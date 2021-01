Le Michigan décide de rester avec Jim Harbaugh avec un contrat de 5 ans

ANN ARBOR, Michigan: Le Michigan a décidé de rester avec l’entraîneur Jim Harbaugh, finalisant un nouvel accord de cinq ans qui réduit sa rémunération garantie mais lui donne la possibilité de compenser la perte financière s’il peut commencer à gagner des championnats.

L’école lui versera 4 millions de dollars en 2021 avec une chance de gagner près de 8 millions de dollars la cinquième année de son contrat, selon le protocole d’accord signé vendredi par Harbaugh et le directeur sportif Warde Manuel.

Harbaugh peut gagner 1 million de dollars pour avoir remporté le titre Big Ten et 1 million de dollars supplémentaires pour avoir remporté le championnat national ainsi que d’autres bonus qu’il gagnera s’il peut améliorer le succès de l’équipe sur le terrain.

Mes remerciements au directeur sportif Warde Manuel pour la confiance qu’il m’a témoignée en me permettant de continuer à entraîner l’équipe de football de l’Université du Michigan, et au président Mark Schlissel et au Board of Regents pour leur soutien continu, a déclaré Harbaugh.

L’accord met fin à des mois de spéculation sur l’avenir de Harbaugh. Il aurait pu potentiellement retourner dans la NFL ou l’école aurait pu licencier un entraîneur avec un an à gauche sur le contrat de sept ans en lui payant environ 7 millions de dollars par saison qu’il a signé après avoir quitté la NFL.

Je continue de croire que Jim est la bonne personne pour diriger notre programme dans la poursuite des championnats Big Ten et CFP, a déclaré Manuel. Notre programme n’a pas atteint un niveau auquel tout le monde s’attendait cette année, mais je sais que ces revers permettront aux entraîneurs, aux joueurs et au personnel d’aller de l’avant. Jim est un travailleur infatigable et un concurrent. Après la fin de la saison, nous avons discuté pendant de nombreuses heures de ce qu’il faudrait à Jim pour diriger et nous remettre sur la bonne trajectoire.

Harbaugh est maintenant sous contrat au Michigan jusqu’à la saison 2025 avec son nouvel accord, qui comprend des rachats relativement abordables pour les deux parties s’ils décident de se séparer.

Le Michigan peut racheter le contrat de Harbaugh pour 4 millions de dollars s’il décide de le licencier sans motif après la saison 2021 et le montant est réduit de 1 million de dollars au cours de chacune des trois années suivantes. Harbaugh, quant à lui, devrait 2 millions de dollars à l’université s’il part après la saison 2021, un chiffre qui est réduit de 500 000 dollars au cours des trois années suivantes.

Harbaugh a remporté près de 70% de ses matchs, mais est sans victoire contre son rival de l’Ohio State et en tant que outsider contre n’importe quel adversaire. Le Michigan n’a pas remporté le Big Ten depuis 2004, sept saisons après son dernier championnat national.

Les Wolverines avaient une fiche de 2-4 lors de la sixième saison de Harbaughs, qui s’est terminée par trois matchs consécutifs annulés en raison d’un COVID-19[feminine épidémie au sein du programme. Ils avaient également une fiche de 0-3 à la Big House, y compris des pertes apathiques pour reconstruire son rival Michigan State et Penn State auparavant sans victoire.

Il y a du travail à faire et des défis à relever, a déclaré Harbaugh. Ces défis sont relevés alors que nous continuons de viser l’excellence en classe et les championnats sur le terrain, un message qui, je l’espère, est noté dans la langue de notre contrat convenu.

L’embauche de Harbaugh a été saluée à la fin de 2014 et certains ont suggéré que l’ancien quart-arrière des Wolverines allait être un sauveur pour le programme le plus gagnant du football universitaire.

Cela n’a pas fonctionné de cette façon jusqu’à présent.

Harbaugh a un dossier de 49-22, mais sa note de 0-5 contre les Buckeyes est flagrante. Et lorsque le Wisconsin a battu les Wolverines 49-11 en 2020, Harbaugh est tombé à 0-11 dans les matchs que son équipe n’était pas favorisée pour gagner.

Harbaugh semblait être la personne idéale pour renverser le programme des Michigans, qui s’était effondré après la retraite de Lloyd Carrs après la saison 2007, compte tenu de son succès avec les 49ers de San Francisco et en tant qu’entraîneur à Stanford.

Il n’a pas freiné l’enthousiasme avec une paire de saisons de 10 victoires, mais il a suivi en moyenne quatre défaites les trois années suivantes. Tout cela s’est accompagné d’un savoir-faire de la vente qui s’est démarqué dans le Big Ten: Harbaugh a joué dans une vidéo de rap, a parcouru le pays pour des camps de jeunes, a emmené son équipe en Floride pour les vacances de printemps et à l’étranger en voyage, et a même passé une soirée pyjama avec une recrue. .

Tout cela a aidé son score Q, mais n’a pas fait beaucoup pour ses victoires et ses pertes.

Il y avait des questions sur l’avenir de Harbaugh bien avant le début de cette saison affectée par la pandémie. En juillet, Harbaugh a déclaré qu’il se rapprochait d’une prolongation de contrat plus tôt dans l’année jusqu’à ce que la pandémie devienne la priorité absolue.

Cela a laissé Harbaugh un peu embarrassé avant la saison incertaine avec seulement deux ans de son contrat. Lorsque Harbaugh était sur un appel Zoom avec des journalistes pour la première fois en plus de trois mois pour prévisualiser la saison, il a déclaré qu’il n’y avait pas de mise à jour sur les négociations contractuelles.

D’autres poissons plus gros poissons à faire frire, dit-il alors.

Les attentes étaient modestes pour son équipe inexpérimentée, qui était classée n ° 18 et ils ont augmenté après une victoire dominante à l’époque-No. 21 Minnesota.

La descente s’est déroulée dès le match suivant lorsque les Spartans et l’entraîneur de première année Mel Tucker ont battu le Michigan, qui était favorisé pour gagner par plus de 20 points. Indiana et les Badgers se sont relayés pour mettre les Wolverines en déroute, qui avaient besoin de trois prolongations à Rutgers pour remporter leur deuxième victoire.

Manuel, un ancien coéquipier de Harbaugh sous l’entraîneur Bo Schembechler, a dit à plusieurs reprises qu’il voulait que Harbaugh dirige les Wolverines jusqu’à ce qu’il choisisse de se retirer de l’entraînement. Et, Harbaugh semble être un entraîneur heureux à l’école et vivant dans la ville où son père était l’un des entraîneurs adjoints de Schembechler.

