Le Mexique utilisera les vaccins américains principalement à la frontière, dans les stations balnéaires

Le Mexique a subi plus de 228 000 décès confirmés par des tests liés au COVID-19, mais même les responsables gouvernementaux reconnaissent que le véritable nombre de morts pandémiques au Mexique est bien, bien plus élevé, car de nombreuses personnes sont décédées à la maison ou n’ont jamais subi de test. Une analyse préliminaire des décès en excès suggère que les décès dus au COVID-19 s’élèvent désormais à plus de 350 000, ce qui donne au Mexique l’un des taux par habitant les plus élevés au monde.