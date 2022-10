Le MI5 cherche un gourou de la santé pour espionner la taille des fantômes britanniques

Les services secrets britanniques recrutent un gourou de la santé pour surveiller la taille de nos espions.

L’exécutif s’assurera qu’ils ne deviennent pas trop gros alors qu’ils combattent les menaces d’éléments hostiles.

Le MI5 recherche un gourou de la santé qui contrôlera la taille des espions Crédit : Alamy

Les patrons du service de renseignement MI5 recherchent un expert en santé au travail de 45 000 £ par an pour s’occuper des agents à Londres.

Mais ils ne gardent pas le mouvement silencieux.

Ils ont annoncé le rôle – qui comprend «l’éducation de notre personnel sur les questions d’alimentation et de santé».

Le personnel du QG du service est enclin à accumuler les kilos en dégustant des plats copieux tels que la tarte au steak et les frites et l’éponge à la mélasse et la crème anglaise dans une cantine subventionnée.

La nouvelle recrue leur montrera comment s’asseoir correctement à leur bureau pour éviter le stress et les tensions, ainsi que des conseils sur les régimes alimentaires.

L’offre d’emploi révèle : “Un jour, vous pourriez donner des conseils sur les aménagements du lieu de travail, le lendemain aider nos équipes à définir les exigences médicales de nos équipes de collecte de renseignements et éduquer notre personnel sur les questions d’alimentation et de santé.”

Le candidat retenu sera soutenu par « des professionnels de la santé et des organismes professionnels de santé ».

Cela vient après qu’une autre annonce du MI5 a déclaré que les espions potentiels n’auraient besoin que d’un niveau de forme physique “raisonnable” et devraient être à l’aise “pour marcher et s’asseoir”.

Les candidats au rôle de 38 000 £ pouvaient avoir un indice de masse corporelle (IMC) allant jusqu’à 30, même si un IMC compris entre 25 et 30 est considéré comme en surpoids.

L’agence dispose également du Top Secret Cinema Club où les membres peuvent profiter de soirées de films d’espionnage comprenant des films de James Bond.