Le Michigan a prouvé qu’il pouvait gagner contre l’USC. C’est tout ce qui compte, pour l’instant

ANN ARBOR, Michigan — Les coéquipiers de Kalel Mullings se moquaient de lui parce qu’il n’avait pas l’air très rapide.

Mullings, ancien secondeur, mesure 1,88 m et pèse 106 kg. Si les joueurs de Michigan s’alignaient sur la ligne de but et couraient un sprint de 100 mètres, il ne gagnerait probablement pas. Il a débuté cette saison dans l’ombre de Donovan Edwards, la star du championnat national de l’année dernière, et n’a pas été mentionné parmi les meilleurs running backs du Big Ten.

A la fin du quatrième quart-temps contre l’USC, alors que le Michigan était à court d’idées pour relancer une attaque comateuse, les Wolverines ont finalement trouvé une solution qui a fonctionné. Ils ont donné le ballon à Mullings, qui a couru entre les bras de John Humphrey de l’USC pour un gain de 63 yards. Ils le lui ont donné à nouveau. Et encore. Et encore. Avec 41 secondes au compteur, le Michigan a fait face à un quatrième et un but depuis la ligne d’un yard, ayant besoin d’un jeu supplémentaire pour prendre l’avantage.

Hmm… comment l’appeler ? Un bootleg nu ? Un Philly Special ? Ou pourquoi ne pas le donner une fois de plus à Mullings ?

« Nous savions tous ce qui allait se passer », a déclaré le quart-arrière Alex Orji.

Mullings a pris le relais et a foncé dans la zone des buts, offrant à Michigan, n°18, une victoire 27-24 contre les Trojans, n°11. C’était la victoire la plus improbable du Michigan depuis des années, déclenchée par un running back qui n’était pas censé être l’option n°1. Il est clair maintenant que chaque semaine va être une lutte pour cette équipe du Michigan, mais parfois la lutte se termine par une célébration.

« Je pense que c’est une représentation de qui nous sommes, toujours à fond jusqu’à la fin », a déclaré Mullings. « Tout au long de ce parcours, nous avons fait preuve de courage. »

Avant cette dernière attaque, Michigan a eu le ballon cinq fois en deuxième mi-temps sans premier down. Les Wolverines ont gagné 6 yards au troisième quart-temps et ont totalisé 32 yards de passe au cours du match. Rien de tout cela ne figure dans le manuel pratique pour battre un adversaire du top 15.

D’une manière ou d’une autre, le Michigan a trouvé une solution. C’est en grande partie grâce à Mullings, qui a couru pour 159 yards en 17 courses, son deuxième match consécutif à plus de 150 yards. L’attaque du Michigan a très peu de choses sur lesquelles elle peut compter, mais les Wolverines ont appris qu’ils peuvent compter sur Mullings.

« Il a tout fait pour nous », a déclaré l’entraîneur Sherrone Moore.

La tentative du Michigan de construire une attaque complète à partir de linemen, tight ends et anciens linebackers sera à tout le moins un test intéressant de l’éthique offensive des Wolverines. Le Michigan a été une équipe axée sur la course en premier ces dernières années, mais avec Orji au poste de quarterback, c’est désormais aussi une équipe axée sur la course en deuxième et en troisième position.

Ce que le Michigan a fait samedi, en battant un adversaire classé tout en tentant 12 passes, est probablement intenable. À ce stade, les Wolverines ne recherchent pas la durabilité. Ils recherchent tout ce qui peut les aider à gagner un samedi donné. Si cela signifie courir avec le ballon plus de 40 fois par match, Moore sera la personne la plus heureuse du stade.

« C’est mon rêve », a déclaré Moore. « Oui, je veux lancer le ballon, mais quand on peut courir avec le ballon efficacement, cela fait baisser un peu la défense. »

Samedi, l’USC a disputé son premier match de conférence en tant que membre de la Big Ten. Il a offert exactement ce que la Big Ten souhaitait en ajoutant quatre équipes de la côte ouest : une grande scène, un grand drame, un affrontement entre deux programmes emblématiques aux styles contrastés.

L’avantage du Michigan dans les tranchées était significatif. Le jeu de passe de l’USC était explosif, celui du Michigan était inexistant. Le match a connu des changements de rythme fous, notamment l’interception de 42 yards de Will Johnson pour un touchdown et la récupération d’un fumble de Kenneth Grant qui a été reprise par Woody Marks de l’USC.

Le Michigan semblait en grande difficulté après qu’Edwards ait échappé le ballon et que l’USC ait marqué pour prendre l’avantage 24-20 au milieu du quatrième quart-temps. L’attaque a calé en deuxième mi-temps, et le passage de Davis Warren à Orji au poste de quarterback ne semblait pas être une amélioration spectaculaire.

Warren était assez efficace dans le jeu de passes courtes et intermédiaires, mais il a lancé six interceptions en trois départs. Les Wolverines ont à peine essayé de lancer le ballon au-delà de la ligne de mêlée avec Orji, mais il a joué au football sans perdre de ballon et a couru 13 fois pour 43 yards.

« Beaucoup de gens me demandaient ce que j’attendais de mon premier match », a déclaré Orji. « Je voulais une victoire sûre du ballon, et nous l’avons obtenue. »

Malgré ses difficultés, le Michigan affiche un bilan de 3-1 avec une défaite contre le Texas, classé n°1, et une victoire contre une équipe de l’USC qui était considérée comme une candidate aux éliminatoires du football universitaire. Ce n’est pas un mauvais premier mois de saison. En regardant les victoires des Wolverines au cours des deux dernières semaines, il est difficile d’être sûr que ce qu’ils font maintenant va se traduire sur une saison complète. Mais si le Michigan peut battre l’USC sans un jeu de passe fonctionnel, les Wolverines devraient également être capables de battre quelques autres équipes.

Rien ne sera facile pour le Michigan cette saison. Les Wolverines vont devoir se résigner à gagner de manière moche. Ils n’ont pas de réponse idéale au poste de quarterback, et leur meilleur espoir est de faire confiance à Orji et de l’aider du mieux qu’ils peuvent.

Donner le ballon à Mullings est un excellent moyen d’y parvenir. Aussi bon qu’il ait été, il pourrait encore utiliser plus de touches. Les Wolverines sont une équipe difficile à jouer lorsque Mullings brise les plaquages ​​et que la défense du Michigan vole dans tous les sens, comme l’a découvert l’USC lors de son premier match au football Big Ten.

Le Michigan n’est pas susceptible de battre une équipe classée avec 32 yards de passe. Mais le succès au sol avec Mullings est répétable, et le dernier drive du Michigan en était une parfaite répétition.

« Que vous couriez ou que vous lanciez – les gens disent que vous devriez lancer plus souvent – ​​nous avons gagné », a déclaré Moore. « Nous avons battu une bonne équipe. Pour nous, c’était ce qui comptait. »

