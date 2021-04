Prenez Instagram, un centre d’échange pour les selfies de vacances, les photos de nourriture et les dépêches à l’aérographe de la vie de vos amis. Maintenant, ajoutez le MI5, l’agence britannique de renseignement intérieur, connue pour son espionnage et ses secrets, exécutée – dans le brouillard de l’imagination populaire, en tout cas – par de beaux hommes en smoking qui boivent des martinis.

La biographie Instagram de l’agence – où les utilisateurs qui ne sont pas des agences de renseignement indiquent généralement leur emplacement, leurs passe-temps, leurs citations inspirantes, leur statut relationnel et plus – dit simplement: «Nous sommes le MI5. Nous protégeons le Royaume-Uni des menaces à la sécurité nationale. »

«Derrière ces capsules se cachent certains des secrets les mieux gardés du Royaume-Uni», ajoute-t-il timidement.

L’agence a également déclaré qu’elle fournirait un «contenu interactif», y compris des forums Q. et A. avec des agents du renseignement.

Dans son Colonne télégraphique, M. McCallum a reconnu l’ironie d’une organisation de renseignement faisant ses débuts sur les réseaux sociaux au nom de la transparence. Il a déclaré que cette décision était devenue une «étape de routine pour la plupart des organisations, mais plus intéressante lorsque vous êtes dans le but de garder des secrets.

«Nos opérations et la nature des capacités secrètes que nous construisons ne deviendront pas un livre ouvert», a-t-il écrit. «Mais nous deviendrons une organisation plus ouverte et connectée, apprenant constamment et trouvant de nouvelles façons d’exploiter la diversité et la créativité de la vie au Royaume-Uni.»

Le MI5 n’est pas la première agence de renseignement gouvernementale à faire une incursion dans les médias sociaux. Le Government Communications Headquarters, une autre organisation britannique de renseignement et de sécurité, a rejoint Instagram en 2018 pour faire la lumière sur «la vie d’un officier du renseignement», a déclaré l’organisation. Il a également un Twitter Compte.

La Central Intelligence Agency, l’homologue américain du MI6, a fait ses débuts sur Twitter en 2014: «Nous ne pouvons ni confirmer ni nier qu’il s’agit de notre premier tweet», il a posté à l’époque.

Depuis lors, son flux a présenté un mélange d’énigmes de mots décryptables, de retweets de hauts responsables du renseignement et de blagues.