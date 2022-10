Le Mexique supprime l’heure d’été sauf le long de la frontière

Le Sénat a approuvé la mesure par 59 voix contre 25, avec 12 abstentions. Ceux qui se sont opposés à la mesure ont déclaré que moins de lumière du jour dans l’après-midi pourrait affecter les possibilités pour les enfants et les adultes de faire de l’exercice.

Certaines villes et villages le long de la frontière américaine peuvent conserver l’heure d’été, probablement parce qu’ils sont tellement liés aux villes américaines.

MEXICO CITY – Le Sénat mexicain a approuvé mercredi un projet de loi visant à éliminer l’heure d’été, mettant fin à la pratique de changer les horloges deux fois par an.

Le projet de loi a déjà été adopté par la chambre basse du Congrès et va maintenant être promulgué par le président Andrés Manuel López Obrador.

La mesure signifierait que l’obscurité tomberait une heure plus tôt les après-midi d’été.

Et les entreprises comme les restaurants qui ont pris l’habitude de rester ouvertes plus tard devront peut-être fermer plus tôt, car de nombreux Mexicains méfiants contre la criminalité essaient souvent de sortir de la rue après la tombée de la nuit.