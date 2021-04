Xiaomi a annoncé sa propre vision d’un smartphone pliable, le Mi Mix Fold, il y a près d’un mois et, bien sûr, des questions sur la durabilité des pièces mobiles se posent, comme c’est généralement le cas avec les smartphones pliables.

Pour prouver la rigidité du Mi Mix Fold, Xiaomi l’a soumis à des tests rigoureux. L’appareil a résisté à plus de 400 000 courbures, ce qui correspond approximativement à environ 10 ans d’utilisation normale. On dirait qu’à ce moment-là, vous auriez d’autres problèmes plus urgents avec le téléphone.

Le test lui-même a été réalisé en l’espace de 7 jours et le Mi Mix Fold a été plié « violemment » sans interruption pendant un flux en direct en Chine. C’est un test de résistance assez dur si vous nous le demandez et des conditions de travail normales seraient beaucoup moins pénibles pour la charnière.

