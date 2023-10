Le Miami HC Mario Cristobal a-t-il commis la pire erreur d’entraîneur de tous les temps ?

L’entraîneur-chef des Hurricanes de Miami, Mario Cristobal, est à l’avant-garde des discussions sur le football universitaire après avoir commis une erreur d’entraîneur de tous les temps. L’erreur coûteuse de Cristobal a fait perdre une avance aux Hurricanes à la dernière minute contre Georgia Tech samedi.

Avec 33 secondes à jouer, les Hurricanes détenaient une avance de 20-17 et affrontaient les troisième et 10 sur la ligne des 30 verges des Yellow Jackets. Plutôt que de choisir de laisser son équipe se mettre à genoux pour la victoire, Cristobal a appelé un jeu de course qui a abouti à un échappé. Georgia Tech a saisi l’occasion en marquant miraculeusement un touché de dernière seconde pour une victoire 23-20 contre Miami.

« [We] J’aurais dû prendre un temps mort à la fin », a déclaré Cristobal aux journalistes après le match. « [I] je pensais que nous pourrions être les premiers à descendre [and] nous avons parlé de [having] deux mains sur le ballon, mais ce n’est pas suffisant. [We] j’aurais juste dû me mettre à genoux. »

L’effondrement épique des Hurricanes a fait sensation sur les réseaux sociaux. Voici quelques réactions notables à l’appel douteux de Cristobal à renoncer à la formation victorieuse.

L’accident de Cristobal mérite presque certainement d’être reconnu aux côtés d’autres moments de coaching tristement célèbres. Voici quelques autres exemples de décisions importantes de coaching qui ont abouti à un désastre.

Pete Carroll : Super Bowl XLIX (2015)

Les Seahawks de Seattle se sont retrouvés menés 28-24 contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre à 26 secondes de la fin du quatrième quart. N’ayant besoin que d’un seul mètre pour traverser la zone des buts pour leur deuxième victoire consécutive au Super Bowl, l’entraîneur-chef Pete Carroll a opté pour une passe plutôt que de confier le ballon au porteur de ballon All-Pro Marshawn Lynch. La décision de Carroll a abouti à une interception de la passe du quart-arrière Russell Wilson et a refusé aux Seahawks un deuxième trophée Lombardi consécutif.

Grady Little : Jeu ALCS 7 (2003)

Lors d’un moment fort de la rivalité entre les Red Sox de Boston et les Yankees de New York, Pedro Martinez a aidé Boston à prendre une avance de 5-2 lors du septième match de la série de championnats de la Ligue américaine. Martinez a commencé le match et a gardé les bâtons des Yankees sous contrôle jusqu’à la huitième manche. Bien que Martinez ait lancé plus de 100 lancers dans le match, le manager des Red Sox, Grady Little, a décidé de garder le droitier sur le monticule. En conséquence, Martinez a permis aux Yankees d’égaliser le match, et Aaron Boone a ensuite réussi un coup de circuit en manches supplémentaires pour propulser les Yankees dans la Série mondiale, où ils gagneraient le tout.

Rick Pitino : NCAA Elite Eight (1992)

Avec une chance d’accéder au Final Four en jeu, les Wildcats du Kentucky ont marqué sur un tir de banque de feu vert pour une avance de 103-102 sur les Duke Blue Devils en prolongation. Duke a rapidement demandé un temps mort après le panier, donnant à l’entraîneur-chef du Kentucky, Rick Pitino, l’occasion d’élaborer un plan défensif. À la sortie du temps mort, Duke a lancé une passe entrante depuis la ligne de fond opposée à Christian Laettner posté. Laettner a sauté dans les airs, a récupéré la passe et a enterré un tir sauté de 15 pieds pour la victoire à la fin du temps imparti. Pas un seul Wildcat ne s’est tenu devant Laettner pour refuser la passe, et Duke a remporté le championnat.

