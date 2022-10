Le MI5 recrute de nouveaux fantômes mais ne prendra en compte que les femmes et les minorités ethniques

Le MI5 recrute activement de nouveaux espions – mais les maîtres-espions veulent des candidatures de la future Jane Bonds.

L’agence de renseignement dit qu’elle ne prendra en compte que les femmes – comme Nomi de No Time To Die – et les minorités ethniques.

Cette décision vise à améliorer la diversité dans les rangs.

Il veut des candidatures pour les emplois d’officier du renseignement de 33 000 £ par an à son siège de Londres.

Les chefs de la sécurité cherchent à recruter des agents de surveillance pour traquer les suspects et protéger le pays “contre les menaces à la sécurité nationale”.

Une publicité révèle : « Nous sommes le MI5, notre mission est d’assurer la sécurité du Royaume-Uni.

« Le MI5 protège notre sécurité nationale des menaces telles que le terrorisme et l’espionnage.

« Nos activités sont extrêmement variées, c’est pourquoi il est plus que jamais nécessaire d’accroître la diversité de nos employés.

«Pour protéger le Royaume-Uni, nous avons besoin de personnes ayant des perspectives et des antécédents différents.

« Il n’y a pas un « type » de personne que nous recrutons.

“Nous limitons les inscriptions d’intérêt aux femmes et aux personnes issues de minorités ethniques uniquement, en raison de leur sous-représentation actuelle dans notre effectif.”

L’annonce conclut : « Vous devrez collaborer avec la police, le MI6, le GCHQ, Whitehall, la liaison étrangère et un large éventail de spécialistes internes pour contrecarrer les menaces.

“En bref, vous aurez une véritable influence sur la façon dont nous protégeons le pays.”