Le Michigan battu à son propre jeu alors que les rêves de titre sont anéantis par TCU

Michel Cohen Écrivain de football universitaire et de basketball universitaire

GLENDALE, Arizona – Ils ont erré vers le tunnel dans une brume. Des confettis violets se sont déversés des chevrons du State Farm Stadium alors qu’une équipe a choisi la septième place dans le sondage de pré-saison Big 12, une équipe avec un entraîneur-chef de première année et le plus courageux des quarts-arrière, pris d’assaut vers le logo du milieu de terrain.

L’une des meilleures saisons de l’histoire du Michigan a été écourtée, 51-45, dans une défaite contre Texas Christian qui s’avérera aussi déchirante que passionnante. L’équipe de l’entraîneur-chef Jim Harbaugh avait été défaite par une série d’erreurs en première mi-temps et un effondrement défensif comme on n’en avait pas vu au cours des deux dernières saisons. Une campagne sans défaite gâchée, une chance au premier championnat national depuis 1997 effacée.

Ils s’éloignèrent donc – lentement, tristement, incrédule – vers un vestiaire certain d’être baigné de silence. Deux fois, les Wolverines ont atteint les éliminatoires de football universitaire, et deux fois, ils n’ont pas eu la chance de concourir pour tout cela.

Trop peu, trop tard: Avec chaque semaine qui passe et chaque démolition lourde d’un autre adversaire du Big Ten, les questions sur le jeu de passes du Michigan se sont intensifiées – tout comme elles l’ont fait la saison dernière avec le quart-arrière Cade McNamara sous le centre. Tout le monde a reconnu le potentiel livewire du véritable deuxième année JJ McCarthy, l’ancienne recrue cinq étoiles qui a supplanté McNamara plus tôt cette saison, mais personne ne savait comment il se comporterait s’il était appelé plus de 15 ou 20 fois dans un match. Tel est le luxe d’une attaque précipitée d’élite: McCarthy a rarement été invité à effectuer des lancers à haute pression avec un déficit au tableau de bord.

Ce moment est arrivé samedi, lors du plus gros match de la saison du Michigan, lorsqu’un effondrement en première mi-temps a embourbé McCarthy avec un déficit de 18 points. Une partie de ce blâme incombait au quart-arrière lui-même après qu’une interception précoce ait été renvoyée à 41 verges pour un score. Il répéterait cette erreur au troisième quart – après que les Wolverines aient tiré à moins de 12 sur un scintillement aux puces pour écarter Ronnie Bell – lorsque le secondeur Dee Winters a saisi une courte passe pour parcourir 29 mètres jusqu’à la zone des buts.

Et même si ces deux erreurs resteront dans l’esprit de McCarthy pendant un certain temps, son jeu de haut niveau est la raison pour laquelle le Michigan a eu une chance. McCarthy a complété 12 des 16 passes et a lancé deux touchés en seconde période seulement. Il y a eu de longues connexions avec Bell (34, 44) et des passes critiques à Roman Wilson (cinq prises, 104 yards). Lorsque la route aérienne a été bloquée, McCarthy a parcouru 49 verges sur des jeux consécutifs pour trouver lui-même la zone des buts.

Mais avec une chance restante dans les derniers instants – et les Horned Frogs s’accrochant à une avance de six points – une mauvaise communication entre le centre et le quart-arrière a finalement étouffé les Wolverines. Un cliché raté, un quatrième raté et un long vol de retour vers le Michigan.

Goûter à sa propre médecine : Avant le coup d’envoi, la co-coordinatrice offensive du Michigan, Sherrone Moore, portait un t-shirt qui disait “Toughness on Demand” sur la poitrine et a reconnu les Wolverines comme lauréats du prix Joe Moore pour la meilleure ligne offensive du football universitaire. Moore, qui fait également office d’entraîneur de la ligne offensive, n’était pas le seul à porter cette tenue. La domination dans les tranchées est devenue la carte de visite du programme après avoir remporté le prix pour la deuxième année consécutive.

Le principal bénéficiaire du style de mauling du Michigan, le tailback Blake Corum, a passé ses béquilles d’avant-match autour du périmètre de la surface de gazon naturel. Il a posé pour des photos et signé des autographes pour les fans adorateurs – dont beaucoup l’ont supplié de revenir pour une autre saison en 2023 – et a maintenu son sourire omniprésent malgré la blessure au genou qui a mis fin prématurément à son année.

Mais à part une course de 54 verges par Donovan Edwards lors du premier jeu de mêlée, après quoi Corum a été filmé en hochant la tête en signe d’accord, le jeu au sol le plus puissant appartenait à TCU. Le Michigan est entré dans les séries éliminatoires de cette année avec la défense contre la course n ° 3 au pays à 85,2 verges par match, et les Horned Frogs l’ont rapidement déchiqueté pour 264 verges et trois scores.

Le fait que leur production se soit poursuivie même après avoir commencé le tailback Kendre Miller (huit courses, 57 verges) a abandonné le match avec une blessure au bas du corps a parlé de l’efficacité de la ligne offensive de TCU, un groupe qui comprend un consensus All-American en garde Steve Avila et au moins deux futurs pros. Le principal remplaçant, Emari Demercado, a entaillé les Wolverines pour 8,8 verges par course gonflée par une course éreintante de 69 verges pour mettre en place un court plongeon de touché de Duggan à la fin du troisième quart. Demercado, qui a porté le ballon 126 fois de moins que Miller cette saison, a plus que doublé son record de la saison précédente de 65 verges au sol en arrachant 150 en 17 tentatives.

La combinaison de Miller, Demercado et Duggan a formé une attaque précipitée à trois têtes qui a confondu l’une des meilleures défenses statistiques du football universitaire. Un groupe qui s’est attaqué solidement toute la saison a manqué à plusieurs reprises des occasions de s’assurer que de petits gains ne se transforment jamais en gros morceaux, mais TCU a englouti des verges après le contact.

Et quand cela s’est finalement terminé, les Horned Frogs avaient devancé le Michigan de 78 verges.

Perdre leur sang-froid : Une grande partie du succès du Michigan lors d’une renaissance qui a propulsé les Wolverines aux éliminatoires de football universitaire au cours de saisons consécutives peut être attribuée à la discipline inébranlable que Harbaugh a inculquée au nadir de son mandat, un carrefour après la finition décevante 2-4 jusqu’en 2020 qui menaçait sa sécurité d’emploi. à Ann Arbor. Les membres de la classe supérieure qui sont revenus en 2021 l’ont fait avec un engagement à transpirer l’équité sur le pouvoir des étoiles. Ils ont attaqué les séances d’entraînement hors saison dirigées par l’entraîneur de force et de conditionnement Ben Herbert, un homme salué comme le héros méconnu des titres consécutifs des Big Ten du Michigan et ont adopté la création de nouvelles habitudes. Les joueurs et les entraîneurs ont fait des références répétées à la façon dont les chaussures étaient parfaitement alignées dans la salle de musculation comme exemple de l’équipe qui ne prenait jamais un détail pour acquis.

Le produit sur le terrain reflétait ce que certains ont décrit comme un niveau de maturité accru. Il y a un an, le quart-arrière partant McNamara a joué le genre de football sans erreur qui a maximisé l’attaque précipitée à deux têtes de Hassan Haskins et Corum. Toutes les faiblesses d’un secondaire très décrié du Michigan – un bouc émissaire lors de la débâcle de 2020 – ont été masquées par un tandem d’élite de passes précipitées composé d’Aidan Hutchinson et de David Ojabo qui a détruit les plans de match opposés.

L’intensité s’est sentie encore plus forte en 2022 après que Harbaugh a signé une prolongation de contrat lucrative et que la plupart des entraîneurs ont été retenus. McCarthy a joué avec un jugement remarquable lors de sa première saison en tant que quart-arrière partant pour aider les Wolverines à terminer plus-8 en marge de rotation. Une défense qui a fait des progrès aussi incroyables sous la direction du coordinateur de première année Mike Macdonald en 2021 s’est améliorée dans ce qui semblait être toutes les catégories statistiques alors qu’un autre ex-Baltimore Raven, Jesse Minter, a fourni la continuité schématique recherchée par Harbaugh sur la voie de 13 victoires consécutives.

Et puis leur sang-froid a disparu contre TCU. Une avalanche d’erreurs, d’erreurs mentales et une sélection de jeu douteuse ont bouleversé les Wolverines dans une première mi-temps exaspérante qu’aucun joueur ou entraîneur ne sera impatient de revoir. Le tandem de coordinateurs offensifs Sherrone Moore et Matt Weiss a exacerbé deux saisons de problèmes de zone rouge en s’éloignant du personnel et de la puissance qui les ont amenés ici. Un jeu raté sur le quatrième et le but a été conçu comme une passe de retour pour McCarthy et s’est terminé avec l’ailier serré Colston Loveland qui a été limogé avant qu’il ne puisse libérer le ballon. Une autre opportunité de court métrage a mal tourné quand ils ont fait confiance à Kalel Mullings pour gérer le ballon près de la ligne de but uniquement pour voir le secondeur converti tâtonner dans la zone des buts.

Il y a eu des erreurs supplémentaires de McCarthy, dont l’emplacement inexact de la balle sur une route de sortie a produit un choix de six qui a ouvert le score. La défense de Minter a connu des problèmes de substitution et d’alignement aggravés par des tacles de qualité inférieure. L’infraction a été signalée pour un faux départ dans lequel chaque joueur de ligne offensif a tressailli sauf le centre.

Trente minutes d’une implosion prolongée. Trente minutes qu’ils n’oublieront jamais.

Lire la suite:

Les meilleures histoires de FOX Sports :

Michael Cohen couvre le football universitaire et le basketball pour FOX Sports en mettant l’accent sur le Big Ten. Suivez-le sur Twitter @Michael_Cohen13.