

Le Michigan a fait valoir que le partage de documents contenant les signaux des Wolverines était un effort coordonné d’autres écoles. Le personnel impliqué dans le décodage des signaux du Michigan n’a pas considéré les feuilles de calcul comme une preuve de quoi que ce soit de néfaste.

“Ce n’est pas comme les Astros”, a-t-il déclaré. « Tout cela a été obtenu légitimement. Nous avons été très bons dans ce domaine (voler des signaux), extraire des éléments des copies télévisées. Les gens ne sont pas allés sur des sites (pour obtenir des informations). Nous l’avons fait légalement, comme si nous l’avions volé à l’entraîneur du troisième but.

La personne qui a envoyé les documents au Michigan pensait également que toutes les informations qu’ils contenaient avaient été obtenues légalement.

Les écoles Big Ten ont présenté des preuves selon lesquelles Stalions avait acheté des billets en son propre nom pour des matchs impliquant les futurs adversaires du Michigan, et au moins l’une d’entre elles affirme disposer d’images de sécurité d’un individu assis à ces sièges enregistrant les signaux de l’équipe sur un smartphone. Central Michigan a déclaré qu’il collaborait désormais avec la NCAA pour déterminer si les Stalions étaient présents sur la touche de la CMU en tenue d’entraîneur pour un match contre Michigan State plus tôt cette saison.

Le membre du personnel impliqué dans le décodage des signaux des Wolverines a déclaré qu’il n’acceptait pas que la façon dont les Stalions et le Michigan auraient rassemblé leurs informations leur donnait en réalité un avantage considérable par rapport à la façon dont les autres équipes le faisaient habituellement. Ou qu’ils en avaient réellement besoin.

“Le Michigan n’avait pas besoin de le faire pour gagner”, a-t-il déclaré. «C’est ça le truc foutu. Il s’agit toujours de bloquer et de s’attaquer. C’est pourquoi ils n’étaient pas obligés de le faire. Ils sont vraiment talentueux. Ils sont meilleurs que Penn State, et ils sont meilleurs que Ohio State. Ils peuvent légitimement tout gagner.

ALLER PLUS LOIN Le sac postal de Mandel : des incidents au Michigan, des séries éliminatoires sans SEC et des rivalités passées et futures

(Photo du haut : Bob Kupbens / Icon Sportswire via Getty)