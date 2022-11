Le Mexique vise la course aux buts en finale de la phase de groupes de la Coupe du monde

LUSAIL, Qatar – L’entraîneur mexicain Gerardo “Tata” Martino sait que son équipe a besoin d’une performance exceptionnelle contre l’Arabie saoudite lors du dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde, notant qu’ils doivent trouver le fond du filet plusieurs fois pour se qualifier pour le tour à élimination directe.

“Tant qu’il nous reste des occasions, nous essaierons. Nous devons marquer au moins trois buts”, a déclaré le coach après la défaite 2-0 de samedi face à l’Argentine qui a laissé la CONCACAF à la dernière place du groupe C.

Avec un précédent match nul 0-0 avec la Pologne lors de son match d’ouverture plus tôt cette semaine, Le Tri rester sans but et n’avoir qu’un seul point en phase de groupes. Pour se qualifier pour les huitièmes de finale, le Mexique devra non seulement vaincre l’Arabie saoudite, mais espérer que le résultat de l’autre match entre la Pologne et l’Argentine jouera en sa faveur.

La situation la plus idéale est une victoire pour la Pologne, qui préparerait alors le Mexique à se qualifier pour toute victoire sur l’Arabie saoudite. Tout ce qui serait en dehors de cela nécessiterait un différentiel de buts pour entrer en jeu, ce qui signifie que marquer “au moins trois buts” sera crucial.

Si la Pologne perd, le Mexique devra renverser un désavantage de quatre buts dans le différentiel de buts.

Le Mexique a été défait dans la seconde moitié de son affrontement dans le groupe C de la Coupe du monde avec l’Argentine. David Ramos – FIFA/FIFA via Getty Images

Mais le Mexique peut-il le faire ? Les hommes de Martino n’ont réussi qu’un seul tir cadré contre l’Argentine et n’ont aucun but à leur actif après plus de 180 minutes au Qatar.

À l’approche du tournoi, les problèmes de finition et de création d’opportunités étaient l’une des plaintes les plus importantes des fans contre le manager et ses joueurs.

“[We need to] profitons des jeux que nous avons et cherchons à marquer des buts”, a déclaré le Mexicain Roberto Alvarado à propos de ce qui doit être amélioré.

“Continuez à avancer, levez la tête et entraînez-vous pour ce dernier match et laissez tout sur le terrain.”

Groupe C généraliste O ré L GD STP 1 – Pologne 2 1 1 0 +2 4 2 – Argentine 2 1 0 1 +1 3 3 – Arabie du Sud 2 1 0 1 -1 3 4 – Mexique 2 0 1 1 -2 1 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

Martino devra décider de revenir à sa formation habituelle en 4-3-3 contre l’Arabie saoudite après avoir expérimenté un 5-3-2 samedi.

La formation a eu des résultats mitigés avec un départ décent qui a maintenu le score à 0-0 à la mi-temps, c’est-à-dire avant que l’Argentine ne commence à trouver des points faibles dans la configuration avec des buts en seconde période de Lionel Messi et Enzo Fernandez.

“Nous pensions que c’était la meilleure façon d’affronter l’Argentine. Nous étions intéressés à trouver de l’espace. Les changements étaient prévus à la recherche des ailes et de l’espace”, a déclaré Martino après la défaite.

“Nous ne l’avons pas obtenu comme nous l’espérions.”

Quant à la condition physique de ses joueurs, l’entraîneur du Mexique a noté que le capitaine Andres Guardado, qui a été remplacé juste avant la mi-temps, avait subi une “blessure musculaire”.

“Perdre le capitaine de l’équipe en première mi-temps est un coup dur, mais [substitute Erick] Guti[errez] a bien fait », a ajouté Martino.