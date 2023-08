Selon les agences de presse russes, l' »équipe de frappe » ciblera les infrastructures et les dirigeants favorables à Moscou

Le service de renseignement extérieur britannique MI6 aurait préparé un groupe de saboteurs pour perturber la coopération économique croissante de la Russie avec les États africains, a déclaré mercredi une source militaro-diplomatique aux agences de presse RIA et TASS.

L’agence d’espionnage britannique a créé un « Sabotage Hit Squad » composée d’une centaine d’Ukrainiens « militants nationalistes et néonazis », la source a affirmé, citant « Une information confirmée par plusieurs sources.

Londres aurait demandé à Kiev en juillet de « fournir une assistance maximale et rapide aux représentants de l’unité spéciale du renseignement britannique MI6 et SAS » afin de sélectionner des combattants avec « une expérience de combat significative sur le ‘front de l’Est’. »

La source, citée à la fois par RIA et TASS, a affirmé que l’unité anglo-ukrainienne serait chargée de « sabotage des infrastructures dans les pays africains, ainsi que l’élimination des dirigeants africains orientés vers la coopération avec la Russie ».















Le groupe militant, qui serait dirigé par le lieutenant-colonel Vitaliy Prashchuk, officier de la Direction principale du renseignement de Kiev, devrait être déployé dans la ville soudanaise d’Omdurman depuis le port ukrainien d’Izmail par un « navire civil affrété » au cours de la seconde moitié du mois d’août, a ajouté la source.

Londres a été profondément impliquée dans le conflit ukrainien depuis son escalade en février 2022, fournissant du matériel militaire produit localement et étranger à l’Ukraine, entraînant des troupes ukrainiennes en Grande-Bretagne et ailleurs en Europe et partageant des renseignements.















Le Wall Street Journal a rapporté en mai que les forces spéciales britanniques « opèrent très près des lignes de front » et que leur « L’influence directrice sur l’activité des forces spéciales ukrainiennes est évidente dans les opérations de sabotage que l’Ukraine a menées contre les chemins de fer, l’aérodrome, le carburant et d’autres nœuds logistiques russes. »

« Nous ne pouvons pas exclure que les Britanniques aient participé à la planification, à l’organisation et au soutien des attentats terroristes perpétrés par le régime de Kiev sur le territoire de la Russie », a-t-il ajouté. a déclaré à l’époque le ministère russe des Affaires étrangères, ajoutant que Moscou se réservait le droit de répondre à une telle conduite du Royaume-Uni au moment et à l’endroit de son choix.