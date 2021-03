La série de pointe Mix de Xiaomi est de retour avec le Mi Mix Fold – le premier téléphone pliable de la société doté de fonctionnalités innovantes. À tel point que l’écran pliable n’est peut-être même pas le composant le plus intéressant du téléphone.











Le Xiaomi Mi Mix Fold dispose d’un écran interne de 8 « (4: 3) et d’un écran externe de 6,5 »

Le grand écran interne est un panneau OLED de 8,01 pouces au format 4: 3 (résolution 1440p +). C’est un écran de la taille d’une tablette et Xiaomi affirme qu’il s’agit du plus grand écran d’un smartphone pliable, bien que Huawei puisse ne pas être d’accord avec cela.

Pourtant, il est suffisamment grand pour que Xiaomi ait activé un mode bureau avec plusieurs fenêtres redimensionnables. Ce mode est lancé avec un simple glissement à trois doigts.







Le mode bureau tire le meilleur parti du grand écran

Quoi qu’il en soit, Xiaomi a développé une charnière en forme de U qui est 27% plus légère que les charnières utilisées par d’autres pliables. Le téléphone a subi 200 000 virages lors des tests de fiabilité, puis a été poussé à 1 million de virages.

Le panneau OLED prend en charge HDR10 + et Dolby Vision et offre une grande précision des couleurs (espace colorimétrique DCI-P3). L’écran est évalué à 600 nits de luminosité avec un pic de 900 nits.









Détails sur les deux écrans de Mi Mix Fold

L’écran externe du Xiaomi Mi Mix Fold mesure 6,52 pouces, c’est un panneau AMOLED avec une résolution de 840 x 2 520 px. C’est un rapport hauteur / largeur assez large de 27: 9. Contrairement à l’écran intérieur, celui-ci a un taux de rafraîchissement élevé – 90 Hz, plus un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz. En outre, il est légèrement plus lumineux avec une luminosité typique de 650 nits. Il prend en charge HDR10 + et Dolby Vision, et offre également un excellent étalonnage des couleurs.















Le premier pliable de Xiaomi, le Mi Mix Fold

Ce sont de bonnes statistiques pour un produit de première génération, mais la caméra éclipse l’affichage en termes d’innovation. Tout d’abord, c’est le résultat d’un investissement de 140 millions de CNY en R&D et était en développement pendant deux ans.

La puce de traitement d’image Surge C1 a été développée par Xiaomi. Il exécute les algorithmes 3A – mise au point automatique, exposition automatique et balance des blancs automatique – de manière économe en énergie.







Puce personnalisée Surge C1 pour l’appareil photo • Snapdragon 888 pour tout le reste

La première technologie d’objectif liquide au monde dans le téléobjectif est encore plus impressionnante. Il est constitué d’un film flexible rempli de liquide transparent. Il peut changer de forme, tout comme la lentille dans l’œil humain, grâce à un moteur de précision. Et ne vous inquiétez pas pour le liquide – apparemment, il peut fonctionner à des températures extrêmes allant de -40 ° C à 60 ° C (-40 ° F à 140 ° F).

Cela lui permet d’ajuster son rapport de grossissement optique de 3x à 30x (longueur focale équivalente de 80 mm à l’extrémité large). L’objectif a une distance minimale de mise au point de seulement 3 cm, ce qui lui permet de photographier des objets éloignés et de prendre des photos macro. Un capteur de 8 MP se trouve derrière cet objectif unique, mais il n’y a pas de mot sur la stabilisation optique.

La caméra principale a un capteur 108MP, le 1 / 1,52 ”ISOCELL HM2, qui se trouve derrière un objectif 7P. Le capteur prend en charge le binning 9 en 1 pour des pixels de 2,1 µm, mais cette came n’a pas d’OIS. La caméra ultra grand angle a un champ de vision de 123 ° et un capteur 13MP avec des pixels de 1,12 µm (objectif f / 2,4).

Le téléphone est équipé d’une batterie de 5020 mAh qui est divisée en deux cellules de 2460 mAh. Il prend en charge la charge filaire de 67 W, ce qui complète une charge complète en 37 minutes (pas sans fil cependant).

Le Xiaomi Mi Mix Fold est alimenté par le chipset Snapdragon 888, qui est connecté à 3200 MHz de RAM LPDDR5 et de stockage UFS 3.1. La configuration de base est de 12/256 Go, puis il y a une option 12/512 Go et le modèle haut de gamme avec 16/512 Go de mémoire.

La haute performance est assurée par le système de refroidissement «de type papillon», une combinaison d’une grande chambre à vapeur, d’un gel thermique et de plusieurs couches de feuilles de graphite. Au total, le Fold possède une surface totale de dissipation thermique de 22 583 mm². Ce n’est pas seulement pour le chipset, le système de refroidissement expulse également la chaleur provenant des antennes 5G et du système de charge rapide.

Le spectacle visuel du grand écran est égalé par l’expérience audio réglée par Harman Kardon. Il a une configuration à quatre haut-parleurs, quelque chose réservé aux tablettes jusqu’à présent. Les quatre haut-parleurs super linéaires 1216 ont de grandes chambres «équivalentes à 1,34 cc». Ils sont alimentés par des amplis 15V, ce qui les rend 40% plus forts que les haut-parleurs Mi 10 Pro (qui utilisaient également le 1216). Xiaomi a développé un algorithme audio spatial 3D qui crée une expérience immersive à l’aide des quatre haut-parleurs.







L’écran interne prend en charge Dolby Vision et HDR10 + • Quatre haut-parleurs Harman Kardon

La version standard du téléphone a un dos en verre Gorilla avec une texture en céramique. Il existe également une édition spéciale en céramique, qui a un dos en céramique noire (avec gravure au laser), ainsi que des boutons de volume et de cadre en or.









Deux éditions du Mi Mix Fold: Standard • Ceramic Edition

Les deux versions du Xiaomi Mi Mix Fold sont en précommande en Chine plus tard dans la journée. Les premières unités seront disponibles à partir du 16 avril. Le modèle 12/256 Go commence à 10 000 CNY (1 520 $ / 1 300 €), la prochaine étape est de 12/512 Go à 11 000 CNY et, enfin, le modèle haut de gamme 16/512 Go pour CNY13,000.