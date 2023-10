LONDRES — Les chefs des renseignements britanniques envisagent de mettre le Royaume-Uni en état d’alerte en cas d’attaque terroriste, alors que les tensions montent dans le monde après le déclenchement de la guerre entre le Hamas et Israël.

Selon des sources proches du dossier, les autorités réfléchissent à l’opportunité de relever le niveau d’alerte terroriste du gouvernement à « critique », le niveau maximum état de vigilance.

Le niveau actuel est fixé à « substantiel », ce qui signifie qu’une attaque est « probable », selon les définitions du gouvernement. L’élever de deux niveaux à « critique » signifierait que les services de renseignement et de sécurité considèrent qu’une attaque est « très probable dans un avenir proche ».

Aucune décision définitive n’a été prise, selon les sources, qui ont discuté de questions de sécurité sensibles sous couvert d’anonymat. Le niveau pourrait également rester le même ou être augmenté d’un cran jusqu’à « sévère ».

Les responsables de la sécurité à travers l’Occident ont évalué la menace de violence inspirée par les attaques du Hamas du 7 octobre en Israël, ainsi que par les représailles israéliennes à Gaza. L’Europe a déjà connu deux attentats meurtriers ces derniers jours.

La France a relevé son niveau de sécurité après qu’un agresseur ait poignardé mortellement un enseignant et blessé grièvement deux autres la semaine dernière. Plus tôt cette semaine, deux citoyens suédois ont été tués à Bruxelles dans un attentat terroriste ; le suspect a ensuite été abattu par la police.

Le système national de niveaux de menace du Royaume-Uni est conçu pour donner une indication générale de la probabilité d’une attaque terroriste et est défini par le Centre conjoint d’analyse du terrorisme du gouvernement et le service de sécurité MI5.

Le niveau de menace du pays a été jugé « critique » pour la dernière fois en septembre 2017, à la suite d’un attentat à la bombe dans le métro de Londres. Il est « substantiel » depuis 2019.

Lorsqu’ils décident d’augmenter ou non le niveau de menace, les responsables disposent parfois d’informations spécifiques sur des attaques potentielles, mais prennent également en compte un certain nombre de renseignements. Ils examinent également les cibles probables, l’ampleur de tout complot potentiel et si une attaque semble imminente.

S’exprimant cette semaine avant un sommet des chefs du renseignement en Californie, le chef du MI5, Ken McCallum, a déclaré qu’il existe « clairement la possibilité que des événements profonds au Moyen-Orient génèrent davantage de menace britannique et/ou en changent la forme en termes de ce qui est » être ciblé. »

Un niveau de menace terroriste plus élevé entraînerait une augmentation des activités de sécurité, telles que des fouilles de sacs et des contrôles plus méticuleux dans les aéroports. Le public serait invité à rester vigilant et à signaler toute activité suspecte, mais il ne devrait prendre aucune autre mesure.