Xiaomi a joué un rôle important dans l’actualité cette semaine. Suite à une confirmation officielle de la prochaine date de lancement du Mi 11 de la société, des scores de référence et même des images officielles divulguées, des détails sur les configurations de couleurs du Mi 11 révèlent qu’il y aura également une variante spéciale gainée de cuir.

Une fuite de Weibo (via GizChina) a révélé certaines des configurations de couleur et de stockage du Xiaomi MI 11. La variante 12 Go + 256 Go sera disponible en bleu, une option 8 Go + 128 Go viendra en violet fumée, une variante 12 Go + 256 Go sera proposée en violet cigarette et une variante édition spéciale sera disponible en blanc. En plus de ces options de couleur, Xiaomi publierait également une édition spéciale gainée de cuir. On ne sait pas quelles couleurs seraient présentées ni à quoi cela ressemblerait. La seule spéculation que nous pouvons faire est que l’édition en cuir pourrait être faite avec du cuir végétalien.

Le rapport spécule que Xiaomi ne peut publier le Mi 11 qu’à son annonce, et qu’un modèle Mi 11 Pro pourrait arriver en février. Il n’est toujours pas confirmé s’il y aura deux modèles, mais les rapports spéculent que nous pouvons au moins nous attendre aux modèles Mi 11 et Mi 11 Pro.







Images officielles du Xiaomi Mi 11

Les deux appareils utiliseraient prétendument la conception de la caméra selfie perforée avec le modèle Pro doté d’un écran FHD + avec des bords incurvés et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le panneau d’affichage prend également en charge la couleur native 10 bits. Bien que ses détails n’aient pas été affinés, il existe deux grands capteurs de caméra et un troisième petit, comme le montrent les images divulguées plus tôt dans la journée.

