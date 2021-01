Les experts ont déclaré qu’il serait plus efficace de concentrer les efforts de vaccination initiale sur les personnes âgées vivant dans les zones urbaines, à la fois parce qu’elles sont plus faciles à atteindre et parce qu’elles vivent plus près les unes des autres et présentent un risque plus élevé d’infection. Selon le plan de López Obrador, les experts affirment qu’il faudrait une campagne longue et difficile pour atteindre les personnes âgées à la campagne.