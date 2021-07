Le Mexique tire au sort les manoirs des barons de la drogue saisis et d’autres butins

Le baron de la drogue mexicain Joaquín « El Chapo » Guzmán était nu et endormi avec sa maîtresse, Lucero Sanchez, lorsque des marines mexicains ont défoncé sa porte d’entrée en 2014, selon le reportage de Vice sur le témoignage de Sanchez. Sans le temps de se vêtir, les amoureux ont couru à la salle de bain et ont branché un cordon : l’hydraulique a soulevé une baignoire sans prétention. Caché en dessous se trouvait un réseau de tunnels secrets menant à d’autres cachettes à travers le système d’égouts de la ville. Avec peu de temps à perdre, Guzmán et son amant échappé. Finalement capturé pour la dernière fois en 2016, Guzmán purge une peine d’emprisonnement à perpétuité dans le Colorado.