Le Michigan devrait être banni des séries éliminatoires si suffisamment de preuves sont trouvées avant que la NCAA ne termine son enquête

Personne ne semble encore vouloir s’occuper du programme de football de l’Université du Michigan.

Le programme semble coupable d’avoir enfreint les règles de la NCAA en trichant pour obtenir un avantage injuste dans les jeux grâce à une opération systémique et sinistre de reconnaissance et de vol de signes. Cela implique plusieurs membres du personnel de football et peut atteindre le sommet du programme du Michigan.

Du moins, c’est à ça que ça ressemble. Une enquête approfondie Enquête de la NCAA est nécessaire pour prouver les affirmations ci-dessus, ce qui peut prendre tellement de temps que cela durera au-delà de la saison de football en cours. Mais si la NCAA a déjà trouvé ou peut bientôt trouver suffisamment de preuves préjudiciables, elle devrait suspendre immédiatement le Michigan des éliminatoires de football universitaire de 2023. Et il pourra terminer son enquête plus tard. Cela ne devrait pas attendre. Trop de choses sont en jeu.

La NCAA ne semble pas intéressée à le faire. Le nouveau président Charlie Baker a parlé du bon jeu sur plusieurs sujets depuis son arrivée en mars. Mais il est resté étrangement et lâchement silencieux à propos du Michigan.

Le bureau de la Big Ten Conference semble également naturellement en conflit. En effet, le Michigan pourrait être la meilleure chance pour la ligue de remporter son premier championnat national CFP depuis l’Ohio State en 2014.

Et il y a le comité de sélection de 13 membres des College Football Playoff. Ces personnes sélectionnent les équipes pour les séries éliminatoires à quatre équipes qui débuteront le 1er janvier au Rose Bowl et au Sugar Bowl en demi-finale. Et le président du comité CFP, Boo Corrigan, reste en dehors de cela.

Jim Harbaugh regarde son équipe s’échauffer avant de jouer au Nebraska lors de la saison 2021. (Photo de Steven Branscombe/Getty Images)

«Notre mission en tant que comité est de juger les équipes éligibles aux séries éliminatoires», a déclaré Corrigan mardi soir sur ESPN lors du dévoilement du deuxième top 25 du CFP, menant aux séries éliminatoires. « Et jusqu’à ce que quelque chose change, nous allons continuer à suivre cette voie. Ce n’est pas une question de comité de sélection du CFP.

Mais par définition, le comité de sélection sélectionne les équipes sur une grande variété de données. Il faudrait peut-être se demander si le numéro 3 du Michigan (9-0) a triché ou non pour remporter l’un de ses matchs en 2023.

“Le Michigan devrait être banni des séries éliminatoires de football universitaire jusqu’à ce que l’enquête soit terminée”, a récemment déclaré l’animateur d’ESPN Stephen A. Smith.

Cependant, dans le système judiciaire américain, les personnes et les institutions sont innocentes jusqu’à preuve du contraire – et ne sont pas punies tant que leur innocence n’est pas prouvée. Mais la NCAA ne fait pas partie du système judiciaire. Historiquement, si cela sent la triche et semble être de la triche, c’est de la triche, selon la NCAA. C’est une adhésion, et c’est comme ça.

La NCAA en a peut-être déjà assez pour interdire au Michigan les séries éliminatoires. Il se peut qu’il ait déjà bénéficié d’un avantage injuste pour certaines de ses victoires cette saison. Cela serait juste envers les autres équipes qui n’ont pas triché – ou n’ont pas été prouvées coupables de tricherie – par vol de pancartes ou de toute autre manière.

L’entraîneur du Nebraska, Matt Rhule, a qualifié la situation avec le Michigan de « plutôt merdique ». (Photo par Eakin Howard/Getty Images)

“C’est un peu merdique”, a déclaré l’entraîneur du Nebraska, Matt Rhule, lors d’une récente conférence de presse. « Mon travail n°1 est de toujours défendre ces gars (ses joueurs). Je veux que les 60 minutes de jeu soient justes, pas inclinées dans un sens ou dans l’autre.

Le Nebraska a perdu 45-7 contre le Michigan le 30 septembre. Le Michigan aurait probablement pu gagner ce match et la plupart de ses matchs jusqu’à présent cette saison sans tricher, car il a eu jusqu’à présent l’un des calendriers les plus faciles du football universitaire. Là encore, chaque victoire du Michigan cette saison est suspecte en raison du scandale de tricherie.

“Jim Harbaugh a certainement récolté les bénéfices de cette tricherie qui a dépassé les limites éthiques, morales et est évidemment allée trop loin”, a récemment déclaré l’animateur d’ESPN Pat McAfee.

Les Wolverines du Michigan toujours n°3 au classement CFP

Pourtant, Michigan et Harbaugh restent n°3 dans le dernier sondage CFP avant leur match de samedi contre Penn State, n°10 (8-1). Le commissaire du Big Ten, Tony Pettiti, devrait faire une sorte de commentaire ou de décision sur le Michigan mercredi.

Le bureau de Pettiti a informé le Michigan cette semaine qu’il avait le pouvoir d’imposer des mesures disciplinaires. sur cela dans le cadre de la politique d’esprit sportif du Big Ten avant la fin du processus d’enquête de la NCAA. Certains disent que de telles mesures disciplinaires signifient que le Michigan poursuivra le Big Ten en justice. Pas de gros woo. Les écoles et les entraîneurs disent toujours qu’ils porteront plainte, qu’ils soient coupables ou non.

L’entraîneur de football de l’État du Michigan, récemment licencié, Mel Tucker, a récemment porté plainte pour son licenciement. Il est toujours viré. L’entraîneur de football de Northwestern, récemment licencié, Pat Fitzgerald, a récemment poursuivi Northwestern en justice pour son licenciement. Il est toujours viré.

Ainsi, selon ce que font Pettiti et le Big Ten, le Michigan pourrait ne pas figurer dans le classement CFP la semaine prochaine. Laissez-les poursuivre.

« Personne ne veut de critiques. C’est pourquoi je travaille si dur pour que tout soit bien fait, sur et en dehors du terrain”, a déclaré Harbaugh.

Ouais, cela semblait très difficile à croire.

Le Big Ten doit intervenir là où personne d’autre ne l’a fait et faire quelque chose.

Le reste du classement CFP des programmes de football ne faisant l’objet d’aucune enquête majeure de la NCAA s’est déroulé dans cette direction.

Le top huit est resté identique à la semaine dernière avec le n°1 de l’Ohio State, suivi du n°2 de la Géorgie (n°3 du Michigan), du n°4 de l’État de Floride, du n°5 de Washington, du n°6 de l’Oregon, du n°7 du Texas et du n°7 du Texas. N°8 Alabama.

Ole Miss est n°9 et Penn State n°10.

Les 10 seconds comprenaient Louisville, l’État de l’Oregon, le Tennessee, le Missouri, l’État de l’Oklahoma, le Kansas, l’Oklahoma, l’Utah, le LSU et Notre Dame. À 21 ans se trouvait l’Arizona, suivi de l’Iowa, de Tulane, de la Caroline du Nord et de l’État du Kansas.

La NCAA, le comité de sélection du CFP et le Big Ten doivent s’en souvenir. Vous travaillez toujours dans un système universitaire, peu m’importe combien d’argent gagnent tous les sportifs et les renifleurs de sportifs. C’est toujours une question d’éducation. Vous devriez donc écouter ce que l’entraîneur du Nebraska, Matt Rhule, a dit à propos du Michigan.

«Je veux bien faire les choses», a-t-il déclaré. “Ainsi, nos joueurs apprennent la différence entre le bien et le mal.”