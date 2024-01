Le Michigan annonce Sherrone Moore comme entraîneur-chef à temps plein

Le Michigan a annoncé vendredi Sherrone Moore comme nouvel entraîneur-chef, en remplacement de Jim Harbaugh, qui a accepté plus tôt cette semaine le poste d’entraîneur-chef avec les Chargers de Los Angeles.

Moore avait été le coordonnateur offensif des Wolverines et l’entraîneur-chef par intérim lors de quatre matchs la saison dernière alors que Harbaugh purgeait des suspensions. Moore est allé 4-0 dans ces matchs, y compris des victoires contre Penn State et Ohio State, aidant à garder le Michigan invaincu dans sa course à un championnat national.

Il est le premier entraîneur-chef de football afro-américain du programme du Michigan.

“J’ai préparé toute ma carrière d’entraîneur pour cette opportunité et je ne peux pas penser à un meilleur endroit pour être entraîneur-chef qu’à l’Université du Michigan”, a déclaré Moore dans un communiqué. “Nous ferons tout chaque jour en tant qu’ÉQUIPE pour perpétuer l’héritage du football de championnat joué au Michigan au cours des 144 dernières années. Nos normes ne changeront pas. Nous serons un championnat intelligent, résistant, fiable, implacable et enthousiaste. -Équipe de niveau qui aime le football et joue avec passion pour le jeu, le casque ailé et les uns les autres.

“Nous continuerons également d’atteindre l’excellence en dehors du terrain, en classe et dans nos communautés. Je suis ravi de commencer à travailler dans ce nouveau rôle avec nos joueurs, nos entraîneurs et notre personnel.”

Moore a été embauché au Michigan avant la saison 2018 en tant qu’entraîneur des bouts serrés, avec des arrêts d’entraîneur à Central Michigan et à Louisville avant d’être recruté par Harbaugh. Il a été nommé entraîneur de la ligne offensive et coordinateur co-offensif avant la saison 2021, où la ligne offensive a remporté le prix Joe Moore pour la meilleure ligne offensive du football universitaire au cours de saisons consécutives.

“Sherrone s’est révélé être un grand leader pour notre programme de football, en particulier pour la ligne offensive et les joueurs offensifs du football”, a déclaré le directeur des sports, Warde Manuel, dans un communiqué. “C’est une personne dynamique, féroce et compétitive qui tire le meilleur des joueurs qu’il encadre. Les joueurs adorent jouer pour lui et être avec lui dans le bâtiment tous les jours.”

Moore a été finaliste pour le prix Broyles 2023 en tant que meilleur assistant du pays et cherchera désormais à constituer sa propre équipe en tant qu’entraîneur-chef des Wolverines. On ne sait pas encore si Harbaugh tentera d’amener avec lui l’un des assistants actuels du Michigan dans la NFL.