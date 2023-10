Le Mexique sur la voie des droits — Enjeux mondiaux

MONTEVIDEO, Uruguay, 10 oct (IPS) – La Cour suprême du Mexique a récemment déclaré inconstitutionnelle l’interdiction de l’avortement, décriminalisant ainsi l’avortement dans tout ce vaste pays fédéral, jusqu’ici caractérisé par un patchwork législatif.

La décision fait suite à un procès intenté par une organisation de la société civile, Information Group on Reproductive Choice. Elle oblige le Congrès fédéral à abroger les articles du Code pénal fédéral qui criminalisent l’avortement. À compter d’aujourd’hui, celles qui cherchent à avorter et celles qui le pratiquent ne peuvent plus être punies pour cela. La décision consacre également le droit d’accéder aux procédures d’avortement dans toutes les institutions du réseau fédéral de santé, même dans les États où le délit d’avortement reste légal.

Tendances globales

Le Mexique s’inscrit dans une tendance mondiale à long terme de progrès en matière de droits sexuels et reproductifs. Selon le Centre pour les droits reproductifs, le grande majorité des pays qui ont modifié leurs lois nationales sur l’avortement au cours des deux dernières décennies les ont rendues moins restrictives. Seuls quatre pays ont fait le chemin inverse : El Salvador, le Nicaragua, Pologne et le Etats-Unis.

Plusieurs pays d’Amérique latine ont été balayés par la « marée verte » née en Argentine, libéralisant de plus en plus les lois sur l’avortement. Avant les années 2010, l’avortement n’était légal que dans un seul pays d’Amérique latine, Cuba. Il a été légalisé en Uruguay en 2012, et huit ans plus tard en Argentine. Colombie a dépénalisé l’avortement en février 2022, et d’autres pays, comme le Chili et Équateurl’ont depuis légalisée pour des motifs limités, notamment lorsque la grossesse est le résultat d’un viol – ce que les organisations de défense des droits des femmes considèrent comme une étape importante sur la voie d’une légalisation complète.

À l’échelle mondiale, l’avortement est actuellement légal sur demande dans 75 pays, souvent jusqu’à 12 semaines de grossesse. Une douzaine d’autres l’autorisent pour de larges raisons socio-économiques. Beaucoup d’autres l’autorisent pour des raisons spécifiques telles que des raisons de santé ou pour sauver la vie d’une personne enceinte.

Mais l’avortement reste interdit en toutes circonstances dans 24 pays, et globalement 40 pour cent des femmes en âge de procréer vivent sous le coup de lois restrictives sur l’avortement. Ces restrictions ont un impact significatif sur les femmes : on estime que les avortements à risque coûtent la vie à des femmes. 39 000 femmes et filles chaque année.

Un patchwork législatif

La tendance à la décriminalisation au Mexique a débuté en 2007 à Mexico et il a fallu 12 ans pour qu’un autre État, Oaxaca, suive son exemple. Le changement s’est accéléré ces dernières années, avec Hidalgo et Veracruz légaliser l’avortement en 2021.

En septembre 2021, la Cour suprême fédérale a rendu sa toute première décision sur le droit à l’avortement, à l’unanimité. reconnaître un droit constitutionnel à des services d’avortement sûrs, légaux et gratuits pendant une « courte période » au début de la grossesse, et pour des motifs spécifiques plus tard. Cette décision fait suite à un procès contre l’État de Coahuila, qui a imposé des peines de prison pouvant aller jusqu’à trois ans pour un avortement volontaire.

Bien que cette décision ne s’applique qu’à Coahuila, elle a eu un impact plus large : les juges d’autres États ne pouvaient plus condamner quiconque pour le délit d’avortement volontaire en début de grossesse.

Deux jours après ce jugement, la Cour suprême s’est penchée sur un autre procès concernant l’État de Sinaloa, en délivrant un décision qui déclarait inconstitutionnel que les lois des États redéfinissent le concept juridique de la personnalité en protégeant « la vie humaine dès la conception ». Et peu de temps après, déclaré invalide le principe de l’objection de conscience pour les médecins dans la loi générale sur la santé. Quelques mois plus tôt, elle avait jugé inconstitutionnels les délais fixés par certains États pour l’avortement en cas de viol.

Au moment de l’arrêt Coahuila, seulement quatre entités fédérales autorisé l’avortement sur demande jusqu’à 12 semaines. Mais plusieurs ont changé leurs lois depuis, et au moment de la dernière décision de la Cour suprême, l’avortement sur demande était déjà légal dans 12 des 32 États du Mexique. Tous les États autorisaient également l’avortement pour les grossesses résultant d’un viol, la plupart autorisaient l’avortement lorsque cela était nécessaire pour sauver la vie d’une personne enceinte, et plusieurs l’autorisaient en cas de risques pour la santé d’une personne enceinte ou de graves anomalies fœtales congénitales.

L’expérience régionale suggère cependant que le fait de conditionner l’avortement à des motifs exceptionnels qui doivent être prouvés a tendance à aboutir à un refus d’accès. De plus, au Mexique, l’accès des femmes particulièrement vulnérables a souvent été restreint par la résistance des bureaucraties et des institutions médicales, même dans les États où l’avortement est légal.

Le Congrès a désormais jusqu’à la fin de sa session actuelle, qui se termine le 15 décembre, pour modifier les clauses du Code pénal qui criminalisent l’avortement. Mais même après cela, l’avortement restera un crime au niveau de l’État dans 20 États. Cela signifie que des plaintes pour avortement continueront d’être déposées dans ces États. Dans la plupart des cas, les juges devront finalement rejeter les accusations – mais les femmes continueront d’être soumises à des obstacles et à une incertitude inutiles. C’est pour cette raison que le mouvement pour les droits des femmes fait pression localement en faveur de la décriminalisation dans chaque État mexicain.

Accès efficace à la prochaine lutte

Les groupes mexicains de défense des droits des femmes se préparent à ce qui promet d’être une longue bataille pour un accès effectif. Ils sont pour l’instant convaincus que, grâce à des décennies de travail acharné, l’opinion publique est de leur côté. Mais ils savent que, même s’il y a moins de résistance directe qu’auparavant, de puissantes forces s’opposent toujours au changement. La résistance se manifeste par l’imposition de barrières pour empêcher l’accès effectif à ce qui est désormais reconnu comme un droit, en particulier pour les personnes issues des groupes les plus exclus de la société.

Le refus d’accès peut prendre de nombreuses formes : de longs délais d’attente, la nécessité de rendez-vous chez plusieurs médecins et le consentement des parents ou du mariage, la désinformation et l’extension de l’objection de conscience du personnel de santé individuel à des institutions entières.

La santé sexuelle et reproductive, y compris les procédures d’avortement, constitue un soin de santé de base et devrait être facilement accessible à tous. Les féministes mexicaines le savent et continueront à lutter pour changer les politiques et les mentalités afin que personne ne se voie refuser l’accès à ses droits.

Inés M. Pousadela est spécialiste principal de la recherche CIVICUS, co-directeur et auteur de Objectif CIVICUS et co-auteur du Rapport sur l’état de la société civile.

Suivez @IPSNewsUNBureau

Suivez IPS News Bureau des Nations Unies sur Instagram

© Inter Press Service (2023) — Tous droits réservés Source originale : Inter Press Service