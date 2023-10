Le MI5 met en garde contre une forte augmentation du nombre d’États étrangers tentant de voler des secrets aux entreprises britanniques

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le MI5 avertit les entreprises de se protéger contre les pirates informatiques chinois dans un contexte de « forte augmentation » des actions agressives de la part des puissances étrangères.

Les acteurs impliqués dans les nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle, l’informatique quantique et la biologie synthétique sont invités à prendre des mesures pour protéger leur propriété intellectuelle.

Outre la cybersécurité, les entreprises sont averties de se méfier des nouveaux investisseurs si elles ne savent pas d’où vient leur argent.

Les entrepreneurs peuvent finir par signer des contrats qui voient leur propriété intellectuelle transférée à l’étranger et perdue définitivement.





Les États qui ouvrent la voie dans des domaines comme l’intelligence artificielle, l’informatique quantique et la biologie synthétique auront le pouvoir de façonner notre avenir à tous.

Les services de renseignement de l’alliance Five Eyes – au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande – émettent tous des conseils similaires, en particulier aux start-up spécialisées dans les technologies émergentes.

Le directeur général du MI5, Ken McCallum, a déclaré : « Dans nos cinq pays, nous constatons une forte augmentation des tentatives agressives de la part d’autres États pour voler un avantage concurrentiel.

« Ce concours est particulièrement aigu sur les technologies émergentes ; Les États qui ouvrent la voie dans des domaines comme l’intelligence artificielle, l’informatique quantique et la biologie synthétique auront le pouvoir de façonner notre avenir à tous.

« Nous devons tous en être conscients et réagir avant qu’il ne soit trop tard. »

M. McCallum est apparu sur scène en public pour la première fois avec les autres chefs des services de renseignement Five Eyes mardi, lors d’un événement organisé par la Hoover Institution de l’Université de Stanford et le FBI.

Lors d’une soi-disant discussion au coin du feu pour ouvrir le sommet, le directeur du FBI, Chris Wray, a déclaré : « Il n’y a pas de plus grande menace pour l’innovation que le gouvernement chinois et cela montre à quel point nous cinq et nos services prenons cette menace au sérieux. Nous avons choisi de nous réunir pour tenter de le souligner, sensibiliser, accroître la résilience et travailler en étroite collaboration avec le secteur privé pour tenter de renforcer la protection de l’innovation, en particulier dans un endroit comme le nord de la Californie, mais en réalité dans nos cinq pays.

Outre les conseils internationaux, des orientations élaborées par la branche de sécurité du MI5 et une partie du GCHQ seront mises à la disposition des entreprises du Royaume-Uni.

Il couvre des domaines tels que les investissements, les chaînes d’approvisionnement, les voyages, les réseaux informatiques et le cloud computing.

Même s’il existe également des inquiétudes concernant des pays comme la Russie et l’Iran, les principales mises en garde se concentrent sur la Chine.

Le nombre d’enquêtes menées par les services de renseignement britanniques sur des activités chinoises préoccupantes a été multiplié par sept entre 2018 et 2022.

L’été dernier, lors d’une rare apparition publique avec M. Wray, M. McCallum a révélé que le Royaume-Uni avait partagé des renseignements sur les cybermenaces chinoises avec 37 pays au cours de l’année écoulée et déjoué une « menace sophistiquée » contre les entreprises aérospatiales.

Parmi les exemples d’ingérence du gouvernement chinois, citons un expert britannique en aviation qui a été payé pour des informations techniques sur des avions militaires par une société qui s’est avérée être une façade pour les services de renseignement du pays.

Dans un autre cas, la société d’ingénierie Smith’s Harlow a été mise sous administration judiciaire en 2020 après avoir conclu un accord avec une entreprise chinoise qui a abandonné le partenariat une fois que la société britannique avait partagé une technologie vitale.

Des enquêtes sont également en cours sur l’influence potentielle de la Chine au parlement britannique.

En septembre, il est apparu qu’un chercheur parlementaire avait été arrêté, soupçonné d’espionnage au profit de la Chine.

Et dans une affaire distincte en 2022, le MI5 a averti les députés qu’une espionne chinoise présumée appelée Christine Lee se serait livrée à des « activités d’ingérence politique » au nom du régime communiste au pouvoir en Chine.