Le MI5 a révélé le «secret d’un espionnage réussi» dans son premier post Instagram – mais la photo a laissé les Britanniques se gratter la tête.

La photo donne un aperçu déroutant du QG top secret du MI5, Thames House sur Millbank à Londres.

Après 112 ans, le service de sécurité a décidé de laisser le public avoir un aperçu de l’intérieur Crédit: Alamy

Jusqu’à présent, seuls des espions, des représentants du gouvernement et une poignée de visiteurs ont déjà mis les pieds à l’intérieur, mais après 112 ans, le service de sécurité a décidé de laisser le public avoir un aperçu en lançant @ mi5official.

Le directeur général Ken McCallum – le plus jeune patron du MI5 – a personnellement donné le feu vert pour cette décision dans le but de stimuler le recrutement parmi les milléniaux et de débarrasser l’organisation de ses «stéréotypes de consommation de martini».

Et la page a certainement attiré l’attention avec son premier article – montrant une forme d’œil avec trois gousses noires.

La légende se lit comme suit: «Le secret d’un espionnage réussi? Considérez tous les angles. Cela vous donnera une meilleure vue …

«C’est le point de vue que nos employés voient lorsqu’ils entrent au siège du MI5 à Thames House, à Londres.

«Derrière ces capsules se cachent certains des secrets les mieux gardés du Royaume-Uni.

«Suivez-nous alors que nous ouvrons nos portes sur Instagram, en vous offrant des vues exclusives de la vie à l’intérieur du MI5.»

Des centaines d’adeptes confus ont pris les commentaires pour donner leur avis sur ce que la photo montrait.

Mais avec la bonne perspective, l’image montrera la vue en regardant si vous vous trouviez à l’entrée du MI5.

Le carré bleu au centre, que certains pensaient être une piscine, est en fait le ciel.

Et la forme des yeux est une lucarne, révélant des bâtiments de chaque côté.

Pendant ce temps, les trois pods noirs sont des portes de haute sécurité connues sous le nom de Tiger Traps ou Air Pods.

Les portes s’ouvrent uniquement sur une carte ou un code de sécurité et n’autorisent qu’une seule personne à la fois.

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a répondu au message en disant: « Merci pour votre travail exceptionnel pour assurer la sécurité de notre pays. »

Des sources ont déclaré que le compte vise à atteindre une nouvelle génération d’adolescents et de 20 ans prête à servir dans l’ombre pour Queen et country.

Le compte visera également à briser les mythes populaires sur la vie comme un fantôme et à lever le voile sur l’histoire du Service.

James Bond n’est qu’un célèbre personnage d’espionnage qui a propagé l’image d’espions habiles.

L’agent imagnary Mi6 était réputé pour apprécier les martinis, utiliser des gadgets spéciaux et courtiser les femmes.

Mais le compte Instagram espère maintenant montrer le vrai côté du travail d’espionnage.

Les adeptes pourront voir des expositions du propre musée du MI5, logées dans le sous-sol du siège.

Le compte accueillera également des sessions de questions-réponses avec des agents du renseignement en service.

Et le public aura la chance d’en savoir plus sur certains des emplois les plus secrets du MI5, comme être un agent runner ou un agent de surveillance.

Lors de son premier engagement médiatique en tant que nouveau directeur général en octobre 2020, Ken McCallum a expliqué: «Si je veux qu’une chose caractérise mon mandat dans ce rôle, c’est au MI5 de s’ouvrir et de tendre la main de nouvelles manières.»

Et il a ajouté: «Une grande partie de ce que nous faisons doit rester invisible, mais ce que nous sommes ne doit pas l’être. En fait, l’ouverture est la clé de notre succès futur. »

Le MI5 suit le GCHQ et le NCSC en rejoignant Instagram. Et le nouveau patron du MI6, Richard Moore – mieux connu des fans de 007 sous le nom de «M» – a commencé à utiliser Twitter l’année dernière.

Écrivant dans le Daily Telegraph, M. McCakkym a ajouté que rejoindre instagram est « une étape de routine pour la plupart des organisations, mais plus intéressante lorsque vous êtes dans le but de garder des secrets. »

Il a déclaré que le MI5 doit trouver un équilibre: « D’une part, notre capacité à servir le public et à assurer la sécurité du pays dépend essentiellement de notre fonctionnement clandestin. »

Mais M. McCallum dit que leurs opérations ne deviendront pas « un livre ouvert ».

Il a expliqué: « Nous devons dépasser les stéréotypes de consommation de martini qui persistent en transmettant un peu plus ce à quoi ressemble réellement le MI5 d’aujourd’hui, afin que les gens ne s’excluent pas en raison d’obstacles perçus tels que le milieu socio-économique, l’ethnicité. , sexualité, sexe, handicap ou dans quelle région du pays ils sont nés. »