ANN ARBOR, Michigan: Le Michigan a annulé le match de ce week-end contre le Maryland parce qu’il y avait au moins 12 points positifs COVID-19[feminine cas au sein du programme de football, a déclaré jeudi une personne familière avec la situation à l’Associated Press.

L’étendue de l’épidémie n’a pas été révélée par l’école et la personne n’a parlé à l’AP que sous couvert d’anonymat. La personne ne savait pas combien de joueurs, d’entraîneurs et de membres du personnel figuraient parmi les cas positifs lors du test dimanche et lundi, ni combien de joueurs et d’entraîneurs pourraient être affectés par les protocoles de suivi des contacts en quarantaine.

Alors que les épidémies ont perturbé plus de 100 matchs dans le grand football universitaire depuis fin août, les problèmes avec les Wolverines sont en partie surveillés car ils pourraient compromettre le match de rivalité de la semaine prochaine au n ° 3 de l’État de l’Ohio.

Ohio State (4-0) a déjà raté deux matchs dans cette saison écourtée par une pandémie en raison de COVID-19[feminine des problèmes. Un autre rendrait les Buckeyes incapables de respecter le minimum requis par la conférence pour se qualifier pour le match de championnat Big Ten et endommagerait potentiellement leur CV pour une place en séries éliminatoires.

Plus tôt cette semaine, l’entraîneur Jim Harbaugh a déclaré que les réunions d’équipe auraient lieu virtuellement après un nombre accru de réponses positives présumées. COVID-19[feminine tester. Le match contre les Terrapins a été annulé mercredi; comme l’état de l’Ohio, le Maryland a annulé deux matchs à cause du virus.

Mercredi soir, le directeur sportif du Michigan, Warde Manuel, a vigoureusement réprimandé toute idée selon laquelle les Wolverines (2-4) essaieraient d’éviter d’affronter leur rival Ohio State le 12 décembre, un match dans lequel les Buckeyes auraient une forte préférence. Harbaugh a une fiche de 0-5 en tant qu’entraîneur contre les Buckeyes.

Le Michigan a suspendu ses activités personnelles de football au moins jusqu’à lundi. L’État de l’Ohio a repris ses activités personnelles de football avant le match de samedi dans l’État du Michigan cette semaine.

