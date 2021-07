Le Michigan annoncera un tirage au sort sur les vaccins alors que la variante delta de COVID augmente

Un haut responsable américain a suggéré mercredi que les personnes qui ont reçu le vaccin Johnson & Johnson sont probablement protégées contre la variante delta.

Le chirurgien général américain, le Dr Vivek Murthy, a déclaré à CNBC que les données montrent que le tir d’Oxford-AstraZeneca – un « cousin » du J&J – est très efficace contre la variante identifiée pour la première fois en Inde et actuellement en plein essor à travers le pays.

« Alors que nous attendons toujours des études directes sur Johnson & Johnson et la variante delta, nous avons des raisons d’espérer, car le vaccin J&J s’est avéré assez efficace pour prévenir les hospitalisations et les décès, avec toutes les variantes que nous avons vues pour date », a déclaré Murthy.

Les commentaires de Murthy interviennent alors que d’autres sociétés comme Moderna ont annoncé que leur vaccin est efficace contre toutes les variantes de COVID-19, y compris la variante delta, qui est considérée comme plus contagieuse.

L’Organisation mondiale de la santé a recommandé que même les personnes vaccinées continuent de porter des masques à la lumière de la propagation de la variante delta ces dernières semaines, même si les Centers for Disease Control assurent aux Américains vaccinés qu’ils sont à l’abri de la variante et n’ont pas besoin de porter de masques. Lire la suite ici.

Aussi dans l’actualité :

► Cinquante-deux gardiens de prison italiens ont été suspendus pour leur implication présumée dans une agression contre des détenus qui avaient protesté contre le manque de masques faciaux et de tests de virus lors du pic de la pandémie en Italie l’année dernière.

►77% des adultes vaccinés ont déclaré que tout le monde dans leur ménage est vacciné, tandis que 75% des adultes non vaccinés ont déclaré que personne avec qui ils vivent n’est vacciné, selon un récent sondage de la Kaiser Family Foundation.

►Un législateur de l’État de Washington s’est excusé mercredi pour avoir porté une étoile de David jaune – un symbole imposé aux Juifs par les nazis pendant l’Holocauste – lors d’un discours ce week-end pour protester contre les restrictions mises en œuvre pendant la pandémie de COVID-19.

►Plus de 80 adolescents et employés adultes ont été testés positifs pour COVID-19 après avoir participé à un camp d’été dans le centre de l’Illinois qui ne nécessitait pas de masques à l’intérieur ni de statut vaccinal.

Les chiffres du jour : Les États-Unis comptent plus de 33,6 millions de cas confirmés de COVID-19 et au moins 604 700 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 182,1 millions de cas et plus de 3,94 millions de décès. Plus de 154,8 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés, soit près de 46,7% de la population, selon le CDC.

Ce que nous lisons : En tant que diabétique, Joshua Garza a eu la chance de recevoir le vaccin COVID-19 au cours du premier mois. Dans une décision qui le hantera à jamais, il passa ; il pensait que le vaccin était encore trop récent. Lire la suite ici.

Whitmer annoncera un concours et des bourses pour le vaccin COVID-19 du Michigan

Le gouverneur du Michigan, Gretchen Whitmer, prévoit d’annoncer jeudi les détails du tirage au sort sur le vaccin COVID-19 qui donnera aux Michiganders vaccinés une chance de gagner un total combiné de plus de 5 millions de dollars en espèces et neuf bourses universitaires d’une valeur de 55 000 $ chacune.

Appelé le « MI Shot to Win Sweepstakes », le tirage au sort de style loterie sera organisé par l’État en collaboration avec Meijer et la Michigan Association of United Ways afin d’encourager davantage de résidents à se faire vacciner.

Tout résident de 18 ans ou plus qui a reçu au moins une dose d’un vaccin contre le coronavirus est éligible au tirage au sort. Pour les adolescents et les préadolescents âgés de 12 à 17 ans, il y aura une chance de gagner l’un des neuf contrats de quatre ans du Michigan Education Trust (MET) Charitable Tuition Program d’une valeur de 55 000 $. Les bourses peuvent être utilisées pour payer les frais de scolarité et les frais obligatoires dans un collège ou une université conformément aux conditions générales du MET.

Mercredi, un peu plus de 5 millions de Michiganders âgés de 16 ans et plus avaient reçu au moins une dose d’un vaccin COVID-19, ce qui représente 61,8% de cette population, selon le tableau de bord du vaccin COVID-19 de l’État. L’État a subi en avril une augmentation des cas liés à la variante alpha.

– Kristen Jordan Shamus, presse libre de Détroit

CureVac dit que le tir est globalement efficace à 48%

Le fabricant allemand de vaccins CureVac a déclaré mercredi que son vaccin était efficace à 53 % contre le COVID-19, quelle que soit sa gravité, chez les 18 à 60 ans. Dans l’ensemble, CurveVac affirme que le vaccin est efficace à 48%, sur la base de 83 cas dans le groupe vaccin et 145 dans le groupe placebo.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que les vaccins avec une efficacité supérieure à 50% valent la peine d’être utilisés, bien que beaucoup de ceux déjà approuvés aient un taux beaucoup plus élevé.

CureVac dit avoir envoyé les données à l’Agence européenne des médicaments, qui procède à un examen continu du vaccin.

Le PDG de CureVac, Franz-Werner Haas, a déclaré que le vaccin protège pleinement les 18 à 60 ans contre l’hospitalisation. Il l’appelle « une contribution importante pour aider à gérer la pandémie de COVID-19 et la propagation dynamique des variantes ».

La société affirme avoir séquencé 204 échantillons de cas pour identifier la variante à l’origine de l’infection, mais n’a pas fourni de détails complets sur les variantes trouvées.

Le directeur du CDC réaffirme la politique des masques faciaux

Le chef du CDC a réaffirmé mercredi sur divers réseaux que les Américains entièrement vaccinés n’ont toujours pas besoin de porter des masques faciaux COVID-19 dans la plupart des situations, mais a reconnu que les responsables locaux peuvent mettre en œuvre des politiques plus strictes.

« Ici aux États-Unis, nous avons de la chance. Nous avons trois vaccins que nous savons sûrs et efficaces. Nous avons les deux tiers de la population adulte qui sont complètement vaccinés et vraiment assez protégés contre les variantes que nous avons en circulation ici, » La directrice du CDC, Rochelle Walensky, a déclaré mercredi matin sur « Aujourd’hui » de NBC News.

Les commentaires de Walensky interviennent après que l’Organisation mondiale de la santé a recommandé cette semaine que même les personnes vaccinées continuent de porter des masques, et les responsables de la santé de Los Angeles ont recommandé à toutes les personnes de les porter à l’intérieur en raison de préoccupations concernant la variante du coronavirus delta.

« Nous constatons toujours une augmentation des cas dans les zones à faible vaccination, et dans cette situation, nous suggérons que des politiques soient élaborées au niveau local. Et ces politiques de masquage sont vraiment destinées à protéger les non vaccinés. Les vaccinés que nous pensons toujours en sécurité « , a déclaré Walensky dans « Good Morning America ».

La variante delta, qui serait plus contagieuse, représente plus d’un cas de COVID-19 sur quatre aux États-Unis, selon les estimations du CDC.

– Grâce Hauck

Contribution : The Associated Press